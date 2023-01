Préouverture Paris : les 7.000 points plus que jamais en vue !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La hausse va se poursuivre en Bourse de Paris ce matin d'après ce qu'indiquent les 'futures' sur le CAC 40. Le rallye entamé en début d'année continue le CAC 40 ayant engrangé 7 séances de hausses sur les 9 premières de 2023 ! Monté à 7 015,70 points hier en séance, l'indice parisien pourrait revenir tester le niveau symbolique des 7.000 points ce matin, alors qu'il l'avait finalement abandonné hier en deuxième partie de séance.

La publication des prix à la consommation aux Etats-Unis a néanmoins montré hier une décélération de l'inflation en décembre, à 6,5% sur un an après un sommet à 9,1% en juin, confirmant le scénario d'une possible détente des taux... D'un mois sur l'autre, le CPI a même baissé (-0,1%) le mois dernier pour la première fois depuis plus de deux ans et demi. Cependant, le dynamisme du marché du travail aux Etats-Unis, avec des inscriptions hebdomadaires au chômage ayant affiché jeudi un recul inattendu, continue de susciter la prudence, certains analystes estimant qu'il faudra encore resserrer le coût du crédit pour qu'il ait un impact sur l'emploi.

Les résultats du quatrième trimestre de Wells Fargo, Citigroup, Bank of America et JPMorgan sont attendus avant l'ouverture de la séance à Wall Street et pourraient influer sur la fin de séance parisienne.

WALL STREET

Wall Street s'est affiché de nouveau en hausse jeudi, le S&P 500 grimpant de 0,34% à 3.983 pts, le Nasdaq prenant 0,64% à 11.001 pts et le Dow Jones progressant de 0,64% à 34.189 pts. Les chiffres très attendus de l'inflation US ont été dans le sens d'une accalmie attendue des prix (-0,1% en décembre), matérialisant un ralentissement de l'inflation en rythme annuel.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice français final des prix à la consommation. (08h45)

Etats-Unis :

- Prix à l'import et à l'export. (14h30)

Europe :

- PIB britannique. (08h00)

- Production industrielle britannique. (08h00)

- Balance commerciale britannique. (08h00)

- Indice espagnol des prix à la consommation. (09h00)

- Production industrielle italienne. (10h00)

- Production industrielle européenne. (11h00)

- Balance commerciale européenne. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0845 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 83,86 $. L'once d'or se traite 1.896$.

VALEURS A SUIVRE

OVHcloud annonce un très bon début d'année avec un chiffre d'affaires de 216 ME au premier trimestre 2023, en hausse de +15,4% par rapport au premier trimestre 2022, et confirme l'accélération de sa croissance sur l'année 2023.

Les axes stratégiques d'OVHcloud - souveraineté des données, cloud responsable et innovation - ont contribué à accélérer la croissance au premier trimestre, dans la continuité des trimestres précédents. Avec un très bon début d'année 2023, la trajectoire d'accélération est confirmée pour 2023 avec un objectif de croissance organique du chiffre d'affaires compris entre +14% et +16%, et une marge d'EBITDA en ligne avec 2022. La direction confirme ses objectifs de capex récurrents et de croissance, respectivement compris entre 16% et 20% et entre 28% et 32% du chiffre d'affaires de l'année 2023

Vinci Airports annonce un trafic au 4ème trimestre en hausse de 51% (46% en intégrant OMA) par rapport à 2021, en baisse de 17% (15%) par rapport au niveau pré-Covid. Sur l'ensemble de l'année 2022, le trafic a doublé par rapport à 2021, s'établissant à 72% du niveau de référence de 2019.

Au Portugal (ANA) et en Serbie (Belgrade Airport) ce 4e trimestre est le premier en croissance par rapport à 2019.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Integragen, écomiam, Proactis

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan reste à l'achat sur Vinci en ciblant un cours de 116 euros et Jefferies est aussi à l'achat avec un cours de 115 euros dans son viseur.

Davy Research ajuste sa recommandation à "neutre" contre "sous-performance" sur Air France-KLM en abaissant son cours cible de de 3 à 1,3 euros.

INFOS MARCHÉS

Safe regroupe ses actions.

Rémy Cointreau annule près de 2% de son capital.

EN BREF

Covivio : décès de Jean Laurent.

Verallia : va construire deux nouveaux fours d'ici 2026.

Réalités : Vargo Invest.

JCDecaux renouvelle et étend sa concession publicitaire avec l'aéroport de Singapour-Changi.

Carbios et Novozymes concluent un partenariat stratégique.