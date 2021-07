Préouverture Paris : les 6.400 points rapidement menacés?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La baisse est à nouveau attendue ce matin en Bourse de Paris qui demeure sur 4 séances d'affilée dans le rouge. Le CAC40 pourrait rapidement revenir sur le niveau des 6.400 points.

Le retour de la pandémie, avec le variant Delta et ses toutes premières mesures de restrictions, notamment en France, inquiète les investisseurs qui se demandent quelles seront les conséquences sur le niveau de croissance. Les marchés sont aussi confrontés à une poussée de pression inflationniste pas vue depuis très longtemps, avec cette incertitude de savoir si

elle sera temporaire ou durable.

Le marché pétrolier est pour sa part toujours très entouré et recule après que les pays de l'Opep+ sont parvenus à un accord pour augmenter leur production de brut à partir d'août, ce qui suscite logiquement des inquiétudes quant à un excédent de l'offre alors que la pandémie repart dans de nombreux pays...

WALL STREET

La cote américaine est retombée dans le rouge vendredi, après des 'stats' américaines contrastées. Le S&P 500, qui va intégrer Moderna, perd finalement 0,75% à 4.327 pts. Le DJIA affiche une baisse de 0,86% à 34.687 pts, alors que le Nasdaq cède encore 0,80% à 14.427 pts. Le baril de brut WTI abandonne près de 1,5% sur le Nymex vers les 71,50$. L'indice dollar grappille 0,1% face à un panier de devises. Le bitcoin se stabilise vers les 31.800$.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1805$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 72,79$. L'once d'or se traite 1.811$.

VALEURS A SUIVRE

Casino annonce avoir étendu et amélioré les conditions financières de son principal crédit syndiqué dont l'échéance initiale était fixée à octobre 2023. L'avenant à la documentation de crédit, signé par l'ensemble des banques du pool bancaire et entrant en vigueur le 22 juillet 2021, prévoit : l'extension de la maturité du crédit d'octobre 2023 à juillet 2026 pour un montant de 1,8 milliard d'euros ; la revue des covenants financiers, en ligne avec l'amélioration de la structure financière du Groupe et le plan de développement de GreenYellow. Ainsi, à partir du 30 juin dernier le Groupe s'engage, au niveau du périmètre France Retail et ecommerce, hors GreenYellow, à respecter chaque trimestre, en lieu et place des précédents covenants : un ratio de Dette brute sécurisée / EBITDA après loyers n'excédant pas les 3,5x ; et un ratio EBITDA après loyers / Frais financiers supérieur ou égal à 2,5x (contre 2,25x auparavant).

Capgemini annonce la conclusion d'un accord en vue d'acquérir la société australienne Empired sous un régime réglementaire australien nécessitant l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires de Empired. Avec plus de 1.000 professionnels en Australie et en Nouvelle-Zélande, cette acquisition viendrait renforcer les capacités de Capgemini en matière de gestion des données et de cloud dans la région. Le leadership de Capgemini en Australie serait conforté par cette acquisition, sa 4e en 18 mois dans ce pays. Avec des sites en Australie et en Nouvelle-Zélande et un chiffre d'affaires annuel prévisionnel au 30 juin 2021 qui se situerait entre 186 et 188 millions de dollars australiens, Empired propose des solutions dans le cloud et les data.

Carmat annonce aujourd'hui la première implantation de son coeur artificiel bioprothétique, Aeson, dans le cadre commercial. L'implantation du coeur artificiel Aeson a été réalisée par l'équipe du Dr Ciro Maiello, chirurgien cardiaque au Centre Hospitalier de Naples, l'un des centres bénéficiant de la plus grande expérience en matière de coeurs artificiels en Italie. Cette implantation marque la première vente réalisée par CARMAT depuis sa création en 2008. Il s'agit d'une étape majeure, qui ouvre une nouvelle page du développement de la Société.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Ateme, Theradiag.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Commerzbank repasse à l'achat sur Scor.

Goldman Sachs est toujours acheteur sur Puma avec un cours cible ajusté à 118 euros.

INFOS MARCHES

EuropaCorp : vers un transfert sur Euronext Growth.

Geci International : succès de l'Offre Public d'Obligations Convertibles.

EN BREF

Valneva et Pfizer finalisent le recrutement de la Phase 2 pour leur candidat vaccin contre la maladie de Lyme.

OL Groupe : transfert du défenseur Melvin Bard.

Albioma remporte 12 MWc de projets solaires en Outre-mer.

Les Toques Blanches du Monde : acquisition d'un acteur du saumon fumé.

Riber : une machine MBE 412 vendue en Asie.