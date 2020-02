Préouverture Paris : les 6.000 points pour le CAC40!

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 est attendu au-dessus des 6.000 points ce matin, après avoir clôturé à une encablure de ce niveau symbolique hier. Si la tendance devait perdurer tout au long de la journée, l'indice parisien enchaînerait ainsi une quatrième séance consécutive de hausse cette semaine. Il a franchi ce niveau hier en séance pour la 1ère fois depuis le 24 janvier. L'optimisme est clairement revenu sur les marchés, alors que le coronavirus, qui continue à faire des victimes, semble avoir été initialement surestimé par les investisseurs. A Tokyo, le Nikkei a bondi de près de 2,50% en clôture!

L'annonce par la Chine d'une baisse de ses droits de douane sur quelque 1.700 produits américains et les records inscrits à Wall Street en réaction à des indicateurs économiques meilleurs qu'attendu, vont donner de l'élan au CAC40 ce matin! Ces éléments relèguent logiquement au second plan l'aggravation continue de l'épidémie de coronavirus 2019-nCoV, dont le bilan atteint 563 morts en Chine selon le dernier décompte de Pékin.

Autre bonne nouvelle pour les Etats-Unis et Trump, le déficit commercial a reculé en 2019 pour la première fois depuis six ans, en 2013, grâce aux droits de douane imposés sur les produits chinois, qui ont nettement réduit le flux d'importations depuis la Chine, comme le souhaitait le président américain Donald Trump. En outre, après la clôture, le Sénat américain a acquitté ce dernier, sans surprise, à l'issue de son procès pour "impeachment". Le président américain avait prononcé mardi un discours très optimiste sur l'état de la Nation et rassurant pour les investisseurs, qui sont nombreux à tabler sur sa réélection en novembre prochain. Ce que les Marchés verraient d'un bon oeil, surtout si cela se fait au détriment d'un candidat de l'aile gauche du camp démocrate comme Elizabeth Warren ou Bernie Sanders dont les programmes inquiètent!

Côté valeurs, Société Générale, Total, Publicis, Dassault Systèmes et Sanofi sont les poids lourds de la cote parisienne à avoir publié ce matin. Les titres seront à coup sûr très entourés ce matin dans les premiers échanges! A suivre ! Ça devrait aussi bouger sur le segment des petites et moyennes capitalisations...

WALL STREET

La Bourse de New York a nettement progressé pour la 3e séance consécutive, mercredi, saluant notamment des informations venues de Chine, faisant état d'un traitement efficace contre le coronavirus de Wuhan. Le Nasdaq et le S&P 500 ont inscrit de nouveaux records, notamment grâce à de solides indicateurs économiques aux Etats-Unis.

A la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 1,68% à 29.290 points, à seulement 0,2% de son dernier record du 17 janvier. L'indice large S&P 500 a pris 1,13% à 3.334 pts (dépassant son record du 17 janvier à 3.329 points) et le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a avancé de 0,43% à 9.508 pts, un nouveau record donc après celui de la veille.

Du côté des valeurs, l'action Tesla a corrigé de 17,2% après une flambée de plus de 50% en 4 séances... Ford Motor a perdu 9,5% mais General Motors a gagné 1,9% après la publication de leurs résultats trimestriels respectifs. Nike (-0,8%) et surtout Walt Disney (-2,3%) ont reculé face à l'impact attendu du coronavirus sur les comptes du trimestre cours.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Etude Challenger concernant les destructions de postes annoncées. (13h30)

- Productivité non-agricole. (14h30)

- Coûts unitaires du travail. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

Europe :

- Commandes industrielles allemandes. (08h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.558$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1035$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 54,46$.

VALEURS A SUIVRE

Société Générale annonce une hausse de ses revenus de 4,8% au T4-19/T4-18, avec de premiers résultats tangibles de l'amélioration des Activités de Marché (+16% au T4-19 /T4-18) et une nouvelle baisse des frais de gestion sous-jacents du Groupe de -0,7%. Le résultat net part du Groupe sous-jacent ressort à 875 ME (+8,7% /T4). Le résultat net part du Groupe est attendu en hausse en 2020 par rapport à 2019 avec des revenus en légère croissance dans l'environnement actuel ; une baisse des frais de gestion, une baisse du coefficient d'exploitation, un effet ciseaux positif. Un coût du risque attendu entre 30 et 35 points de base en 2020. Le Groupe vise une amélioration de son ROTE en 2020.

Publicis : Le résultat net part du Groupe est de 841 millions d'euros à fin décembre 2019 contre 919 millions d'euros au 31 décembre 2018, soit un recul de -8,5%. Publicis compte retrouver un rythme positif de croissance à terme. "Une amélioration séquentielle sera perçue rapidement. Toutefois, la performance du 1er semestre devrait rester négative, plus particulièrement sur le 1er trimestre", annonce le groupe. Le Groupe confirme pour 2020 les perspectives communiquées en octobre, soit une croissance organique se situant entre -2% et +1%. Le Groupe confirme également son ambition d'un taux de marge opérationnelle d'environ 17%, qui sera soutenu par la simplification de ses structures et ses nouvelles sources de revenu.

Hermès : a annoncé le lancement au mois de mars d'une gamme de rouges à lèvres, signant ainsi son arrivée sur le marché des cosmétiques où sont déjà présents plusieurs de ses concurrents, à commencer par Chanel. Hermès, qui commercialise déjà des parfums mais qui est surtout connu pour sa maroquinerie, entend amplifier progressivement sa présence sur ce segment extrêmement lucratif. Le moins cher des tubes de Hermès sera vendu 62 euros, a annoncé le fabricant des célèbres sacs Birkin et il sera entièrement conçu par ses soins, contrairement à ce que font certains de ses concurrents qui sous-traitent cette activité.

LVMH : Selon des sources de marchés rapportées par l'agence Reuters, LVMH s'apprêterait à lever 9,3 milliards d'euros mercredi sur les marchés obligataires pour financer en partie l'acquisition du joaillier américain Tiffany. Le numéro un mondial du luxe piloterait ainsi une émission à hauteur de 7,5 MdsE d'obligations libellées en euro à échéances diverses et une autre en livre sterling (1,55 milliards de livres, soit 1,8 milliard d'euros).

NRJ Group : En raison d'une faible demande en télévision et de l'arrêt des prestations ponctuelles en Diffusion, NRJ Group a enregistré au 4ème trimestre 2019 un chiffre d'affaires consolidé hors échanges de 107,2 ME, en baisse de 2,2% par rapport à la même période de 2018. Le chiffre d'affaires consolidé hors échanges de l'exercice 2019 s'établit à 386,2 ME, en retrait de 1,6% par rapport à l'exercice 2018.

Carmat annonce que l'autorité de santé des États-Unis (FDA) a entièrement approuvé sa demande d'exemption des dispositifs expérimentaux pour lancer une étude clinique de faisabilité. Le protocole a été modifié et portera sur 10 sujets éligibles à la transplantation, au sein d'un réseau de 7 centres cliniques américains de renom.

Coface : Le Résultat net (part du groupe) est de 146,7 ME, soit +19,9%, dont 29,4 ME au T4-2019. Le bénéfice par action atteint un niveau record à 0,97 Euros en hausse de 23% par rapport à 2018. Le dividende par action proposé est de 1 Euro, soit un taux de distribution de plus de 100%.

Scor : Sur l'exercice 2019, les primes brutes émises par Scor Global P&C atteignent 7,1 milliards d'euros, correspondant à une croissance de 15,8% à taux de change constants, avec une croissance de 16,2% en réassurance et 14,4% en assurance de spécialités.

Dassault Systèmes : Au 4ème trimestre et année 2019, Dassault Systemes annonce un chiffre d'affaires en ligne avec la fourchette d'objectifs Au 4ème trimestre, avec chiffre d'affaires non-IFRS de 1,21 milliard d'euros, une marge opérationnelle non-IFRS de 33,6% et un BNPA non-IFRS de 1,20 euro. La croissance est de 13% pour le chiffre d'affaires non-IFRS en 2019 à 4,06 milliards d'euros et BNPA non IFRS en hausse de 17% (13% à taux de change constants) à 3,65 euros.

Sanofi : Le chiffre d'affaires s'est élevé à 36,126 MdsE sur l'année, en progression de 4,8% à données publiées et de 2,8% à TCC (+3,6% à TCC/PC). Le chiffre d'affaires de Dupixent a atteint 2,074 MdsE, confirmant notre ambition d'atteindre un pic de plus de 10 Milliards d'euros.

Le chiffre d'affaires des Vaccins s'est établi à 5,731 MdsE, soit une progression de 9,3%, en ligne avec le taux de croissance moyen attendu entre 2018 et 2025. La marge opérationnelle des activités a progressé de 1,2 point de pourcentage à 27% et se rapproche de l'objectif de 30% d'ici 2022. Le BNPA des activités de 1,34 euro au T4 2019 est en hausse de 173% à TCC. Le BNPA des activités de 5,99 euros en 2019 est en hausse de 6,8% à TCC. Le groupe anticipe que l'évolution du BNPA des activités en 2020 sera d'environ 5%(6) à TCC, sauf événements majeurs défavorables imprévus. L'effet positif des changes sur le BNPA des activités 2020 est estimé à environ 1% en appliquant les taux de change moyens de janvier 2020.

CHIFFRE D'AFFAIRES-RÉSULTATS

Selectirente, Inventiva, Assystem, Pharmasimple, Sogeclair, Roche Bobois, Maurel & Prom, Passat

ANALYSTES

Deutsche Bank est vendeur sur Klepierre avec un objectif de cours ajusté en hausse à 27 euros.

JP Morgan est à 'surpondérer' sur Renault avec un cours cible ramené de 47 à 42 euros.

RBC est à 'surperformance' sur BNP Paribas avec un cours cible ajusté de 62 à 64 euros.

Berenberg repasse à conserver sur Ingenico avec un objectif de 123,10 euros.

EN BREF

Sanofi : la phase II de l'inhibiteur BTK atteint son critère d'évaluation principal.

Orano signe un contrat de fabrication de combustibles MOX avec un client Japonais.

Munic : prix d'introduction fixé à 7,95 Euros.