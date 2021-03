Préouverture Paris : les 6.000 points objectif trop difficile à dépasser?

Préouverture Paris : les 6.000 points objectif trop difficile à dépasser?









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les 6.000 points sont difficiles à gagner! Très légèrement dépassés en début de séance vendredi, le seuil symbolique devrait de nouveau être approché ce matin à l'ouverture. Mais la tendance de marché est loin de l'euphorie et l'approche des 6.000 points cristallise les hésitations des investisseurs espérant la reprise économique mondiale, mais peinant à effacer les doutes à propos de la situation sanitaire en Europe, laquelle a obligé plusieurs pays à renforcer leurs mesures de restrictions.

Un des catalyseurs à venir pourrait de nouveau provenir des dépenses de Joe Biden qui doit, dans la semaine, dévoiler les contours de son plan de dépenses pour les infrastructures. Encore des centaines de milliards de dollars qui pourraient séduire...

Du côté de Suez, le porte-conteneurs Ever Given est, semble t-il, en voie d'être déplacé pour enfin laisser la voie libre dans le canal où s'accumulent près de 400 bateaux. Le baril de Brent se retrouve à la baisse, mais au-dessus des 63$. La semaine boursière sera écourtée à l'approche de Pâques, puisque le marché parisien sera fermé vendredi.

WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, le Nasdaq se distinguant par un "rally" dans la dernière heure de cotation, les investisseurs profitant des moindres baisses pour se replacer sur les valeurs de croissance. Les marchés ont apprécié la première conférence de presse de Joe Biden, au cours de laquelle il a doublé ses objectifs de vaccination contre le coronavirus à 200 millions dans les 100 premiers jours de son mandat. Les financières ont salué l'annonce par la Fed de la levée de ses restrictions de distribution de dividendes dans le secteur, ce qui a conforté les marchés dans l'idée que la crise du Covid est en passe d'être surmontée. Enfin, les pétrolières ont été soutenues par un rebond de plus de 4% des cours du brut.

A la clôture, le Dow Jones a gagné 1,4% à 33.072 points, tandis que l'indice large S&P 500 a progressé de 1,7% à 3.974 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a fini sur un gain de 1,24% à 13.138 pts, après un recul de près de 0,8% en séance. Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones a pris 1,4%, le S&P 500 a gagné 1,6% et le Nasdaq a cédé 0,6%, limitant la casse mais alignant tout de même sa deuxième semaine de recul.

ECO ET DEVISES

La parité euro / dollar atteint 1,1777 ce matin. Le baril de Brent se négocie 62,95$. L'once d'or se traite 1.727$.

VALEURS A SUIVRE

Icade Healthcare Europe et le groupe Amavir ont signé le 26 mars 2021 une promesse portant sur l'acquisition de 2 maisons médicalisées pour personnes âgées en Espagne pour un montant de 22 ME droits inclus.

Total a annoncé suspendre la reprise du chantier de son projet de gaz naturel liquéfié (GNL) au Mozambique après de nouveaux troubles intervenus dans le pays. En milieu de semaine dernière, plusieurs attaques terroristes ont en effet visé Palma dans la province de Cabo Delgado.

Vivendi se réjouit qu'Universal Music Group (UMG) ait obtenu un accord concernant la mise en place d'une ligne de financement à hauteur de 3 milliards d'euros sur une durée de cinq ans auprès de quatre banques de premier plan. La syndication de ce financement auprès d'un pool bancaire devrait être finalisée d'ici la fin du mois d'avril. UMG BV, établie aux Pays-Bas, regroupe les filiales des différents pays dans lesquels UMG opère.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Amoéba, Pharmagest, CS Group, ABO-Group, ADLPartner, Idsud, Ose Immuno, Méthanor.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies est toujours à l'achat sur Carrefour avec un objectif de cours majoré à 19 euros.

Berenberg est à l'achat sur la Compagnie des Alpes avec un cours cible qui passe de 22 à 24,50 euros.

Genesta est à 'achat fort' sur Guillemot avec un objectif réhaussé à 18,80 euros.

AlphaValue repasse à 'alléger' sur Adecco en ciblant 67,10 CHF.

INFOS MARCHES

Carmila annonce le succès de son émission obligataire de 300 ME.

EN BREF

SpineGuard : sortie de la procédure de sauvegarde.