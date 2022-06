Préouverture Paris : les 6.000 points en ligne de mire sur le CAC40

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Séance difficile en vue sur les marchés financiers, le CAC 40 pointant en pré-séance en direction des 6.000 points, alors que la purge se poursuit à Wall Street, ce qui entraîne l'ensemble des marchés asiatiques ce matin. La bourse de Tokyo perd 3%, Hong Kong -3,5% et Seoul -3,3%...

Vendredi, la Bourse de New York a plongé dans le rouge vif après la publication d'un taux d'inflation de 8,6% sur un an en mai aux Etats-Unis, alors que les marchés tablaient sur une stabilisation autour de 8,3%... Les rendements obligataires se sont encore tendus dans l'anticipation de hausses de taux de la Fed et de la BCE, le "10 ans" américain s'affichant désormais à 3,15%. La confiance des consommateurs américains a plongé en juin, faisant craindre une récession à venir, et entraînant une correction des cours du pétrole.

WALL STREET

A la clôture, le Dow Jones a chuté de 2,73% à 31.392 points, tandis que l'indice large S&P 500 a perdu 2,91% à 3.900 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a dégringolé de 3,52% à 11.340 pts, revenant au plus bas depuis octobre 2020.

Sur l'ensemble de la semaine écoulée, les trois indices ont chuté respectivement de 4,6%, 5% et 5,6%, et depuis le début de l'année, ils ont abandonné environ 13,5% pour le DJIA, 18% pour le S&P 500 et 27,5% pour le Nasdaq...

ECO ET DEVISES

Les investisseurs ont donc reçu un double choc avec une accélération de l'inflation aux Etats-Unis, et un plongeon du moral des consommateurs américains, qui s'inquiètent de l'envolée des prix, notamment des carburants, qui sont à des niveaux record, à plus de 5$ pour un gallon d'essence.

L'indice des prix à la consommation (CPI) a grimpé de 1% en mai par rapport à avril, contre +0,7% de consensus FactSet, portant l'inflation américaine à 8,6% sur un an contre 8,3% de consensus, et après 8,3% en avril et 8,5% en mars. La hausse des prix atteint ainsi un nouveau plus haut depuis 41 ans outre-Atlantique, et réduit à néant les récents espoirs des marchés, qui pensaient avoir décelé des signes que la hausse des prix avait désormais atteint un pic...

Hors alimentaire et énergie, le CPI a aussi grimpé plus que prévu, de 0,6% sur un mois (+0,5% attendu). Sur un an, le rythme ralentit légèrement à +6% en mai (contre 5,9% attendu) après +6,2% en avril.

Quant au sentiment des consommateurs américains, mesuré par l'Université du Michigan, il s'est effondré en juin à 50,2 en lecture initiale, son plus bas historique, et très loin du consensus de marché qui se situait à 58,2. En mai, l'indicateur s'était établi à 58,4.

Ces chiffres plus mauvais que prévu compliquent encore la tâche de la Réserve fédérale américaine, qui a entamé en mars un cycle de hausse des taux pour lutter contre l'inflation, et pourrait être tentée d'agir de façon encore plus agressive face à l'envolée des prix lors de sa réunion de mardi et mercredi prochains. Les marchés tablaient jusqu'ici sur une nouvelle hausse d'un demi-point du taux des "fed funds" le 15 juin, pour le porter dans une fourchette de 1,25%-1,50%.

Les responsables de la banque centrale américaine ont indiqué récemment qu'ils étaient prêts à effectuer au moins une autre hausse d'un demi-point en juillet, et peut-être encore en septembre si l'inflation n'a pas montré de nets signes de ralentissement d'ici là...

La banque centrale américaine doit composer avec un environnement particulièrement adverse après avoir maintenu ses taux bien trop bas, et bien trop longtemps. Dans un tel contexte, le risque d'un ralentissement économique plus prononcé s'accroît fortement. Les données de l'outil FedWatch du CME font désormais ressortir une potentielle hausse cumulée des taux de 215 points de base en 2022, qui porterait le taux des fonds fédéraux autour de 3% à fin décembre prochain.

Sur les marchés obligataires, les taux se sont envolés, après les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. Le rendement du T-Bond à 10 ans a bondi de 11 points de base pour atteindre 3,15%, tandis que le taux du T-Bond à 2 ans, plus sensible à la hausse des taux de la Fed, flambait de 23 pb à 3,04%, au plus haut depuis la mi-2008 !

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à 10 ans a bondi de 9 pb à 1,51%, de retour au plus haut depuis avril 2014, il y a plus de 8 ans ! Pour rappel, le "10 ans" allemand pointait en terrain négatif, à -0,18% fin décembre 2021, tandis que le "10 ans" américain était à 1,5% et le "2 ans" à seulement 0,74%.

Sur le marché des changes, l'indice du dollar fait encore office de valeur refuge, et bondit à 104,17 points face à un panier de devises de référence. L'euro chute à moins de 1,05$, après les annonces de la BCE jeudi, qui ont provoqué des tensions sur la dette de l'Italie. Alors que la BCE va mettre fin à ses achats d'obligations sur les marchés, le "spread" (écart) entre les rendements des pays du sud de la zone euro et du Bund allemand ont augmenté, traduisant l'inquiétude des investisseurs sur la dette italienne, qui dépasse les 150% du PIB... Le rendement du "10 ans" italien a fini la semaine dernière à 3,83%, avec un "spread" de 232 points de base par rapport au Bund de même échéance.

En France, la faible majorité qui se profile à l'assemblée pour le camp d'Emmanuel Macron pèse aussi sur la tendance face au score de la Nupes.

Le pétrole se cale sur les 120$ le brent. Le bitcoin chute encore à 25.321$.

BROKERS

Bernstein repasse de 'neutre' à 'surperformance' en ciblant 13 euros sur Orange.

Goldman Sachs est à l'achat sur Thales avec un cours cible de 146 euros.

Berenberg est à l'achat TotalEnergies avec un objectif de cours qui grimpe de 58 à 66 euros.

Société Générale repasse d'acheter à 'conserver' sur Maisons du Monde en ciblant un cours de 12,40 euros.

RBC évoque désormais une opportunité d'achat sur le dossier Tesla, contre un avis neutre avec un objectif ajusté de 1.175 à 1.100$.

Morgan Stanley repasse à 'surpondérer' sur Rolls-Royce en ciblant 118 GBp.

VALEURS A SUIVRE

A l'issue d'un processus d'appel d'offres relatif à la sélection des partenaires pour le projet de gaz naturel liquéfié (GNL) North Field East (NFE), TotalEnergies a obtenu une participation de 25% dans une nouvelle joint-venture (JV), aux côtés de la compagnie nationale QatarEnergy (75%). Cette JV détiendra 25% dans le projet NFE de 32 millions de tonnes par an de GNL (Mtpa), équivalent à un train de 8 Mtpa.

Le projet NFE, lancé par QatarEnergy à l'été 2019, est en cours de construction. Il a pour objectif de porter la capacité totale d'export de GNL du Qatar de 77 à environ 110 Mtpa d'ici 2027, grâce à la construction de 4 trains de 8 Mtpa chacun. La partie amont du projet développera la zone sud-est du champ, via huit plateformes, 80 puits et des gazoducs vers l'usine à terre.

Portant une attention particulière aux enjeux environnementaux et climatiques, le projet adoptera les standards les plus élevés pour réduire les émissions. Le CO2 natif associé à la production du gaz sera capté et séquestré dans un aquifère salin. De plus, les installations seront connectées au réseau électrique du pays qui fournira une part croissante d'électricité renouvelable - en ligne avec l'ambition climat du Qatar - grâce au projet solaire géant Al Kharsaah qui est prévu de démarrer en 2022 et dont TotalEnergies est partenaire.

Sanofi rapporte aujourd'hui les données de deux essais cliniques, VAT02 Cohorte 2 et COVIBOOST VAT013, consacrés à son nouveau candidat-vaccin de rappel nouvelle génération basé sur l'antigène du variant Bêta et faisant appel à l'adjuvant à usage pandémique de GSK.

Dans le cadre de l'étude VAT02 Cohorte 2 de phase III, le candidat-vaccin de rappel nouvelle génération de Sanofi-GSK a induit (au jour 15 post-vaccination) une augmentation significative des titres d'anticorps neutralisants comparativement aux titres précédant l'administration de la dose de rappel et ce, contre de multiples variants préoccupants (augmentation de l'ordre de 15 fois contre le virus parent D614 et 30 fois contre la souche Bêta), chez des adultes primo-vaccinés par des vaccins COVID-19 à ARNm.

Contre le variant Omicron, en particulier, les données préliminaires montrent une augmentation de 40 fois des titres d'anticorps neutralisants contre la sous-lignée BA.1. Le candidat-vaccin de rappel nouvelle génération de Sanofi-GSK a doublé le nombre d'anticorps neutralisants contre les sous-lignées BA.1 et BA.2 du variant Omicron, comparativement au vaccin de rappel basé sur la souche originelle du virus (D614).

Valneva SE, société spécialisée dans les vaccins, fait aujourd'hui le point sur son candidat vaccin européen inactivé à virus entier contre la COVID-19, VLA2001.

Après avoir reçu l'avis d'intention de la Commission européenne de résilier l'accord de fourniture de son candidat vaccin contre la COVID-191, Valneva a soumis un plan de remédiation qui est en discussion auprès de la Commission et des États membres participants.

Certains Etats membres ont confirmé leur intérêt pour inclure une solution vaccinale à virus entier inactivé et adjuvanté dans leur portefeuille. Cependant, les indications de volume préliminaires et non définitives reçues de la Commission ne seraient pas suffisantes pour assurer la durabilité du programme de vaccin contre la COVID-19 de Valneva. Cela entraverait également le développement futur du programme au-delà du profil de produit actuel.

Si ces indications étaient confirmées, Valneva ne serait pas en mesure de conclure un avenant à l'accord de fourniture en vue d'une réduction des volumes commandés, et la Commission européenne résilierait probablement l'accord. En conséquence, les Européens n'auraient pas accès au vaccin inactivé de Valneva, VLA2001.

Atos, qui doit annoncer mardi un plan stratégique, prévoit d'isoler ses activités de services informatiques dans une entité juridique distincte, rapporte lundi BFM Business ce lundi. "Cette nouvelle société, qui restera logée dans Atos, disposera d'une gouvernance et d'un bilan à part, afin de la gérer en autonomie", est-il précisé dans l'article publié sur le site de BFM Business, qui souligne que cette division en déclin pèse sur les résultats du groupe...

Moulinvest : Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'établit à 57 millions d'euros au titre du premier semestre de l'exercice 2021/2022, contre 42,3 millions d'euros sur l'exercice précédent, en progression de +34,7%. L'EBITDA consolidé s'établit à 19,8 millions d'euros en croissance de + 80,2% par rapport au S1 2021. Le résultat d'exploitation progresse fortement de +136,8% à 15 millions d'euros contre 6,3 millions d'euros au premier semestre de l'exercice précédent, représentant un taux de marge opérationnelle de 26,4% du chiffre d'affaires (contre 15% en N-1).

"Dans un contexte de forte croissance de son activité, les efforts destinés à améliorer la productivité du Groupe bénéficient directement au résultat d'exploitation qui progresse plus vite que le chiffre d'affaires", se félicite Moulinvest, qui, au final, dégage un résultat net consolidé multiplié par 2,5 à 10,5 millions d'euros au 28 février 2022, contre 4,1 millions d'euros au 28 février 2021.

Pizzorno Environnement étend son maillage territorial aux Hauts-de-France en remportant les prestations de collecte des déchets ménagers de 61 communes de la Métropole Européenne de Lille représentant plus de 500.000 habitants. Pour les 7 prochaines années et pour un chiffre d'affaires total de 161 ME, le groupe accompagnera, à partir du 1er novembre prochain, la métropole dans ses objectifs d'amélioration de service aux usagers et d'engagements de performances environnementales avec :

Un accompagnement sur l'évolution des modes de collectes : biodéchets, verre, extension consignes de tri,

Un soutien sur le déploiement d'un plan de prévention visant la réduction des déchets et l'amélioration de la qualité du tri,

La mise en oeuvre de prestations associant innovations techniques, sociales et environnementales.

Poursuivant la refonte de sa stratégie de financement du Groupe, Orpea annonce la conclusion et l'homologation d'un protocole de conciliation avec ses principaux partenaires bancaires dans les principaux termes prévus par l'accord de principe signé le 12 mai 2022.

Après information et avis des instances représentatives du personnel concernées, ORPEA a conclu le 3 juin 2022 un protocole de conciliation aux fins de mettre en oeuvre les financements prévus par l'accord de principe signé le 12 mai 2022. Ce protocole a notamment été signé sous réserve d'un accord sur la documentation de financement et de sûretés, accord qui a depuis lors été trouvé avec les principaux partenaires bancaires d'ORPEA.

Les principaux engagements d'ORPEA et ses principaux partenaires bancaires, au titre des stipulations du protocole et de la documentation de financement et de sûretés, sont résumés en annexe de la présente communication.

A la requête d'ORPEA, le Tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement en date du 10 juin 2022, homologué le protocole et mis fin à la procédure de conciliation ouverte au profit d'ORPEA le 20 avril 2022.

CGG annonce ce jour la vente par Sercel d'un système complet d'acquisition sismique marine à HJ Shipbuilding & Construction, un leader de la construction navale en Corée du Sud. Le contrat prévoit la fourniture d'un système d'enregistrement Seal 428, comprenant des streamers Sentinel, un système de positionnement des streamers Nautilus et des sources impulsives haute performance G-Source II.

Le système sera livré au cours du premier semestre 2023 pour équiper le R/V TAMHAE3, un navire de recherche sismique 3D/4D conçu pour le Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources (KIGAM).