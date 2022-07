Préouverture Paris : les 6.000 points de nouveau en vue

LA TENDANCE

(Boursier.com) — A trente minutes du début de la séance, la hausse est annoncée par les 'futures' sur le CAC40. L'indice parisien semble prêt à poursuivre son rebond entamé lors de la séance d'hier et qui l'a vu franchir à nouveau les niveaux symboliques des 5.800 et des 5.900 points. Ce matin, les 6.000 points ne semblent plus très éloignés.

Le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale a confirmé que l'inflation était LA priorité de l'institution. Les responsables de la Fed ont indiqué leur volonté de procéder en juillet à un relèvement des taux de 50 ou 75 points de base.

Les prochaines données sur l'emploi aux Etats-Unis, attendues vendredi, alimenteront le débat sur la question de la récession mais à ce stade, les investisseurs s'attendent toujours en majorité à ce que la Fed procède à une nouvelle hausse de taux de trois quarts de point le 27 juillet prochain...

WALL STREET

Les marchés américains ont hésité mercredi, avant finalement d'opter pour le vert dans la foulée de la publication du compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale, qui a confirmé sa volonté de frapper fort contre l'inflation, avec une nouvelle hausse de ses taux pour sa prochaine réunion dans trois semaines, de 50 ou 75 points de base. Les responsables de la banque centrale ont aussi tenté de rassurer, alors qu'un scepticisme grandissant entoure la capacité de la Fed à maîtriser la situation.

A la clôture de Wall Street, l'indice Dow Jones a gagné 0,23% à 31.037 points et le Standard & Poor's 500, plus large, a fini en hausse de 0,36% à 3.845 points. Le Nasdaq Composite avance de 0,35%, à 11.361 points.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Rapport d'ADP sur l'emploi privé américain. (14h15)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Balance commerciale. (14h30)

Europe :

- Production industrielle allemande. (08h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0210$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 100,44$. L'once d'or se traite 1.745$.

VALEURS A SUIVRE

EDF : Le Conseil d'administration a pris connaissance ce jour de la décision conjointe de l'État et de Jean-Bernard Lévy de lancer dès à présent le processus de succession du PDG. Le mandat de Jean-Bernard Lévy à la tête de l'entreprise prendra fin au plus tard le 18 mars 2023, compte tenu de la limite d'âge fixée par les statuts de la société. En accord avec Jean-Bernard Lévy, le nouveau patron d'EDF, lorsqu'il sera nommé, pourra prendre ses fonctions avant cette échéance. Conformément aux dispositions applicables, cette nomination fera l'objet d'une proposition du Conseil d'administration à l'État. Le Conseil d'administration a renouvelé sa confiance en Jean-Bernard Lévy, qui continuera d'assurer ses fonctions jusqu'à la nomination de son successeur. Par ailleurs, le Conseil a pris acte de l'intention de l'État de détenir 100% du capital d'EDF et apportera tout son concours pour la réaliser, selon les modalités retenues par l'État et dans l'intérêt de l'ensemble des parties prenantes.

Novacyt dévoile un chiffre d'affaires semestriel de 16,5 millions de livres sterling (13,0 millions de livres sterling liés à COVID-19), contre 52,2 millions de livres sterling (47,6 millions de livres sterling liés à la COVID-19) au premier semestre 2021. La société anticipe une perte d'EBITDA pour 2022 d'environ 11 millions de livres sterling, ou une perte de 4,5 millions de livres sterling pour l'activité courante si l'on exclut l'impact de la provision supplémentaire de 6,5 millions de livres sterling pour les stocks.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

We.Connect, Boostheat, Cogra

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

RBC entame le suivi de Scor avec une recommandation 'surperformer' et un objectif de 26 euros.

Barclays coupe son objectif sur Schneider Electric de 175 à 145 euros.

INFOS MARCHÉS

Icape : lève 17 ME dans le cadre de son IPO.

Crossject : lève 2,8 ME avec l'exercice de BSA.

Umanis : l'OPAS reste ouverte jusqu'au 13 juillet.

EN BREF

Solutions 30 : va déployer la fibre d'Unifiber en Belgique.

Nicox : nouvelles données sur le NCX 470.

Orpéa : nouveaux commissaires aux comptes.

Recylex : cession judiciaire des activités de recyclage de plomb et polypropylène.

Haulotte obtient un PGE de 96 ME.