Préouverture Paris : les 5.600 points en ligne de mire pour le CAC40!

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 va continuer à rattraper le terrain perdu la semaine dernière. Il est en effet annoncé de nouveau en hausse ce matin, se rapprochant désormais des 5.600 points. Les progressions de lundi (+1,16%) et mardi (+1,86%) ne freinent pas les investisseurs qui demeurent pied au plancher. Symboliquement, hier en clôture, l'indice parisien est repassé en territoire positif depuis le 1er janvier.

Le marché parisien et notamment les valeurs technologiques vont trouver un soutien dans la performance de Wall Street hier soir. Car on le savait, mais on en a eu confirmation hier soir : les GAFAM font partie des gagnants de cette année 2020 particulière. Alphabet, la maison mère de Google, a largement dépassé les attentes des marchés au dernier trimestre 2020, avec un bénéfice record de 15,23 milliards de dollars. Et le chiffre d'affaires d'Amazon a atteint 125,56 milliards de dollars contre 87,44 Mds$ un an plus tôt. Plus de 100 Mds$ sur un trimestre! Au passage, surprise : Jeff Bezos va quitter son poste de PDG.

Les investisseurs se satisfont aussi de la poursuite des campagnes de vaccination, essentielles pour une reprise de l'économie, et de la mobilisation qu'elles suscitent en Europe. En France, les 2 millions de personnes ayant bénéficié de la première injection devraient être atteints en fin de semaine.

A suivre en matinée, les indices PMI dans les services en zone euro pour le mois de janvier qui devraient confirmer un nouveau recul dans ce secteur.

La Bourse de New York a grimpé mardi pour la 2e séance, soutenue notamment par les financières et les valeurs technologiques, alors que deux géants d'internet Amazon et Alphabet (maison mère de Google) publiaient leurs comptes après la clôture. La spéculation s'est encore dégonflée sur les valeurs qui avaient flambé la semaine passée, Gamestop replongeant de 60% et l'argent reperdant plus de 10%! Les marchés tablent sur l'adoption du plan de relance de Joe Biden, et apprécient la progression de la campagne de vaccination contre le Covid-19 aux Etats-Unis, ainsi que le reflux de l'épidémie. Les cours du pétrole ont grimpé de plus de 2%, retrouvant leur plus haut niveau depuis un an.

A la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 1,57% à 30.687 points, alors que l'indice large S&P 500 a pris 1,39% à 3.826 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a bondi de 1,56% à 13.612 pts.

France :

- Balance budgétaire en France. (08h45)

- Indice PMI français final des services. (09h50)

Etats-Unis :

- Rapport d'ADP sur l'emploi privé américain. (14h15)

- PMI américain final des services. (15h45)

- ISM des services américains. (16h00)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

Europe :

- Chiffres espagnol de l'emploi. (09h00)

- PMI espagnol des services. (09h15)

- Indice PMI italien des services. (09h45)

- Indice PMI allemand final des services. (09h55)

- Indice PMI européen final des services. (10h00)

- Indice PMI britannique final des services. (10h30)

- Indice flash européen des prix à la consommation. (11h00)

- Indice européen des prix à la production. (11h00)

- Indice préliminaire italien des prix à la consommation. (11h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.837$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,2033$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 57,71$.

Publicis Le revenu net de Publicis Groupe en 2020 est de 9.712 millions d'euros, en baisse de 0,9% par rapport à 9.800 millions d'euros en 2019. Les variations de taux de change ont un effet négatif de 219 millions d'euros. Les acquisitions (nettes de cessions) ont contribué pour 729 millions d'euros sur le revenu net, la majeure partie étant liée à l'acquisition d'Epsilon. Le revenu net de Publicis Groupe pour le 4ème trimestre 2020 est de 2.595 millions d'euros et se compare à 2 871 millions d'euros en 2019, en baisse de 9,6%. L'EBITDA s'établit à 2.158 millions d'euros en 2020, contre 2 245 millions d'euros en 2019, soit une baisse de 3,9%. L'impact du plan de réduction de coûts annoncé en avril s'est établi à 467 millions d'euros sur l'année, sur une base de coûts comparable et hors coûts d'acquisition d'Epsilon. Le taux de marge EBITDA ressort à 22,2% du revenu net (22,9% en 2019). La marge opérationnelle s'élève à 1.558 millions d'euros au 31 décembre 2020, en baisse de 6,1% par rapport au 31 décembre 2019. Le taux de marge opérationnelle ressort ainsi à 16%, en baisse de 90 points de base par rapport à 16,9% en 2019. Le résultat net courant part du groupe est de 1.034 ME. Le résultat net part du groupe s'inscrit à 576 millions d'euros en 2020, contre 841 millions d'euros en 2019.

Pierre et Vacances Center Parcs confirme que le Président du Tribunal de Commerce de Paris a ouvert, ce 2 février, une procédure de conciliation à l'égard de Pierre et Vacances SA et de certaines de ses filiales. Elle court pour une durée de 4 mois, éventuellement prorogeable.

Marie Brizard Wine & Spirits vient de lever environ 100,9 millions d'euros avec son augmentation de capital se traduisant par l'émission de 67.248.517 actions nouvelles.

Viel & Cie : Le chiffre d'affaires consolidé des filiales opérationnelles de a atteint 888,1 millions d'euros pour l'année 2020, contre 861,9 millions d'euros sur la même période en 2019, en hausse de 3,1% à cours de change courants.

Crédit Agricole de Toulouse 31, Hopscotch Groupe, Les Constructeurs du Bois, Roche Bobois, Umanis, Maison Clio Blue, Navya, SQLI

HSBC remonte son cours cible sur le dossier Engie à 15,70 euros.

Jefferies est neutre sur Commerzbank mais avec une cible ajustée en hausse de 5 à 6,20 euros.

Citigroup passe à vendre sur Ferrari.

Pherecydes Pharma : offre de titres sursouscrite 4 fois.

Biophytis : lancement d'une offre publique en vue d'une introduction aux États-Unis.

bioMérieux annonce le marquage CE du test NEPHROCHECK sur VIDAS.

MedinCell : entrée de 3 nouveaux produits en développement préclinique.

Figeac Aéro confirme la suppression de 220 postes.