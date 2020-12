Préouverture Paris : les 5.400 points, enjeu du début de séance

Préouverture Paris : les 5.400 points, enjeu du début de séance









LA TENDANCE

(Boursier.com) — L 'ouverture s'annonce assez indécise pour le CAC40 après sa séance de fort recul d'hier. L'indice parisien pourrait bien débuter la séance sous les 5.400 points sous lesquels il a déjà clôturé hier. Mais rien n'est moins sûr tant l'indécision semble régner en avant bourse.

La variante du Covid-19 qui a affolé les marchés hier a incité les grands pays européens à fermer leurs frontières avec le Royaume-Uni où elle sévit, pour au moins 48H00, ce qui complique encore une situation déjà chaotique à l'approche du Brexit.

Londres serait d'ailleurs proche de concessions sur la question de la pêche, laissant espérer l'aboutissement d'un accord! Ce qui apparaît inespéré eu égard aux négociations infructueuses depuis plus de 4 ans!

WALL STREET

Dans le rouge vif à l'ouverture en raison de la situation sanitaire en Europe, le marché boursier américain s'est repris au fil des minutes de cotations ce lundi pour revenir dans le vert sur le DJ et gagner finalement 0,12% à 30.216 pts. L'indice large S&P 500 recule encore légèrement de 0,39% à 3.695 pts, tandis que l'indice Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, redonne 0,10% à 12.742 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- PIB final américain du troisième trimestre. (14h30)

- Reventes de logements existants. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Richmond. (16h00)

Europe :

- Indice GfK allemand du moral des consommateurs. (08h00)

- PIB final britannique. (10h30)

L'once de métal jaune s'échange à 1.870$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,2217$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 49,61$.

VALEURS A SUIVRE

PSA : l'Union Européenne a validé la fusion PSA et Fiat pour donner naissance à Stellantis le géant automobile, 3ème groupe mondial en terme de chiffre d'affaires avec ses 14 marques.

Air Liquide : ASDA, entreprise de grande distribution de premier plan au Royaume-Uni, a confié à Air Liquide l'installation et l'exploitation de six stations de distribution de biométhane (bio-GNV) pour le ravitaillement des camions sur ses sites. Ce contrat majeur, s'ajoutant aux autres investissements visant à accroître les capacités de production et de distribution, reflète une accélération significative du développement des activités biométhane du Groupe au Royaume-Uni.

GTT a reçu une commande de la part des chantiers coréens Hyundai Heavy Industries (HHI) et Hyundai Samho Heavy Industries (HSHI) portant sur la conception des cuves de quatre nouveaux méthaniers. Trois de ces méthaniers seront construits par HHI, deux pour le compte d'un armateur asiatique et un pour le compte d'un armateur européen. Le dernier méthanier sera construit par HSHI pour le compte d'un armateur européen.

Spie annonce l'acquisition de Planen & Bauen GmbH ("Planen & Bauen") en Allemagne. Créée en 1997 et située dans la région de Francfort, Planen & Bauen fournit des services d'ingénierie avec une forte expertise dans le domaine des data centers. Son offre de services couvre la conception, la planification ainsi que la supervision de projets liés aux data centers et aux bâtiments à usages spécifiques. Avec près de 60 employés qualifiés, Planen & Bauen a généré une production d'environ 10 millions d'euros en 2019.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Fountaine Pajot, Graines Voltz, Tronics.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Berenberg est à l'achat sur Safran, mais avec un cours cible ajusté en baisse à 130 euros.

Barclays reste favorable au dossier Eurofins avec un objectif de cours de 80 euros.

INFOS MARCHES

Amoeba renouvelle une ligne de financement d'au maximum 23 ME avec Nice & Green.

Nacon devient éligible au SRD long seulement.

Verneuil Finance : cession des 19,52% dans la Société Française de Casinos.

Société Française de Casinos : Casigrangi déposera son projet d'OPA à 1,70 euro par action.

Néovacs : levée de fonds de 1 ME.

Groupe Open : les fondateurs et Montefiore se félicitent du résultat positif de l'offre publique.

Atari : placement privé de l'ordre de 5 ME.

EN BREF

Bone Therapeutics finalise le recrutement dans la Phase III du JTA-004 dans l'arthrose du genou.

Nicox : approbation de VYZULTA en Colombie.

Voltalia : début de l'exploitation de son parc éolien de Sarry.

OSE Immunotherapeutics : premier patient dans la phase 2 évaluant OSE-127/S95011.

Mercialys cède le site Monoprix d'Asnières pour 30,8 ME net.