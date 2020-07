Préouverture Paris : les 5.000 points sauvés, le CAC40 peut repartir de l'avant

Préouverture Paris : les 5.000 points sauvés, le CAC40 peut repartir de l'avant









Le CAC40, qui a sauvé les 5.000 points en clôture hier, va reprendre un peu d'allant et se diriger vers les 5.050 points à l'ouverture ce mercredi.

Les investisseurs oscillent entre espoir et crainte à propos de la situation sanitaire mondiale. C'est l'espoir qui l'emporte ce matin, avec une communication de Moderna, le laboratoire en avance sur le vaccin. Il a été démontré qu'il était sûr et déclenchait une réponse immunitaire chez l'ensemble des 45 volontaires sains prenant part aux tests de phase 1. De quoi redonner un peu d'espoir alors qu'on dénombre plus de 578.000 morts du Covid-19 à travers le monde.

Si cet élément va l'emporter en Bourse de Paris ce matin, cela n'a pas été le cas sur les bourses chinoises qui ont terminé en forte baisse après les déclarations de Donald Trump qui ont refait monter la pression entre la Chine et les Etats-Unis. Le président américain a en effet ordonné cette nuit la fin du traitement préférentiel de Hong Kong afin de sanctionner la Chine pour ce qu'il a décrit comme des actes d'"oppression" contre l'ancienne colonie britannique, provoquant la colère de Pékin qui a prévenu qu'il prendrait des mesures de représailles... "Ne vous méprenez pas. Nous tenons la Chine entièrement responsable d'avoir dissimulé le virus et l'avoir propagé à travers le monde. Ils auraient pu le stopper... Cela aurait été très facile à faire à la source, lorsque cela s'est produit", a dit Trump.

Wall Street a terminé en hausse sensible ce mardi après son "coup de mou" d'hier soir... Les premiers comptes semestriels des entreprises US n'ont pas apporté de grandes surprises entre les bons résultats de JP Morgan et les déceptions (prévisibles) de Wells Fargo et Delta Air Lines. Le S&P500 grimpe finalement de 1,34% à 3.198 pts, alors que le Dow Jones avance de 2,13% à 26.643 pts. Le Nasdaq reprend 0,94% à 10.488 pts.

Alors que la Californie a ordonné la fermeture des bars et imposé aux restaurants et musées d'arrêter toute activité en intérieur, le bilan de la pandémie de Covid-19 continue de s'aggraver aux Etats-Unis, mais les marchés passent outre...

Etats-Unis :

- Indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York. (14h30)

- Prix à l'import et à l'export. (14h30)

- Production industrielle américaine. (15h15)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

- Livre Beige économique de la Fed. (20h00)

Europe :

- Indice britannique des prix à la consommation. (08h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.808$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1408$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 43,06$.

bioMérieux annonce que le panel respiratoire BIOFIRE 2.1 plus (RP2.1plus) a été marqué CE. Le panel RP2.1plus teste simultanément 23 pathogènes (19 virus dont le SARS-CoV-2 et 4 bactéries) responsables des infections respiratoires les plus fréquentes. Il sera commercialisé graduellement dans tous les pays qui reconnaissent le marquage CE.

Goldman Sachs conseille ArcelorMittal à l'achat avec un cours cible de 14 euros.

Jefferies est à l'achat sur BNP Paribas avec un objectif ramené à 54 euros et reste aussi acheteur sur

Crédit Agricole mais en abaissant son cours cible à 11,40 euros.

Jefferies repasse d'acheter à 'conserver' avec un objectif de cours réduit à 2,70 euros sur Natixis. Enfin, Jefferies conserve Société Générale avec un objectif ramené à 17,40 euros.

Jefferies, toujours lui, repasse d'acheter à 'conserver' sur Bouygues avec un objectif ajusté en baisse de 40 à 34 euros.

Eurobio Scientific annonce l'acquisition de 100% du capital de TECOmedical AG.

Pixium Vision : renforcement de deux investisseurs historiques.

Groupe Gorgé finalise le rapprochement de Van Dam avec InterDam.

Nicox : le recrutement dans la phase 3 Mont Blanc dans le glaucome avance.

Biosynex : les tests Covid-19 en pharmacie.