Préouverture Paris : les 4.900 points dans le rétroviseur, le CAC40 vise t-il déjà les 5.000 points?

Préouverture Paris : les 4.900 points dans le rétroviseur, le CAC40 vise t-il déjà les 5.000 points?









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) —

Hésitant hier, le CAC40 a fini par terminer en hausse, validant le retour au-dessus des 4.900 points. Ce matin, la tendance en préouverture laisse envisager la poursuite du mouvement haussier, puisque l'indice parisien est attendu dans le vert et ainsi s'affranchir plus nettement des 4.900 points.

La séance s'annonce toutefois calme et faible en volumes d'échanges avec la trêve estivale et l'absence de grands rendez-vous.

Sur le plan sanitaire, que le Marché semble désormais mieux appréhender l'épidémie, pourtant toujours virulente. Le cap des 20 millions de personnes contaminées dans le monde a été franchi et on déplore désormais plus de 736.000 décès liés au coronavirus.

WALL STREET

La cote américaine termine avec davantage de fermeté qu'à l'ouverture où les premiers échanges s'étaient engagés avec quelques hésitations, ce lundi. Le S&P500 prend +0,27% à 3.360 pts, alors que le DJIA prend de la hauteur (+1,3%) à 27.791 pts. En revanche, le Nasdaq marque une pause, redonnant -0,5% à 11.085 pts. Le baril de brut WTI gagne 1% sur les 42$. Le baril de Brent est également ferme, avec un gain de +0,7% à 45$. L'once d'or se maintient clairement au-dessus des 2.000$, relativement stable, autour de 2.024$.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice des prix à la production. (14h30)

Europe :

- Chiffres de l'emploi britannique. (08h00)

- Indice allemand ZEW du sentiment économique. (11h00)

- Indice européen ZEW du sentiment économique. (11h00)

L'once de métal jaune s'échange à 2.003$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1743$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 45,20$.

VALEURS A SUIVRE

Lagardère : Amber Capital et Vivendi enterrent la hache de guerre sur le dossier Lagardère. Malgré leurs divergences, les deux parties ont signé un pacte à la suite des très mauvais résultats annoncés par Lagardère il y a quelques jours. Vivendi et Amber Capital, qui sont respectivement les premier et deuxième actionnaire de Lagardère avec 23,5% et 20% du capital, vont dans ce cadre entamer auprès de Lagardère des démarches afin d'avoir, chacun, au conseil de surveillance une représentation minoritaire, de trois membres pour Amber Capital et un membre pour Vivendi. Ils ont également souhaité stabiliser son actionnariat en se consentant pour cinq ans, aux termes d'un accord conclu ce jour, un droit de première offre et un droit de préemption réciproques.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

RAS

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

RAS

INFOS MARCHES

X-FAB : Invesco sous les 5%.

Touax : DIF Capital Partners prend 49% de Touax Rail Ltd.

EN BREF

Innate Pharma obtient un financement public de 6,8 ME.

Accor va étendre le complexe d'Ashar en Arabie-saoudite.

Safe Orthopaedics obtient un feu vert de la FDA.