Préouverture Paris : légère reprise en vue pour le CAC 40

(Boursier.com) — Le CAC 40 va tenter de reprendre un peu de hauteur ce matin. Il est attendu dans le vert dans la foulée de la deuxième moitié de séance d'hier qui, si elle ne l'a pas conduit en territoire positif, lui a toutefois permis de terminer nettement au-dessus des 6.000 points alors qu'à la mi-séance, ce niveau était enfoncé.

Le rendez-vous incontournable de la semaine sera sans aucun doute la réunion monétaire de la Fed, qui se tient ce mardi et mercredi. Mercredi soir, les investisseurs n'auront donc d'intérêt que pour le communiqué monétaire de la Fed (20 heures) et la conférence de presse de son dirigeant Jerome Powell (20h30).

L'outil FedWatch en temps réel du CME Group fait ressortir une probabilité de 84% d'un nouveau durcissement monétaire de 75 points de base, qui serait le troisième consécutif et porterait le taux des fed funds entre 3% et 3,25%. La probabilité d'un geste encore plus puissant d'un point entier de pourcentage, portant la fourchette entre 3,25 et 3,5%, est de 16%.

La cote américaine a tenté un petit sursaut lundi, à deux jours du verdict monétaire de la Fed au sortir d'un tunnel baissier. Le S&P 500 a repris 0,69% à 3.899 pts, le Dow Jones a progressé de 0,64% à 31.019 pts. Le Nasdaq grappille enfin 0,76% à 11.535 pts. Face au resserrement général des conditions financières et au risque de plus en plus important de récession, toute la question reste de savoir si la capitulation récente des indices boursiers est désormais suffisante...

Etats-Unis :

- Mises en chantier de logements et permis de construire. (14h30)

Europe :

- Indice allemand des prix à la production. (08h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0021$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 92,12$. L'once d'or se traite 1.671$.

La Française des Jeux (FDJ) est entrée en négociation exclusive en vue de l'acquisition du groupe ZEturf. Ce projet d'acquisition s'inscrit dans la stratégie du groupe FDJ de renforcer sa présence sur le marché français des jeux en ligne ouverts à la concurrence, notamment dans les activités dans lesquelles il n'est pas aujourd'hui présent, les paris hippiques et le poker. Fondé en 2001, le groupe ZEturf est présent sur les paris hippiques en ligne ainsi que sur les paris sportifs en ligne sous la marque ZEbet. Avec une centaine de collaborateurs, ZEturf a enregistré en 2021 des mises de près de 800 millions d'euros, dont plus de 100 ME en B2B. Les paris hippiques en ligne représentent plus de 50% des mises B2C du Groupe, ce qui le positionne comme le 2e opérateur sur ce segment en France, avec une part de marché de l'ordre de 20%. ZEturf est également présent sur les marchés néerlandais, belge et espagnol.

Safran Nacelles : Cathay Pacific a renouvelé son contrat de services portant sur le support des inverseurs de poussée de ses 51 Airbus A330ceo. De plus, Safran Nacelles a été sélectionné par Cathay Pacific et sa filiale HK Express pour le support des nacelles de leurs 32 Airbus A321neo équipés de moteurs LEAP-1A de CFM International, société détenue à 50/50 entre Safran Aircraft Engines et GE. Ces deux contrats, dont le montant n'a pas été précisé, ont été signés pour une durée de cinq ans.

ABC Arbitrage, Adocia, Groupe Gorgé, Streamwide, genOway

Euronext : Crédit Suisse abaisse sa recommandation à "Neutre" contre "Surperformance" et son cours cible à 77 euros, contre 89 euros.

MBWS : pas d'OPA de COFEPP pour le moment.

Celyad Oncology et Cellistic annoncent une transaction pour la production GMP de thérapie cellulaire.

Implanet : levée des conditions suspensives du partenariat avec Sanyou Medical.

Crossject : la phase opérationnelle avec la BARDA a débuté en juillet.

JCDecaux porte à 100% sa participation dans Interstate JCDecaux.

Metalliance / Gaussin : une commande de 12 véhicules en Australie.

Pharmasimple nie formellement être en situation d'insolvabilité ou de dépôt de bilan.

Global Bioenergies : poursuite de la collaboration avec Repsol.