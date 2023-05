Préouverture Paris : léger biais baissier pour le CAC 40 ?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La tendance est à un léger retrait du CAC 40 dans les premiers échanges du jour. Les investisseurs sont toujours rivés sur la question du plafond de la dette américaine. Le président américain Joe Biden et le "speaker" de la Chambre des représentants Kevin McCarthy ont eu lundi une réunion jugée "productive" mais ne sont toujours pas parvenus à un accord sur le relèvement du plafond de la dette des Etats-Unis. Le 1er juin, la première économie mondiale se retrouvera en défaut de paiement sans relèvement de ce plafond.

La publication des premiers résultats des enquêtes PMI auprès des directeurs d'achats en Europe pourrait animer la séance ce matin et faire évoluer la tendance...

WALL STREET

Wall Street a évolué dans le calme lundi, les investisseurs guettant toujours la poursuite des pourparlers autour du plafond de la dette américaine qui semblent évoluer plutôt favorablement selon les dernières déclarations officielles... Le Dow Jones perd malgré tout 0,42% à 33.286 pts en clôture, alors que le S&P 500 est stable à 4.192 pts et que le Nasdaq avance de 0,5% à 12.720 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice markit PMI manufacturier français préliminaire. (09h15)

- Indice markit PMI français préliminaire des services. (09h15)

Etats-Unis :

- Indice Markit PMI composite préliminaire américain. (15h45)

- Indice Markit PMI manufacturier préliminaire américain. (15h45)

- Indice Markit PMI préliminaire américain des services. (15h45)

- Ventes de logements neufs. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Richmond. (16h00)

Europe :

- Indice markit PMI allemand préliminaire des services. (09h30)

- Indice markit PMI manufacturier allemand préliminaire. (09h30)

- Indice markit PMI manufacturier préliminaire en zone euro. (10h00)

- Indice markit PMI préliminaire des services en zone euro. (10h00)

- Indice markit PMI préliminaire composite en zone euro. (10h00)

- Indice PMI CIPS préliminaire manufacturier britannique. (10h30)

- Indice PMI CIPS préliminaire des services britanniques. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0804 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 76,10 $. L'once d'or se traite 1961 $.

VALEURS A SUIVRE

Casino : Rallye, Foncière Euris, Finatis et Euris ont annoncé avoir sollicité et obtenu du Président du Tribunal de commerce de Paris l'ouverture de procédures de mandat ad hoc à leur bénéfice sous l'égide de la Selafa MJA (Me Valérie Leloup-Thomas) et de la SELARL Fides (Me Bernard Corre), pour une durée initiale de 3 mois (renouvelable). La démarche est notamment à l'effet de solliciter des créanciers concernés des aménagements ou des renonciations aux cas de défaut qui pourraient, le cas échéant, survenir si Casino décidait d'ouvrir une procédure de conciliation. A date, les discussions avec les porteurs de dettes de Rallye sécurisées par des titres de Casino placés en fiducie-sûreté n'ont pas encore abouti.

Bonduelle annonce la nomination de Xavier Unkovic à la direction générale du Groupe. Cette nomination prendra effet le 1er juin 2023. Jusqu'à cette date, la direction générale sera assurée par Christophe Bonduelle, président du Conseil d'Administration.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Dékuple

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

HSBC repasse d'acheter à 'conserver' sur Repsol en ciblant un cours de 14,50 euros.

Liberum est toujours à l'achat sur Ryanair avec un objectif ajusté à 20,50 euros.

INFOS MARCHE

Hopium : tirage d'une quatrième tranche de l'emprunt obligataire; d'autres sources de financement explorées

Guerbet : réouverture de l'OPA sur Intrasense

Lisi : Peugeot Invest a apporté à l'offre

EN BREF

CGG remporte un contrat pluriannuel avec OMV pour un centre dédié

Memscap conclut un contrat avec Meggitt

Société Générale : finalisation de l'acquisition de LeasePlan par ALD

Neoen et Prokon : construction de deux parcs éoliens en Finlande d'une puissance de 161,2 MW

Global Bioenergies : avancée dans la certification des carburants aériens durables

Valbiotis va recevoir un paiement d'étape forfaitaire de Nestlé Health Science