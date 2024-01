Préouverture Paris : le vert continue à dominer sur le marché parisien

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La hausse va de nouveau l'emporter ce matin en Bourse de Paris, dans la foulée de la performance d'hier en clôture (+0,56%), le CAC 40 devrait débuter en s'élevant un peu plus au-dessus des 7.400 points alors que les investisseurs ont le discours de jeudi de Christine Lagarde en ligne de mire, alors que les indicateurs PMI publiés la veille sont aussi très attendus.

Ce matin, le gouvernement chinois s'est quant à lui engagé à soutenir davantage son économie, des déclarations jugées insuffisantes par les investisseurs fuyant toujours les actions chinoises... Le cabinet du Premier ministre chinois s'est ainsi engagé à prendre davantage de mesures pour restaurer la confiance des marchés, dont des injections plus importantes de capital, tandis que le gouvernement chercherait à mobiliser 2.000 milliards de yuans pour stabiliser les marchés domestiques en chute libre, selon des informations de Bloomberg.

Wall Street est resté orienté à la hausse lundi, dans le sillage de son rallye de fin de semaine dernière porté par les grandes valeurs technologiques de la cote, en particulier Nvidia. Le S&P 500 a gagné encore 0,22% sur ses sommets, à 4.850 pts, alors que le Dow Jones avance de 0,36% à 38.001 pts. Le Nasdaq prend 0,32% à 15.360 pts.

Etats-Unis :

- Indice manufacturier de la Fed de Richmond. (16h00)

- Indice flash de confiance des consommateurs européens. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0924$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 78,26$. L'once d'or se traite 2.023 $.

Sanofi et Inhibrx Inc, une société biopharmaceutique au stade clinique cotée en bourse qui se spécialise dans le développement d'un vaste portefeuille de nouveaux candidats-médicaments biologiques, ont conclu un accord définitif en vertu duquel Sanofi accepte de se porter acquéreur d'Inhibrx après scission de l'entreprise et séparation de ses actifs non-INBRX-101.

Ipsen a annoncé aujourd'hui la présentation de nouvelles données pour les indications de Cabometyx (cabozantinib) en association avec une immunothérapie. Avec un suivi médian de 14,3 mois, les données de l'analyse principale de la survie sans progression (SSP) dans le cadre de l'essai CONTACT-02 ont démontré un bénéfice statistiquement significatif pour Cabometyx en association avec l'atézolizumab.

BigBen Interactive : Au 3e trimestre de l'exercice 2023-2024, le groupe enregistre un chiffre d'affaires non audité en forte progression. Il ressort à 94,1 millions d'euros sur la période (79,5 ME à même date en 2022-2023). Il est en croissance de 18,3%. Au cumul des 9 mois, le chiffre d'affaires (IFRS) ressort à 222,2 ME (218,1 ME pour l'exercice 2022-2023), en croissance de +1,9%.

Bourse Direct, Nacon, Oeneo

HSBC repasse de 'conserver' à 'acheter' sur Essilorluxottica avec un objectif réhaussé de 100 à 120 euros. HSBC conserve Elior avec un objectif réhaussé de 2,10 à 2,90 euros et est à l'achat sur Accor avec une cible ajustée de 42,50 à 45 euros.

Goldman Sachs reste 'neutre' sur Carrefour avec un objectif ramené de 20,50 à 20 euros.

SG reste à l'achat sur Essilorluxottica et relève sa cible à 190 euros.

AlphaValue est à l'achat sur FDJ et relève son objectif à 48,20 euros.

Kering acquiert un actif immobilier à New York pour 885 ME

TheraVet : croissance de 99% du nombre d'unités vendues de BIOCERA-VET au 4ème trimestre

TotalEnergies : projets éoliens offshore dans trois pays scandinaves