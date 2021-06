Préouverture Paris : le variant Delta et l'inflation brouillent les pistes

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 ne profitera pas des nouveaux records de clôture signés hier soir par le S&P 500 et le Nasdaq qui ont notamment profité de la progression des valeurs bancaires et de la "tech". L'indice parisien est en effet attendu sur une note relativement stable, voire en légère baisse. Les craintes relatives à la mise en place de nouvelles restrictions sanitaires dans plusieurs pays face au variant Delta, sont désormais dans les esprits des investisseurs.

Autant que l'inflation? La première estimation de l'inflation en zone euro pour juin sera publié ce matin, puis suivra le rapport sur l'emploi privé aux Etats-Unis du cabinet ADP à la mi-journée. Ces deux statistiques seront suivies de près car elles sont susceptibles d'influencer les décisions à venir de la Banque centrale européenne comme de la Réserve fédérale...

WALL STREET

La Bourse de New York a terminé en timide progression mardi, après l'annonce du retour de la confiance des consommateurs américains à son niveau antérieur à la pandémie de coronavirus, malgré les inquiétudes concernant le variant delta. Le Nasdaq et le S&P 500 ont inscrit de nouveaux records, tandis que le Dow Jones est à moins de 2% de ses sommets. Le pétrole a légèrement avancé avant la réunion de l'Opep+ prévue jeudi, et le bitcoin a poursuivi son rebond, au dessus des 36.000$.

A la clôture, l'indice Dow Jones a grappillé 0,03% à 34.292 points, tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 0,03% à 4.291 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a grimpé de 0,19% à 14.528 pts, soutenu par les grandes technos dont Apple (+1,1%) et Microsoft (+1%).

ECO ET DEVISES

France :

- Dépenses de consommation des ménages. (08h45)

Etats-Unis :

- Rapport d'ADP sur l'emploi privé américain. (14h15)

- Indice manufacturier PMI de Chicago. (15h45)

- Promesses de ventes de logements. (16h00)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

Europe :

- Ventes de détail en Allemagne. (08h00)

- Chiffres de l'emploi en Allemagne. (09h55)

- PIB final britannique. (10h30)

- Balance britannique des comptes courants. (10h30)

- Indice flash italien des prix à la consommation. (11h00)

- Indice flash européen des prix à la consommation. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1897 ce matin. Le baril de Brent se négocie 75,10$. L'once d'or se traite 1.757$.

VALEURS A SUIVRE

GenSight, société biopharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour le traitement des maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux centrale, annonce aujourd'hui les principaux résultats d'efficacité et de tolérance à 1,5 an (78 semaines) après traitement pour l'étude clinique de Phase III REFLECT de LUMEVOQ. Les résultats montrent une meilleure amélioration de l'acuité visuelle des injections intravitréennes bilatérales de la thérapie génique par rapport à une injection unilatérale.

Orpea poursuit son développement grâce à 6 nouvelles acquisitions ciblées en Europe et devient notamment le 1er acteur privé en Irlande, no2 en Suisse, renforce son offre globale de soins sur 3 métiers en Espagne. En outre, la bonne dynamique de remontée des taux d'occupation dans toutes les zones géographiques, initiée en mars et qui s'est encore accélérée en juin, combinée à la contribution de ces nouvelles acquisitions sélectives, conduisent le Groupe à relever son objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires pour 2021 à plus de +7,5%, soit au moins 4,215 milliards d'euros, contre au moins +6%, soit 4,155 MdsE précédemment.

EssilorLuxottica annonce sa décision de finaliser l'acquisition de la participation de 76,72% de HAL dans GrandVision au 1er juillet 2021, selon les termes du contrat conclu le 30 juillet 2019.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Groupimo, Lexibook, Planet Media, Fiducial Office Solutions, Osmozis, Fiducial Real Estate.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Berenberg repasse d'acheter à 'conserver' sur ADP en ciblant un cours de 115 euros.

Jefferies repasse à l'achat sur Vallourec en ciblant 12,80 euros.

INFOS MARCHES

Believe : l'option de surallocation ne sera pas exercée.

Acheter-Louer.fr lance un emprunt obligataire de 62 ME maximum.

EN BREF

OSE Immuno signe un accord avec Cenexi.

Bone Therapeutics : résultats de la Phase I/IIa qui évalue ALLOB.

DBT entre en négociations exclusives avec Greenspot.

Suez : le Conseil d'administration recommande l'offre rehaussée de Veolia à 20,50 Euros.

Wedia accélère sur le marché américain.

Nexity et AG2R La Mondiale finalisent pour Ægide-Domitys.