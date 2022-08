Préouverture Paris : le rouge devrait dominer en début de séance

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 est attendu en baisse pour terminer cette semaine du 15 août. Un vendredi qui s'annonce calme avec une actualité particulièrement creuse que ce soit au niveau micro ou macro. Troisième vendredi du mois oblige, cette 'journée des trois sorcières' pourrait toutefois entrainer un accès de volatilité. Sur le front macro, les spéculations sur les prochaines décisions de politique monétaire de la BCE et de la Fed continuent à animer les débats.

"Nous sommes à un point où les investisseurs se demandent si les taux d'intérêt inévitablement plus élevés vont mettre fin au mouvement à la hausse des marchés", commente Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments à New Vernon. "Il y a vraiment deux camps - celui qui pense que le pire est derrière nous et continue d'acheter, et celui qui pense que le pire est à venir et anticipe un mouvement à la baisse du marché".

Côté micro, on notera une belle commande de la SNCF auprès d'Alstom ainsi que de bonnes nouvelles pour Valneva que ce soit pour son vaccin contre le Covid-19 ou son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya.

Sur le marché des changes, le dollar progresse de 0,1% face à un panier de devises et se rapproche de la parité face à l'euro (1,0086$). Le bitcoin abandonne pour sa part 2,8% sur 24 heures à 22.745$ sur Coindesk.

Le baril de brut WTI pour livraison septembre recule de 0,7% à 89,9$ dans les échanges électroniques sur le Nymex après deux séances de hausse. L'once d'or cède 0,1% à 1.756$.

WALL STREET

Les marchés américains ont eu bien du mal à trouver une direction jeudi soir, toujours à la recherche d'indices concernant les futures décisions politiques de la Fed, au lendemain de la publication de son dernier compte-rendu. Après avoir beaucoup hésité, les trois grands indices ont finalement clôturé en hausse, de justesse. Les résultats du jour ont été diversement accueillis, en forte progression pour Cisco (+5,7%), mais en forte baisse pour Kohl's (-7%). A la clôture de Wall Street, le Dow Jones affiche un gain symbolique de 0,06% à 33.999 points et le S&P 500 grignote 0,23% à 4.283 points. Le Nasdaq avance de 0,21% à 12.965 points.

ECO ET DEVISES

Le consommateur fait de la résistance au Royaume-Uni... même si cela ne devrait pas durer. Les ventes au détail britannique ont en effet progressé de 0,3% en juillet contre un repli de 0,2% attendu et une baisse de 0,2% en juin. En glissement annuel, les ventes reculent de 3,4% contre -3,3% de consensus. Hors carburant, les ventes affichent une augmentation de 0,4%, précise l'Office national de la statistique. Le marché tablait sur un repli de 0,3%. Parallèlement à ces données plutôt robustes, l'indice de confiance des consommateurs britanniques mesuré par l'institut GfK est tombé à un plancher record de -44 en août (- 3 points) alors que les inquiétudes concernant une récession à venir ont encore augmenté. La Banque d'Angleterre a prévenu que le pays devrait être touché par une profonde et longue récession alors que l'inflation devrait dépasser les 13% dans les mois à venir.

En Allemagne, les prix à la production se sont fortement appréciés en juillet, affichant une hausse de 5,3% contre +0,6% le mois précédent. Le consensus était également positionné à +0,6% pour juillet. En glissement annuel, les prix s'envolent de 37,2% contre +32% attendu.

Aucun autre indicateur majeur n'est au programme ce vendredi.

VALEURS A SUIVRE

*Alstom. La SNCF a approuvé une commande supplémentaire auprès d'Alstom de 15 trains à très grande vitesse Avelia Horizon (TGV) de nouvelle génération, pour un montant de près de 590 millions d'euros. Cette levée de tranche optionnelle du contrat de Partenariat d'Innovation Avelia Horizon est la deuxième de cette nouvelle génération de train à très grande vitesse, complétant les 100 trains commandés par SNCF Voyageurs destinés à l'exploitation commerciale française.

* Valneva a commencé la soumission du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de l'autorité de santé américaine, Food and Drug Administration (FDA), pour son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya chez les personnes âgées de 18 ans et plus. Cette demande d'autorisation de mise sur le marché fait suite aux données finales de Phase 3 annoncées en mars 2022 et aux résultats finaux de l'essai d'homogénéité des lots cliniques annoncés en mai 2022. Une étude clinique de VLA1553 chez les adolescents est en cours au Brésil, afin de potentiellement permettre d'effectuer de futures soumissions réglementaires concernant cette tranche d'âge si VLA1553 est autorisé pour une utilisation chez les adultes. Valneva prévoit d'achever la soumission du dossier fin 2022.

* Abionyx Pharma indique que sa trésorerie se situait à 4 ME au 30 juin, avant encaissement des CIR. La société a enregistré un chiffre d'affaires semestriel consolidé de 2,63 ME, après élimination des opérations intra-groupe. Le chiffre d'affaires consolidé traduit le fait que depuis l'intégration d'IRIS Pharma, la biotech a décidé de concentrer ses efforts sur les études précliniques de la bio-HDL dans l'ophtalmologie, afin de déterminer les axes stratégiques de développement pour entrer en phase clinique le plus rapidement possible. Comme précédemment annoncé, la société communiquera prochainement sa stratégie dans l'ophtalmologie.

* IT Link a réalisé un chiffre d'affaires semestriel de 32,46 ME, en croissance de +9,7%. Les activités solutions (2,94 ME) profitent de la bonne santé des ventes de licences et retrouvent peu à peu le chemin de la croissance (+0,9%). Les activités prestations de services grimpent à 29,52 ME. Sur l'année 2022, la Direction maintient son objectif de croissance du chiffre d'affaires entre 8 et 10%, tout en restant attentive à l'évolution des situations macroéconomiques, géopolitiques et sanitaires.

* Sodexo. Jefferies a dégradé la valeur à 'conserver' tout en réduisant sa cible de 91 à 88 euros.