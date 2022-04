Préouverture Paris : le retour du duel Macron-Le Pen pèse peu dans l'environnement global, le CAC40 en baisse

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La baisse va l'emporter ce matin sur le Marché parisien. Les incertitudes liées aux politiques monétaires, à l'inflation et au conflit en Ukraine l'emportent largement sur le soulagement relatif procuré par les résultats du premier tour de l'élection présidentielle en France.

Les Français sont appelés à se prononcer, le 24 avril, sur un remake de 2017 entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Les deux candidats ont chacun amélioré leur score d'il y a cinq ans, mais le duel s'annonce cette fois-ci plus serré d'après les sondages. Le Président sortant demeure favori. La première place d'Emmanuel Macron au scrutin de dimanche a dans un premier temps été saluée par une nette hausse de l'euro sur les marchés asiatiques mais ce mouvement s'est atténué au fil des heures.

Par ailleurs, la semaine qui commence, bien qu'écourtée pour les marchés européens et américains puisqu'ils fermeront vendredi avant le week-end de Pâques, s'annonce dense côté économique avec les réunions de politique monétaire de la Banque du Canada mercredi et de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi, que précéderont mardi les chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis.

WALL STREET

Les actions américaines ont fini en ordre dispersé vendredi, sur fond de tensions persistantes sur les taux d'intérêts. Les investisseurs ont recherché des valeurs jugées défensives (santé, banques, utilities), mais les valeurs de croissance sont restées sous pression, faisant reculer l'indice Nasdaq, qui a abandonné près de 4% sur la semaine. Les cours du pétrole ont rebondi, mais le WTI est resté sous 100$ le baril.

A la clôture, le Dow Jones a gagné 0,40% à 34.721 points, tandis que l'indice large S&P 500 a cédé 0,27% à 4.488 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a reculé de 1,34% à 13.710 pts. Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones a reculé de 0,3%, le S&P 500 a lâché 1,3% et le Nasdaq a chuté de 3,9%.

ECO ET DEVISES

Europe :

- PIB britannique. (08h00)

- Production industrielle britannique. (08h00)

- Balance commerciale britannique. (08h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0869$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 101,01$. L'once d'or se traite 1.930$.

VALEURS A SUIVRE

Société Générale se retire de Russie ! La banque rouge et noire annonce ce matin la cession de ses activités de banque et d'assurance dans le pays ainsi que la signature d'un accord en vue de céder la totalité de sa participation dans Rosbank ainsi que ses filiales d'assurance en Russie à Interros Capital, le précédent actionnaire de Rosbank. Avec cet accord, conclu au terme de plusieurs semaines de travail intensif, le Groupe se retirerait de manière effective et ordonnée de Russie en assurant une continuité pour ses collaborateurs et ses clients.

Airbus a livré 142 avions au premier trimestre et a remporté 83 commandes nettes, a indiqué l'avionneur européenne vendredi soir. Sur ce premier trimestre de l'exercice 2022, le groupe a fait état de 253 commandes brutes, mais ce chiffre tombe à 83, en tenant compte de 170 annulations intervenues sur la période. Parmi les livraisons du trimestre figurent 58 A321 NEO et 49 A320 NEO, ainsi que 14 A350. Parmi ces derniers, figurent cependant 2 A350 officiellement livrés à la compagnie russe Aeroflot, mais qui demeurent à Toulouse en raison des sanctions européennes à l'encontre de la Russie. Pour le seul mois de mars, Airbus a livré 63 avions et obtenu 104 nouvelles commandes. Mais le groupe a aussi enregistré 63 annulations pour des A330 qu'avait commandé la compagnie malaisienne Air Asia X, aujourd'hui en difficulté.

Airbus (bis) : la division Defence and Space acquiert DSI Datensicherheit GmbH (DSI DS), une société allemande qui fournit des systèmes de cryptographie et de communication pour l'espace, l'air, la marine et le sol, certifiée par l'Office fédéral de Sécurité de l'Information (BSI). Cette acquisition fait suite à un partenariat de longue date entre les deux sociétés. DSI DS sera entièrement détenue par Airbus Defence and Space GmbH et opérera sous un nouveau nom : Aerospace Data Security GmbH.

TF1 et le Groupe Altice annoncent, ainsi, la signature entre eux des accords relatifs à cette cession de la chaîne TFX. La réalisation définitive de cette opération est notamment conditionnée à l'autorisation des autorités compétentes (Autorité de la Concurrence et Arcom) et à la réalisation du projet de fusion entre le Groupe TF1 et le Groupe M6. La chaîne TFX restera ainsi intégralement contrôlée par le Groupe TF1 tout au long de l'année 2022.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

MGI Digital Technology, Soditech, Deinove

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Crédit Suisse abaisse sa recommandation sur Nexans de "surperformance" à "neutre".

JP Morgan ajuste son objectif de cours sur la SG de 32 à 29 euros.

Jefferies reste à l'achat sur Airbus avec un cours cible de 150 euros.

RBC est à l'achat sur BNP Paribas avec un objectif de 58 euros.

INFOS MARCHÉS

UCAR : Suspension de cotation.

Engie : l'Etat français pointe au-dessus de 33% de DDV.

EN BREF

Nicox : résultats de la phase 2 Dolomites sur le NCX 470 publiés dans le Journal of Glaucoma.

Cellectis : nouvelles données publiées au congrès de l'AACR.

Transgene : de nouvelles données confirmant le potentiel de TG4050 au congrès de l'AACR.

M6 et Altice Media ont signé le contrat de cession de la chaîne 6ter.