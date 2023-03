Préouverture Paris : le reflux va se poursuivre

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Un nouveau record et on vend ! Les investisseurs ont acheté le CAC 40 lundi, établissant au passage un nouveau record historique de l'indice parisien à 7.401,15 points et puis l'attentisme et la prudence ont repris le dessus. Voire la défiance après les propos de Jerome Powell hier...

Le patron de la Fed, qui intervenait devant le Comité bancaire du Sénat américain a en effet calmé le jeu en estimant que la solidité de l'économie suggérait que le pic de taux "serait plus élevé qu'auparavant anticipé". Les pressions inflationnistes sont plus importantes qu'attendu... L'ampleur des révisions concernant les prix suggère donc que l'inflation est plus élevée que prévu... Les données nouvelles suggèrent aussi que le niveau ultime des taux sera "probablement plus élevé que précédemment anticipé".

Ces propos ont eu pour principal effet de relancer les spéculations sur la possibilité que la Fed revienne à des hausses de taux d'un demi-point dès sa prochaine réunion dans deux semaines.

Au final, le CAC 40 est parti en territoire négatif et le chemin de la baisse doit se poursuivre ce matin comme l'annoncent les indicateurs de préséance qui envoient l'indice en direction des 7.300 points.

Jerome Powell sera auditionné cet après-midi à la Chambre des représentants cette fois mais les investisseurs attendent désormais surtout la publication vendredi du rapport mensuel du département du Travail américain, puis les chiffres de l'inflation la semaine prochaine.

WALL STREET

Wall Street a nettement corrigé le tir mardi, après l'intervention de Jerome Powell face au Congrès. Le S&P 500 abandonne 1,53% à 3.986 pts, le Dow Jones perd 1,72% à 32.856 pts et le Nasdaq cède 1,25% à 11.530 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Rapport d'ADP sur l'emploi privé américain. (14h15)

- Balance commerciale américaine. (14h30)

- Rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes. (16h00)

Europe :

- Production industrielle allemande. (08h00)

- Ventes allemandes de détail. (08h00)

- PIB final européen du quatrième trimestre. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0538 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 83,20 $. L'once d'or se traite 1.813 $.

VALEURS A SUIVRE

Euroapi : Le résultat net de -15 millions d'euros, incluant 28,8 millions d'euros d'éléments exceptionnels liés à la dépréciation d'actifs sans incidence sur la trésorerie. La réduction de 20% des émissions de CO2 par rapport à 2020 (scopes 1 et 2) est en ligne avec l'engagement baisse de 30% en 2030. Dans un contexte macroéconomique volatil et incertain, EUROAPI anticipe pour 2023 : Une croissance du chiffre d'affaires comprise entre +7% et +8%. Une marge de Core EBITDA comprise entre 12% et 14%; Des investissements pour un montant compris entre 120 et 130 millions d'euros.

Elis : L'EBIT ajusté 2023 est attendu au-dessus de 650mEUR, en lien avec la dynamique de chiffre d'affaires attendue et une légère baisse des amortissements en pourcentage du chiffre d'affaires. Le résultat net courant 2023 est attendu au-dessus de 405mEUR, correspondant à un résultat net courant par action 2023 supérieur à 1,65EUR (nombre d'actions sur une base diluée, prenant notamment en compte le potentiel effet dilutif de la nouvelle OCEANE émise en septembre 2022).

Casino : Afin d'accélérer son désendettement, le groupe annonce avoir engagé l'étude d'un nouveau projet de cession d'une partie de sa participation dans Assaí pour un montant d'environ 600 millions de dollars qui pourrait, le cas échéant, être augmenté en fonction des conditions de marché. Aucune décision définitive n'a été prise sur ce projet d'opération qui prendrait la forme d'un placement secondaire.

Thales a annoncé un Ebit de 1,94 milliard d'euros en 2022, en hausse organique de 15,6%, pour un chiffre d'affaires de 17,57 milliards d'euros, en progression de 5,5%. La marge d'Ebit a progressé ainsi à 11% en 2022, contre 10,2% en 2021. Les prises de commandes grimpent à 23,6 milliards d'euros, en hausse de 16%, dans un marché qui devrait rester bien orienté, le groupe anticipant une hausse de la demande sur les deux prochaines années. Dans ce contexte, le conseil d'administration propose la distribution d'un dividende de 2,94 euros par action, en hausse de 15%. Thales dit anticiper une marge d'Ebit comprise entre 11,5% et 11,8% en 2023. Le groupe s'attend par ailleurs à une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 4% et 7% en 2023, ce qui correspond à un chiffre d'affaires compris entre 18 et 18,5 milliards d'euros.

bioMérieux dont le chiffre d'affaires à 3 589 millions d'euros ressort en croissance publiée de +6,3 %, affiche une légère croissance organique à +0,2 %, dont 5,9% au quatrième trimestre. Le Résultat opérationnel courant contributif est de 664 millions d'euros, soit une marge opérationnelle de 18,5 %, plus basse que le point haut exceptionnel de 2021, mais significativement meilleure que les niveaux antérieurs à la pandémie. Le résultat net part du Groupe s'est établi en 2022 à 452 millions d'euros, à comparer aux 601 millions d'euros 2021. Les objectifs 2023 sont confirmés.

