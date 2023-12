Préouverture Paris : le record historique du CAC 40 battu aujourd'hui ?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La hausse va l'emporter ce matin à l'ouverture, prolongeant ainsi la belle progression du CAC 40 vendredi (+1,32%). L'indice parisien se retrouve à une encablure de son record historique en date du mois d'avril dernier : 7.577 points en clôture le 21 avril et 7.581,26 points en séance le 24 avril.

Les investisseurs pourraient trouver motif à gagner ces niveaux historiques dans la prochaine réunion de la La Fed demain mardi. Le marché s'attend largement à un nouveau statu quo sur ses taux après une décision similaire lors de la réunion de novembre. Au lendemain des décisions de la Fed, la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre et la Banque nationale suisse rendront les leurs, et là encore aucun changement sur les taux n'est attendu pour ces trois banques centrales.

La publication mardi des prix à la consommation aux Etats-Unis sera aussi scrutée de près. Les dernières indicateurs macroéconomiques des deux côtés de l'Atlantique, notamment ceux liés au marché du travail et à la conjoncture, ont conforté une certaine efficacité de la transmission du durcissement monétaire des grandes banques centrales.

WALL STREET

Wall Street a effacé ses pertes initiales pour terminer dans le vert vendredi. Le S&P 500 s'adjuge ainsi 0,40% à 4.604 pts, le Dow Jones prend 0,37% à 36.249 pts et le Nasdaq monte de 0,45% à 14.404 pts. Les derniers chiffres de l'emploi américain sont ressortis plus solides que prévu, alors que les opérateurs attendaient plutôt une confirmation de la détente du marché du travail, laissant plus de marge de manoeuvre à la Fed pour assouplir sa politique l'année prochaine...

ECO ET DEVISES

La parité euro / dollar atteint 1,0759 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 76,13 $. L'once d'or se traite 1.994 $.

VALEURS A SUIVRE

Casino :suite à la précédente communication du 16 octobre relative à la cession par le groupe de sa participation totale dans Almacenes Éxito SA à Grupo Calleja, le groupe Casino annonce que l'acheteur a publié dans le journal colombien El Colombiano, le 10 décembre 2023, le premier avis de l'Offre Publique d'Achat qui sera lancée en Colombie dans le cadre du projet de l'acheteur d'acquérir jusqu'à 100% des actions en circulation du Groupe Éxito (y compris les actions représentées par les American Depositary Shares et les Brazilian Depositary Receipts), sous réserve d'une condition minimale d'acquisition d'au moins 51% des actions en circulation du groupe Éxito (y compris les actions représentées par des American Depositary Shares et des Brazilian Depositary Receipts).

Sanofi : L'essai de phase III consacré au Sarclisa (isatuximab) combiné à l'association carfilzomib-lénalidomide-dexaméthasone (KRd) a permis d'observer une amélioration statistiquement significative du taux de négativité de la maladie résiduelle minimale (MRD), comparativement à l'association KRd seule, après consolidation par greffe autologue de cellules souches chez des patients éligibles à une greffe auxquels un myélome multiple vient d'être diagnostiqué.

LVMH annonce la signature d'un accord concernant la vente d'une participation majoritaire dans Cruise Line Holdings, la maison-mère de l'activité Starboard & Onboard Cruise Services, à un groupe d'investisseurs privés. "Ces nouveaux investisseurs rassemblent des partenaires stratégiques dans le domaine du Travel Retail s'appuyant sur une culture de l'innovation et un objectif de croissance", a déclaré LVMH dans un communiqué. LVMH précise que le groupe de luxe demeurera un actionnaire minoritaire important de la nouvelle société.

Saint-Gobain a signé aujourd'hui avec un groupe de banques une ligne de crédit disponible ("backup facility") de 4 milliards d'euros à échéance décembre 2028, comprenant deux options d'extension d'un an supplémentaire chacune. Elle remplace deux lignes de crédit disponibles de 2,5 et 1,5 milliards d'euros d'échéance décembre 2024.

Exail Technologies a remporté un nouveau contrat de plusieurs millions d'euros pour une application de déminage terrestre à destination des forces françaises. Exail a été sélectionné pour " droniser " un véhicule de déminage terrestre afin de le rendre opérable à distance. Il s'agit de la poursuite d'un programme sur lequel le groupe travaille depuis plusieurs années et qui s'accélère dans le contexte géopolitique actuel. La livraison des différents systèmes devrait intervenir progressivement jusqu'en 2026.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan surpondère Airbus avec un objectif relevé de 165 à 200 euros et maintient sa recommandation à 'surpondérer' sur Safran avec un objectif de cours relevé de 175 à 215 euros.

JP Morgan reste aussi à 'surpondérer' sur Capgemini avec un objectif ajusté de 205 à 210 euros, ainsi que sur Dassault Systèmes, tout en relevant son objectif de 46 à 52 euros.

HSBC conserve Danone avec un objectif relevé de 55 à 57 euros.

HSBC repasse de 'conserver' à 'alléger' sur Pernod Ricard avec un objectif ajusté de 185 à 142 euros et conserve aussi Rémy Cointreau avec un objectif ramené de 110 à 105 euros.

INFOS MARCHE

Colas : les actions seront radiées du marché le 22 décembre

Forsee Power procède au tirage de 10 ME dans le cadre de son contrat de financement avec la BEI

Idsud : cession d'actions de la FDJ

EN BREF

MaaT Pharma : résultats positifs pour MaaT013

Airbus Flight Academy Europe modernise sa flotte d'avions d'entraînement

Innate Pharma : résultats positifs dans l'étude de Phase 2 Tellomak

Manitou : fin des contentieux en contrefaçon de brevets avec J.C. Bamford Excavators