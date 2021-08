Préouverture Paris : le rebond toujours là pour le CAC40!

LA TENDANCE

(Boursier.com) — 5 séances de hausse après un sévère recul? Le scénario opéré suite à la chute du CAC40 le 19 juillet (-2,54%) est toujours en cours après la chute de jeudi dernier (-2,43%)! L'indice parisien a en effet bouclé hier une 2ème séance de rebond et est attendu en hausse ce matin à 9 heures. Le niveau des 6.700 points pourrait être rapidement franchi.

Les marchés attendent le prochain début du traditionnel symposium de Jackson Hole qui se tient en fin de semaine, du 26 au 28 août et qui pourrait permettre à Jerome Powell, patron de la Fed, de se montrer un peu plus explicite sur la fin de politique accommodante. Mais c'est surtout la réunion de la Fed des 21 et 22 septembre qui devrait se révéler déterminante. En effet, les observateurs croient de moins en moins que Jerome Powell puisse entrer dans le détail à Jackson Hol, notamment pour ce qui est du calendrier de la réduction du soutien monétaire de la Fed, et la réduction des achats d'actifs.

Les derniers indicateurs PMI parus lundi ont montré une croissance toujours solide quoique ralentie de l'activité du secteur privé en Europe et un ralentissement pour le troisième mois consécutif aux Etats-Unis.

Ce matin, on apprend aussi que la croissance allemande a finalement atteint 1,6% au deuxième trimestre, contre +1,5% annoncé précédemment.

WALL STREET

Le marché américain progresse ce lundi... Le DJIA s'adjuge 0,61%% à 35.335 pts. Le S&P 500 prend 0,85% à 4.479 pts. Le Nasdaq est bien ferme, avec un gain de 1,55% à 14.942 pts.

L'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago pour le mois de juillet est ressorti à 0,53, amplement supérieur au consensus de marché qui se situait à seulement 0,10. L'indicateur révisé du mois de juin s'établit à -0,01, (+0,09 auparavant). La déception est importante sur le PMI composite américain. L'indice ressort à 55,4 pour sa lecture flash, alors qu'il était anticipé à plus de 59. Il s'affiche en forte baisse en comparaison du mois antérieur, ce qui traduit un net ralentissement de la croissance économique.

ECO ET DEVISES

Selon les données définitives de l'Office fédéral de la statistique allemand, l'activité affiche un bond de 9,8% en glissement annuel contre +9,6% estimés auparavant et -3,4% au trimestre précédent. Les chiffres de Destatis montrent que les dépenses des ménages ont augmenté de 3,2% et que les dépenses publiques ont progressé de 1,8% dans un contexte de soutien budgétaire important. Dans le même temps, les entreprises ont renforcé leurs investissements en capital.

Japon :

Core CPI en hausse de 0,2%, supérieur aux attentes (0,1%).

Etats-Unis :

- Ventes de logements neufs. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Richmond. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1743$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 69,09$. L'once d'or se traite 1.802$.

VALEURS A SUIVRE

AB Science a reçu la première autorisation de reprise des inclusions dans l'étude de phase 3 confirmatoire du masitinib (AB19001) dans la sclérose latérale amyotrophique (SLA). Cette première autorisation d'une autorité compétente nationale européenne, à savoir la Norvège, fait suite au dépôt d'un protocole amendé de l'étude AB19001 intégrant un nouveau plan de gestion des risques portant sur le renforcement de la sécurité cardiaque.

Vivendi: Universal Music Group s'offre Aerosmith ! La filiale de Vivendi, dont l'introduction en bourse est prévue le mois prochain à Amsterdam, a acquis l'intégralité du catalogue du groupe de rock américain. UMG gérera aussi les futurs projets musicaux et produits dérivés d'Aerosmith et travaillera avec le groupe sur de nouveaux films, émissions de télévision et autres contenus audiovisuels. "Le succès mondial d'Aerosmith le place dans la catégorie privilégiée des plus grandes icônes du rock de tous les temps", a déclaré le président-directeur général d'UMG, Lucian Grainge.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs déjà à l'achat sur Nestlé confirme avec un objectif de cours toujours fixé à 124 CHF.

INFOS MARCHES

Alstom : des fonds BlackRock ont cédé des titres.

EN BREF

OL Groupe recrute Xherdan Shaqiri.