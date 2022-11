Préouverture Paris : le missile n'était pas tiré de la Russie... Rassurés ?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le missile qui a atterri hier soir sur le territoire polonais, tuant deux civils serait finalement un missile de la défense anti aérienne ukrainienne... Une information de la bouche même de Joe Biden ce matin. De quoi rassurer les marchés ce matin. Mais pas suffisamment pour empêcher quelques prises de bénéfices attendues à l'ouverture.

Ces interrogations militaires occultent pour l'instant l'effet bénéfique des chiffres inférieurs aux attentes des prix à la production aux Etats-Unis en octobre, qui confortent l'hypothèse d'un début de ralentissement de l'inflation...

WALL STREET

Wall Street a terminé en hausse mardi, mais pas sous ses meilleurs niveaux de la journée, en raison de la situation en Europe de l'Est et de l'annonce d'un tir de missile sur la Pologne, près de la frontière ukrainienne... Le S&P 500 gagne 0,87% à 3.991 pts, le Dow Jones monte de 0,17% à 33.592 pts et le Nasdaq grimpe de 1,45% à 11.358 pts. Les chiffres des prix à la production ont dopé les indices, confirmant le ralentissement de l'inflation américaine, de quoi offrir plus de marge de manoeuvre à la Fed... Le baril de brut WTI revient sur le Nymex à 86,30$. L'indice dollar perd 0,5% face à un panier de devises de référence avec un euro à 1,0370/$. Du côté des valeurs, Walmart s'est distingué après ses résultats...

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Prix à l'import et à l'export. (14h30)

- Ventes de détail. (14h30)

- Stocks et ventes des entreprises. (16h00)

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB. (16h00)

Europe :

- Indice britannique des prix à la consommation. (08h00)

- Indice britannique des prix à la production. (08h00)

- Indice final italien des prix à la consommation. (10h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0379$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 93,17$. L'once d'or se traite 1.772$.

VALEURS A SUIVRE

Alstom : Au cours du premier semestre 2022/23 (du 1er avril au 30 septembre 2022), le groupe a enregistré 10,1 Milliards d'euros de commandes. Le chiffre d'affaires du groupe a atteint 8 milliards d'euros, en ligne avec la trajectoire visée, le ratio "commandes sur chiffre d'affaires" s'établissant à un niveau solide de 1,25. Le carnet de commandes a atteint 85,9 milliards d'euros, offrant une forte visibilité sur les ventes futures. Le résultat d'exploitation ajusté d'Alstom ressort à 397 millions d'euros, équivalent à une marge d'exploitation ajustée de 4,9%. Le résultat net ajusté a atteint 179 millions d'euros et le cash-flow libre s'est élevé à (45) millions d'euros au cours de ce premier semestre. Les perspectives pour l'exercice fiscal 2022/23 passent par une marge d'exploitation ajustée de 5,1% à 5,3% et un cash-flow libre situé entre 100 et 300 millions d'euros.

Les objectifs à moyen terme 2024/25 sont aussi confirmés...

Air France-KLM continue à travailler sa dette. La compagnie lance une offre d'obligations subordonnées de dernier rang à durée indéterminée, convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes, pour un montant nominal d'environ 300 millions d'euros dans la limite d'un nombre maximum de 200 millions d'actions sous-jacentes par le biais d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement. CMA CGM a exprimé l'intention de participer au placement au prorata de sa participation actuelle de 9,0%. Le produit net de l'Offre sera intégralement affecté au remboursement des titres super subordonnés détenus par l'Etat français, émis en avril 2021.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Foncière Volta, Precia, Rougier, Groupe EPC, IT Link, Geci International, Technicolor Creative Studios, Groupe Parot, Ober, Broadpeak, IDI

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

AlphaValue repasse d'acheter à 'accumuler' sur Scor en ciblant un cours de 22,80 euros et accumule toujours ArcelorMittal avec un objectif ajusté de 31,40 à 30,20 euros.

Citigroup repasse d'achat à 'neutre' sur le Crédit Agricole en ciblant un cours de 10,20 euros.

INFOS MARCHÉS

Voltalia : augmentation de capital d'environ 490 ME.

Navya : nouveau tirage obligataire assorti d'une importante dilution.

Somfy : projet d'OPAS à 143 euros par action.

EN BREF

GeNeuro : Covid Long, lancement de la 1ère étude clinique européenne de médecine personnalisée.

CNIM en liquidation judiciaire.

Altheora : signature de 3 contrats pour près de 35 ME.

GTT : nouvelle commande de Hudong-Zhonghua Shipbuilding.