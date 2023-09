Préouverture Paris : le marché toujours rouge après 5 séances de baisse

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Cinq séances consécutives de baisse et ça va continuer. Le CAC 40 va ouvrir dans le rouge selon les indicateurs de préséance. Les 7.200 points pourraient être attaqués en séance, à l'image d'hier où un plus bas quotidien a été touché à 7 183,80 points.

La croissance chinoise inquiète toujours alors que l'activité des services a progressé à son plus faible rythme en huit mois, ont montré les données Caixin publiées hier, une indication que la demande demeure atone malgré les efforts de relance du gouvernement.

En Europe, les indicateurs PMI composites et des services se sont aussi affichés en territoire de contraction, signal d'une activité pliant sous l'effet des hausses de taux. En Allemagne, en particulier, le recul a été plus important que prévu, poussant la Hamburg Commercial Bank, qui réalise ces enquêtes, à revoir à la baisse ses perspectives de croissance pour la première économie de la zone euro au troisième trimestre.

WALL STREET

La cote américaine était orientée à la baisse mardi, à la suite du long week-end du 'Labor Day' aux Etats-Unis. Le S&P 500 a cédé 0,42% à 4.496 pts, le Dow Jones -0,56% à 34.641 pts et le Nasdaq -0,08% à 14.020 pts. Aucun changement notable n'est intervenu toutefois dans le "narratif" du moment...

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- PMI composite final américain. (15h45)

- Indice PMI final américain des services. (15h45)

- Indice ISM des services américains. (16h00)

Europe :

- Commandes manufacturières allemandes. (08h00)

- PMI allemand de la construction. (09h30)

- Indice PMI CIPS britannique de la construction. (10h30)

- Ventes de détail en zone euro. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0734 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 89,88 $. L'once d'or se traite 1.926 $.

VALEURS A SUIVRE

Damartex conclut l'exercice 2022/23 avec un chiffre d'affaires à 650,4 ME, en retrait par rapport à l'exercice précédent à -9% à taux de change constants, encore impacté par l'environnement macroéconomique défavorable et la contraction de la consommation observée sur certains marchés et notamment en Grande-Bretagne. L'Ebitda opérationnel ressort à -0,9 ME, contre 8,9 ME l'an dernier, reflétant la baisse d'activité enregistrée sur l'exercice. Damartex clôture l'exercice 2022/23 avec un résultat net à -32,6 ME.

Worldline annonce la réussite du placement, réalisé aujourd'hui, d'une émission obligataire de 600 millions d'euros à échéance septembre 2028 et assortie d'un coupon de 4,125%. L'émission a connu un vif succès et a été largement sursouscrite par une base d'investisseurs hautement diversifiée, confirmant la confiance du marché dans le modèle opérationnel de Worldline et dans la qualité de son profil de crédit. Worldline est noté BBB, perspective stable par Standard & Poor's. Le produit net de cette émission sera utilisé notamment pour les besoins de financement généraux du Groupe.

Kaufman and Broad a conclu le 5 septembre, dans le cadre de son programme de rachat d'actions, un contrat d'acquisition portant sur un bloc de 1 251 000 actions de la société détenu par Artimus Participations à un prix de 25,92 euros par action, soit une décote de 2% par rapport au cours de clôture de ce jour, représentant un investissement total de 32,4 millions d'euros. Artimus Participations, société réunissant des managers et anciens managers de la société, dont M. Nordine Hachemi, son président-directeur général, détenait préalablement à cette opération 11,01 % du capital social et 16,50 % des droits de vote de la société. A l'issue de l'opération, les actions rachetées seront annulées et la participation d'Artimus Participations sera ramenée à 5,40 % du capital et 8,36 % des droits de vote de la société, l'intégralité du produit de cession étant affectée au remboursement de sa dette.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Phaxiam Therapeutics, Winfarm, TheraVet

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies est acheteur sur Sartorius Stedim.

BNP Paribas Exane passe de 'neutre' à 'achat' sur Stellantis.

INFOS MARCHE

GL Events rachète des titres à 20 Euros à 5 managers

Llama Group : le titre suspendu demain pour le vote des créanciers

EN BREF

Vallourec annonce des changements au sein de son Comité Exécutif

GTT : commande de Dalian Shipbuilding

Voltalia : premiers mégawattheures à SNCF Voyageurs

JCDecaux conserve les contrats des abribus et des mobiliers urbains de Toulouse

Deezer : partenariat avec UMG dans le streaming