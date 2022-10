Préouverture Paris : le marché parisien va repartir de l'avant

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 est attendu en hausse à l'ouverture, vraisemblablement au-dessus des 6.000 points. Il va repartir de l'avant après les prises de bénéfices d'hier (-0,90%) consécutives à l'envolée de mardi (+4,24%).

Les déclarations de Mary Daly, la présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, soulignant la détermination de la banque centrale à faire reculer l'inflation ont également pesé sur la tendance, hier.

De façon générale, même si le moral des investisseurs semble désormais meilleur, les interrogations sur la ralentissement économique et l'ampleur des hausses de taux à venir restent au coeur des décisions des investisseurs et sont scrutés à l'aune des statistiques. Celles du jour, notamment le chômage US sont attendues...

WALL STREET

La cote américaine a reperdu du terrain mercredi, après deux jours de rebond alimenté par les espoirs de 'pivot' de la Fed. Le S&P 500 redonne 0,2% à 3.783 pts, alors que le Dow Jones cède 0,14% à 30.273 pts et le Nasdaq -0,25% à 11.148 pts. Les derniers chiffres de l'emploi privé américain sont ressortis résistants, ce qui laisse encore un peu de marge à la Fed pour durcir sa politique monétaire... Sur le Nymex, le baril de brut monte de 1% à 87,85$ avec la forte réduction de production attendue de l'OPEP+. L'indice dollar rebondit de 1% face à un panier de devises de référence.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

Europe :

- Commandes industrielles allemandes. (08h00)

- Production industrielle espagnole. (09h00)

- PMI allemand de la construction. (09h30)

- Indice PMI CIPS britannique de la construction. (10h30)

- Ventes européennes de détail. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 0,9966$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 91,67$. L'once d'or se traite 1.719$.

VALEURS A SUIVRE

Carrefour a procédé au placement d'une émission obligataire, dite 'Sustainability-Linked', indexée sur les objectifs de développement durable du Groupe, pour un montant total de 500 millions d'euros. L'opération d'un montant de 500 ME est d'échéance et règlement octobre 2028. Elle est réalisée à un taux fixe, avec remboursement in fine. Le coupon est fixé à 4,125% par an. Cette émission, réalisée dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) du Groupe, a été sursouscrite 7 fois

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Quantum Genomics, Entreparticuliers.com, Klarsen, Icape, Inea

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

UBS repasse d'achat à 'neutre' sur ArcelorMittal en ciblant un cours de 23 euros.

Berenberg est toujours à l'achat sur Arkema mais avec un objectif de cours ajusté de 131 à 100 euros.

Barclays repasse de 'pondération en ligne' à 'souspondérer' sur le groupe Accor en ciblant un cours de 21 euros.

INFOS MARCHÉS

EDF : émission obligataire de 3 MdsE

Groupe IRD : IRD et Associés va lancer une offre de retrait à 44,2 euros l'action.

Pharmasimple : regroupement d'actions par 50 000.

EN BREF

Aramis Group a conclu l'acquisition d'Onlinecars.

I.Ceram décroche un prix de 809 kE au concours i-Nov.

Obiz a signé un contrat avec Wallonie Belgique Tourisme.

Haffner Energy va installer une unité Synoca pour un client de Carbonloop.

Adocia : perte de poids exceptionnelle avec M1Pram chez des personnes obèses.

NFL Biosciences : partenariat avec Themis Medicare en Inde.

Safran inaugure un nouveau laboratoire à Vélizy-Villacoublay.

Gaussin noue un partenariat avec Symbio.

Deinove : de nouvelles données précliniques présentées au congrès Escmid/ASM de Dublin.

Colas a finalisé l'acquisition du groupe allemand Hasselmann.