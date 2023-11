Préouverture Paris : le marché moins stressé, le CAC 40 au-dessus des 6.900 points?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 engagé dans un rebond depuis lundi, va poursuivre ce mouvement ce matin à l'ouverture, potentiellement au-dessus des 6.900 points. L'indice parisien n'a plus clôturé au-dessus de ce niveau depuis 4 séances.

La décision de politique monétaire de la Réserve fédérale plus tard dans la soirée ne fait pas de doute quant au statu quo largement anticipé. En revanche, le marché réagira à toute nouvelle précision quant à une ultime hausse des taux par la Fed. A suivre aussi, l'enquête ADP sur l'emploi, et l'indice ISM manufacturier.

La Bourse de Tokyo s'est envolée de 2,41%, soutenue par le maintien d'une politique ultra-accommodante de la Banque du Japon.

WALL STREET

La cote américaine, qui s'était nettement reprise lundi avec un rebond de 1,58% sur le Dow Jones et un gain de 1,16% sur le Nasdaq, a prolongé son sursaut mardi. Le S&P 500 progresse de 0,65% à 4.193 pts, le Dow Jones monte de 0,38% à 33.052 pts et le Nasdaq prend 0,48% à 12.851 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Rapport d'ADP sur l'emploi privé américain. (13h15)

- Indice Markit PMI manufacturier final américain. (14h45)

- Dépenses de construction. (15h00)

- ISM manufacturier américain. (15h00)

- Rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes. (15h00)

- Communiqué de politique monétaire de la Fed. (19h00)

- Conférence de presse de Jerome Powell. (19h30)

Europe :

- Indice PMI CIPS manufacturier final britannique. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0573$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 85,55 $. L'once d'or se traite 1.977 $.

VALEURS A SUIVRE

Casino annonce qu'au 25 octobre à minuit, date butoir pour s'engager à souscrire aux augmentations de capital garanties d'un montant total de 275 millions d'euros, le groupe a reçu des engagements de souscription de la part des créanciers pour un montant total d'environ 195 millions d'euros (soit environ 71% du montant à souscrire).

Jacquet Metals vient de réaliser l'acquisition de plusieurs sociétés de distribution auprès de Swiss Steel Group, un leader mondial de la production d'aciers longs spéciaux. A la suite de l'autorisation de la Commission européenne au titre du contrôle des concentrations, Jacquet Metals a réalisé l'acquisition de sociétés en République Tchèque, Pologne, Slovaquie, Hongrie, Lituanie, Estonie et Lettonie qui ont généré en 2022, un chiffre d'affaires de 158 millions d'euros et un Ebitda de 12 ME avec 267 employés, en commercialisant principalement des aciers non produits par Swiss Steel Group.

Ipsos acquiert CBG Health Research Ltd (CBG) de Reach Aotearoa, un fournisseur clé de services de recherche, d'études et de télémédecine en Nouvelle-Zélande. Renforçant la forte présence d'Ipsos dans la recherche pour le secteur public, les enquêtes de population à grande échelle de CBG fournissent des preuves critiques aux clients du secteur, notamment sur des sujets clés tels que l'éducation, la santé publique, les transports et les enjeux sociaux. Grâce à ses capacités de collecte en ligne et hors ligne, CBG a développé des relations de long terme avec les gouvernements et des contrats récurrents.

Airbus : Air Niugini, la compagnie nationale de Papouasie-Nouvelle-Guinée, a signé une commande ferme portant sur six A220-100 monocouloirs de dernière génération dans le cadre du programme de modernisation de sa flotte. En outre, le transporteur va acquérir trois A220-300 et deux autres A220-100 auprès de bailleurs tiers.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Dolfines, SCBSM, Credit Agricole de Toulouse, Néovacs, Pharnext, Groupimo, Ordissimo, Aton, Prologue, Hopium, M2i, Gaussin, DBT, Gold by Gold, Hitechpros, Coil, Sogeclair

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Berenberg entame le suivi de Danone avec une recommandation à "surpondérer" et un objectif de 62 euros et relève son objectif de cours sur Safran à 175 euros contre 160 euros.

Goldman Sachs relève sa recommandation à "neutre" sur Valeo contre "vendre".

Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 108 à 98 euros sur Sanofi et ajuste sa cible sur Amundi à 65,8 euros, contre 71,7 euros.

Citigroup relève son objectif de cours sur Sodexo de 123 à 133 euros.

INFOS MARCHE

Latécoère : tout savoir sur l'augmentation de capital de 125 ME

Implanet précise les modalités de son projet d'augmentation de capital

EN BREF

Axa finalise l'acquisition de Laya Healthcare

Nexans finalise la vente de Telecom Systems

Logic Instrument : rachat définitif d'Elexo, une filiale d'Atos

Dontnod sort Jusant

Touax : la division Rail renouvelle sa capacité d'investissement