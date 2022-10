Préouverture Paris : le marché chinois dévisse, mais pas d'inquiétudes pour le CAC 40...

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le marché chinois peut-il influencer l'ouverture parisienne ce matin? Il dévisse littéralement de plus de 6%... En lien avec le Congrès du Parti communiste chinois qui s'est clôturé ce dimanche. Mais pas de quoi toucher le marché parisien attendu dans le vert à 9 heures.

Paris est en effet plus sensible, comme Wall Street vendredi, aux informations du Wall Street Journal selon lesquelles des membres de la Fed souhaitent ouvrir les débats lors de la réunion des 1er et 2 novembre sur un ralentissement du resserrement monétaire en décembre.

Les marchés tablent toujours sur une hausse de taux de 75 points de base le mois prochain mais ont revu à la baisse leur anticipations sur une augmentation équivalente en décembre.

La semaine qui s'ouvre sera en tout cas celle de la Banque centrale européenne, qui fera ses annonces jeudi, et les marchés anticipent, pour elle aussi, une nouvelle hausse de taux de 75 points de base.

WALL STREET

Wall Street était particulièrement solide, vendredi, pour terminer la séance. Le S&P 500 gagnait 2,37% à 3.752 pts alors que le Dow Jones prenait 2,47% à 31.082 pts. Le Nasdaq avançait également à grands enjambées malgré les errements de quelques grosses pointures à l'image de Snap Inc. L'indice des valeurs technologiques a toutefois terminé en hausse de 2,31% à 10.859 pts. La fermeté du marché a été alimentée par la publication d'informations dans le Wall Street Journal (WSJ) selon lesquelles la Réserve fédérale américaine (Fed) pourrait débattre, en novembre, d'une hausse moins importante des taux en décembre.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice markit PMI manufacturier français préliminaire. (09h15)

- Indice markit PMI français préliminaire des services. (09h15)

Etats-Unis :

- Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago. (14h30)

- Indice PMI composite préliminaire américain. (15h45)

- Indice Markit PMI manufacturier préliminaire américain. (15h45)

- Indice Markit PMI préliminaire américain des services. (15h45)

Europe :

- Prix à l'import en Allemagne. (08h00)

- Indice markit PMI allemand préliminaire des services. (09h30)

- Indice markit PMI manufacturier allemand préliminaire. (09h30)

- indice Markit PMI préliminaire manufacturier de la zone euro. (10h00)

- indice Markit PMI préliminaire des services en zone euro. (10h00)

- Indice Markit PMI préliminaire européen composite. (10h00)

- Indice PMI CIPS préliminaire manufacturier britannique. (10h30)

- Indice PMI CIPS préliminaire des services britanniques. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 0,9855$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 92,57$. L'once d'or se traite 1.654$.

VALEURS A SUIVRE

Solvay s'attend à un chiffre d'affaires et un EBITDA atteignant de nouveaux records au troisième trimestre 2022. La société prévoit un chiffre d'affaires net d'environ 3,6 milliards d'euros et un EBITDA sous-jacent d'environ 900 millions d'euros, ce qui est nettement supérieur aux estimations précédentes.

Tikehau Capital a réalisé de solides performances sur les piliers clés de son modèle au cours du 3e trimestre 2022. Le déploiement des fonds est resté solide et très sélectif, le rythme des désinvestissements s'est accéléré de manière notable et la dynamique de collecte a fait preuve de résilience. L'attrait des investisseurs pour les stratégies de Tikehau Capital valide le positionnement du Groupe sur des classes d'actifs complémentaires, centrées tant sur des mégatendances à long terme que sur des thématiques offrant de la protection à la baisse. Tikehau Capital est bien positionné pour bénéficier des tendances à long-terme qui restent structurellement porteuses pour son secteur, en dépit des incertitudes conjoncturelles engendrées par le contexte économique actuel. Au 3e trimestre, les encours sont en croissance de 19% à 36,4 MdsE pour un niveau de collecte élevé à 4,3 MdsE pour la gestion d'actifs (+14%).

Imerys lance un projet majeur d'exploitation de lithium

site de Beauvoir dans l'Allier, qui produit du kaolin pour la céramique depuis la fin du XIXe siècle. "Une fois mené à bien, le projet contribuera aux ambitions de la France et de l'Union européenne en matière de transition énergétique et il permettra également d'accroître la souveraineté industrielle de la France et de l'Europe à l'heure où les fabricants de batteries et les constructeurs automobiles sont fortement dépendants des importations de lithium, élément essentiel de la transition énergétique", se félicite Imerys. Le projet devrait nécessiter un investissement estimé à approximativement 1 milliard d'euros. Le coût de production du lithium à Beauvoir devrait se situer entre 7 EUR/kg et 9 EUR/kg, "niveau compétitif en particulier sur le marché européen, et garantirait ainsi un retour sur investissement intéressant pour ce projet". La production devrait débuter dans les 5 prochaines années, une fois les phases de laboratoire et de pilote industriels achevées.

Icade : Les revenus locatifs en part du Groupe de la Foncière Tertiaire s'élèvent au 30 septembre 2022 à 268 MEUR, en baisse de -1,6%, et ce, dans un contexte de cessions d'actifs soutenues(volume de cessions 2021 et 2022 de près de 1,1 MdEUR). Concernant la Promotion, Icade affiche une croissance des réservations en diffus de +6% en volume et de +5% en valeur. Icade confirme ses objectifs pour 2022.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

GeNeuro, HiTechPros, Orège, Financière de l'Odet, UV Germi

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs est neutre sur Adidas avec un cours cible ramené de 145 à 125 euros et repasse d'acheter à 'neutre' sur Ericsson en ciblant un cours de 68 SEK.

Berenberg est à l'achat sur Renault avec un objectif ajusté de 34 à 36 euros.

INFOS MARCHÉS

Eduform'Action : augmentation de capital de 1,12 ME.

EN BREF

OSE Immunotherapeutics fait un point d'étape sur Tedopi.

Legrand : une de ses entités françaises mise en examen.

Groupe Gorgé : importante commande de 40 ME.

Reworld Media va acheter Grazia et Icon.

Theranexus et Inserm Transfert signent une alliance stratégique.

Trigano : deux opérations de croissance externe.

OL Groupe : le closing de la reprise par John Textor encore repoussé.