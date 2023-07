Préouverture Paris : le Marché attend les chiffres de l'inflation à 11 heures...

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 est annoncé dans le vert à l'ouverture ce matin. Les résultats trimestriels plus solides que prévus de Bank of America et Morgan Stanley aident à la tendance, ainsi que Klaas Knot, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, qui, hier, a expliqué que de nouvelles hausses de taux après celle prévue en juillet n'étaient "en aucun cas une certitude" en zone euro.

Pour autant, la publication des données définitives sur l'inflation en zone euro à 11 heures incite les investisseurs à la prudence, le consensus tablant notamment sur un rebond de l'inflation d'un mois sur l'autre en juin par rapport aux données préliminaires... Pas de quoi inciter la BCE à aller dans le sens de la sentence de Klass Knot.

WALL STREET

Wall Street termine solidement ancrée en territoire positif. Les valeurs financières ont soutenu le S&P et le DJIA ce mardi, après une assez belle série de résultats bancaires et de résultats trimestriels satisfaisants. Les chiffres de la consommation ont été inférieurs aux attentes en juin, mais les opérateurs misent toujours sur un atterrissage économique en douceur alors que l'inflation semble poursuivre son recul. Au final, le S&P 500 gagne +0,71% à 4.555 pts. Le Dow Jones est bien ferme avec un gain de séance de +1,06% à 34.951 pts. Le Nasdaq grimpe aussi de +0,76% à 14.353 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Mises en chantier de logements et permis de construire. (14h30)

Europe :

- Indice britannique des prix à la consommation. (08h00)

- Indice britannique des prix à la production. (08h00)

- Indice final européen des prix à la consommation. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1223 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 79,42 $. L'once d'or se traite 1.975 $.

VALEURS A SUIVRE

Renault : Les ventes mondiales de Renault Group s'élèvent à 1 133 667 véhicules au 1ersemestre, en hausse de 13 % par rapport au 1er semestre 2022. En Europe, les ventes du Groupe augmentent de 24 % dans un marché en hausse de 17 %. La marque Renault enregistre une croissance de 12 % avec plus de 772 000 véhicules vendus au 1er semestre 2023. En Europe, la marque Renault a augmenté ses ventes de 21 % à 503 242 unités et revient sur le podium, en tant que deuxième marque la plus vendue et première en France.

Virbac a annoncé un chiffre d'affaires de 295,2 millions d'euros pour le deuxième trimestre 2023, en progression de +1,9% à taux de change constants par rapport à la même période de 2022 (-1% en publié). La bonne dynamique des zones Europe (+7%) et Asie-Pacifique (+4,5%) compensent pleinement la contre-performance de la zone Amérique latine (-11%) pénalisée essentiellement par le Chili. En Europe, la croissance du trimestre est notamment portée par la France où l'activité rebondit fortement (+21,6%) après un premier trimestre en décroissance. Sur le premier semestre, le chiffre d'affaires s'établit à 609,9 ME, soit une évolution globale de -1% par rapport à la première moitié de 2022. Hors effets de change, le chiffre d'affaires reste stable à +0,2%.

Pierre et Vacances : le chiffre d'affaires du 3e trimestre de l'exercice 2022/2023 s'élève à 429,8 millions d'euros et à 1.171,6 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'exercice. Il est à comparer à 401,5 millions d'euros au 3e trimestre 2021/2022 (et à 1.038,2 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'exercice précédent). Après un 1er semestre particulièrement dynamique, bénéficiant du rebond du secteur du tourisme, le chiffre d'affaires des activités touristiques est en hausse de 16,7% sur les 9 premiers mois, surperformant les objectifs budgétés et les niveaux d'avant-crise (+28%), et portant le chiffre d'affaires du Groupe à 1.274 millions d'euros.

Vranken-Pommery Monopole affiche un chiffre d'affaires de 114,7 ME pour le 1er semestre 2023 (+4,4% par rapport au S1 2022). L'export représente 67% des ventes du premier semestre, avec des performances commerciales notables dans les pays anglo-saxons. Les ventes à la clientèle progressent de 10,2%, que ce soit dans les pays tiers ou en Europe. Le groupe maintient sa prévision de croissance de son activité à 5% minimum pour l'exercice 2023.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Boiron, Sidetrade, Airwell, Smaio, SergeFerrari, Xilam, Cibox, Esker

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

RBC toujours à l'achat sur Kering. L'objectif est inchangé à 675 Euros.

Jefferies maintient sa recommandation 'achat' sur Vinci avec un objectif de cours de 130 Euros.

INFOS MARCHE

Vilmorin & Cie : Limagrain détient plus de 95% du capital, retrait obligatoire à venir

Technicolor Creative Studios : le regroupement de 100 pour 1 est effectif

Algreen : lance le regroupement d'actions

Air Liquide : financement vert pour la production d'hydrogène bas carbone en Chine

EN BREF

2CRSi finalise la cession de sa branche distribution et renforce sa situation financière

ADP et JCDecaux lancent la marque 'Extime JCDecaux Airport'

Sensorion : demande d'autorisation d'essai clinique en Europe pour OTOF-GT

Grolleau : commande de deux shelters pour de l'éolien au Barcarès