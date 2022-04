Préouverture Paris : le début de séance s'annonce indécis

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Initialement dans le vert, les indicateurs de préséance flanchent quelque peu à un peu plus d'une demi-heure du début de séance qui s'annonce indécis! Les prises de risque s'annoncent faibles en attendant les chiffres de l'inflation en zone euro publiés en fin de matinée et le rapport sur l'emploi américain un peu plus tard, dans un contexte toujours incertain quant à l'impact de la guerre en Ukraine sur l'économie.

Les cours du pétrole américain WTI ont plongé jeudi de 7%, revenant vers les 100$ le baril, en réaction à des annonces venues des Etats-Unis, qui comptent libérer 180 millions de barils, des volumes sans précédent, mais cela ne suffit pas à doper les marchés actions.

Après deux baisses en janvier (-2,15%) et février (-4,86%), le CAC40 a bouclé, hier, mars quasi inchangé (+0,02%). L'invasion de l'Ukraine par la Russie, les préoccupations croissantes sur la conjoncture économique et la perspective d'un resserrement monétaire plus important des banques centrales continuent de peser sur le climat ambiant.

WALL STREET

La Bourse de New York a cédé environ 1,5% jeudi et a affiché sa première baisse trimestrielle depuis le 1er trimestre 2020, lorsque les confinements liés à la crise du coronavirus avaient provoqué une récession. Les marchés n'ont pas salué l'annonce spectaculaire des Etats-Unis, qui vont puiser massivement dans leurs réserves stratégiques de pétrole, ce qui a fait plonger le cours du brut WTI de 7% ce jeudi. Les taux d'intérêts ont fait une pause mais la courbe des taux s'est à nouveau inversée sur le segment 2/10 ans, entretenant les craintes de récession aux Etats-Unis.

A la clôture, le Dow Jones a cédé 1,56% à 34.678 points, tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 1,57% à 4.530 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a fléchi de 1,54% à 14.220 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice PMI manufacturier final en France. (09h50)

Etats-Unis :

- Rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi. (14h30)

- Indice Markit PMI américain manufacturier final. (15h45)

- ISM manufacturier américain. (16h00)

- Dépenses de construction. (16h00)

Europe :

- PMI manufacturier espagnol final. (09h15)

- Indice PMI manufacturier final italien. (09h45)

- Indice PMI manufacturier allemand final. (09h55)

- Indice PMI manufacturier européen final. (10h00)

- Indice PMI CIPS manufacturier final britannique. (10h30)

- Indice flash européen des prix à la consommation. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1064$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 103,19$. L'once d'or se traite 1.938$.

VALEURS A SUIVRE

Sodexo : Le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 10 262 millions d'euros au premier semestre 2022, soit une hausse de +19,4%, avec une forte reprise dans les segments les plus impactés par le Covid. L'effet de change a été fort, à +3,5%, suite au renforcement de toutes les principales devises face à l'euro. La contribution des acquisitions nettes des cessions a été de -0,8% en raison de la vente d'activités dans le cadre du programme de gestion de portefeuille. Ainsi, le chiffre d'affaires du Groupe enregistre une croissance interne de +16,7%, atteignant 95% de son niveau pré-Covid. La croissance interne du chiffre d'affaires des Services sur Site est de +17%, avec un premier trimestre particulièrement solide à +17,9% et un deuxième trimestre à +16,1%, impacté par Omicron. La reprise a été solide, le premier trimestre se terminant à 95% des niveaux pré-Covid, mais reculant légèrement à 94% au deuxième trimestre à cause d'Omicron. Le résultat net part du Groupe progresse nettement pour atteindre 337 millions d'euros, contre 33 millions d'euros au premier semestre de l'exercice précédent. Le bénéfice par action (BPA) est donc multiplié par 10, soit 2,30 euros contre 0,23 euro pour la même période en 2021. Le Résultat net ajusté progresse de +164,8% et s'élève à 339 millions d'euros, contre 128 millions d'euros au premier semestre 2021.

Bolloré a signé, le 31 mars, le contrat prévoyant la cession au Groupe MSC de 100% de Bolloré Africa Logistics regroupant l'ensemble des activités de transport et logistique du Groupe Bolloré en Afrique, sur la base d'une valeur d'entreprise, nette des intérêts minoritaires, de 5,7 milliards d'euros.

Vranken-Pommery Monopole : Le chiffre d'affaires consolidé 2021 de s'est établi à 301,2 ME, soit une croissance de +23,5% tirée par l'activité Champagnes. S'appuyant sur son réseau de filiales internationales, ce sont les Champagnes Pommery & Greno et Vranken qui ont connu une forte évolution. L'export représente aujourd'hui 67% des ventes à la clientèle. Avec un EBITDA de 48 ME en 2021 (33,7 ME en 2020), le Groupe confirme sa stratégie de valeur. Le Résultat Opérationnel Courant progresse de +72,8% à 32,5 ME. La Marge Opérationnelle Courante atteint 10,8% (contre 7,7%) et traduit le fort levier opérationnel du Groupe. Le Résultat Opérationnel se monte à 28,8 ME, soit une progression de +60%. Le Résultat Net ressort à 8,3 ME.

Navya a réalisé un chiffre d'affaires de 10,2 ME, en retrait de 5% par rapport à l'exercice 2020 et a vendu 19 navettes Autonom Shuttle à travers le monde. Au 31 décembre 2021, la base installée s'établissait à 201 véhicules déployés dans 25 pays, soit une croissance de +10% par rapport à fin 2020. L'exercice 2021 a été marqué par l'intensification des investissements 'R&D', ces derniers s'établissent à 9,4 ME, en hausse de 16% par rapport à 2020. Le résultat opérationnel courant et le résultat net s'établissent respectivement à -21,8 ME et -24 ME contre -19,4 ME et -23,7 ME en 2020. Au 31 décembre 2021, Navya disposait d'une trésorerie de 15,7 ME, contre 28 ME à fin 2020.

Worldline a bouclé l'acquisition d'une participation de contrôle des activités de services aux marchands d'ANZ et la création d'une coentreprise contrôlée à 51% par Worldline pour gérer et développer les services aux marchands en Australie avec la banque ANZ, l'une des plus grandes banques d'Asie-Pacifique et le troisième acquéreur en Australie, avec environ 20% de parts de marché sur les volumes de transactions opérés en Australie.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Xilam, Carbios, beaconsmind, SCBSM, Theraclion, Adomos, Group SFIT, Munic, Altheora, Advicenne, NFTY, Kerlink, METabolic EXplorer, Neolife, DLSI, Navya, Amoeba

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan reste positif sur le titre Alstom.

INFOS MARCHÉS

Pernod Ricard : émission "durable" de 750 ME.

Toutabo : suspension de cotation.

EN BREF

Makheia Group : trois nouveaux contrats.

Voltalia : Helexia acquiert Cap Sud.

Onxeo : nouvelles données précliniques d'AsiDNA lors du congrès de l'AACR.

Quantum Genomics : des données expérimentales prometteuses pour QGC606.

Inea acquiert auprès d'Icade Promotion 11.000 m(2) d'activités aux portes de Lyon.

Transgene renforce sa gouvernance.