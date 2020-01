Préouverture Paris : le coronavirus, grain de sable dans la hausse ou déclencheur de baisse?

Préouverture Paris : le coronavirus, grain de sable dans la hausse ou déclencheur de baisse?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 est attendu en baisse ce matin, dans la foulée des places asiatiques qui ont cédé du terrain de façon non négligeable en raison de l'inquiétude grandissante liée au nouveau coronavirus. Une quatrième personne est en effet décédée à Wuhan, ville du centre de la Chine, des suites d'une pneumonie provoquée par ce coronavirus d'un type jusque-là inconnu. Pékin a recensé plus de 200 personnes contaminées par ce virus, décelé à Wuhan dans un premier temps avant de se propager à d'autres régions, y compris au-delà des frontières chinoises, et qui peut se propager entre humains selon Pékin. Ces informations font craindre un phénomène comparable à l'épidémie de SRAS de 2003. Si la situation devient critique, elle pourrait porter un coup sévère au secteur du transport aérien. Lundi, déjà, ce facteur avait entraîné la baisse des valeurs du transport aérien et du luxe en Europe.

A suivre aujourd'hui, l'indice ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne. Le discours que Donald Trump doit prononcer au Forum économique mondial de Davos, sera aussi guetté de près, alors que s'ouvre son procès en destitution.

Côté résultats, jusqu'alors tout va bien : 72% des sociétés du S&P 500 ayant publié leurs comptes ont fait mieux que prévu en termes de bénéfices. 63% des sociétés ayant publié ont aussi fait mieux que prévu en ce qui concerne leurs ventes, selon les données compilées par le cabinet Factset. Malgré cela, les analystes s'attendent encore à un recul de 2,1% des profits du S&P 500 pour ce trimestre en comparaison avec le même trimestre de 2018. En effet, les bonnes surprises dans le domaine de la Finance, la Santé et de l'Industrie ont été compensées par des révisions à la baisse pour le secteur de l'Energie depuis le 31 décembre.

Cette semaine, le rythme des publications va s'accélérer, avec les comptes de 58 sociétés de S&P 500, dont 6 du Dow Jones. Au-delà des comptes du dernier trimestre de 2019, les investisseurs seront très attentifs aux prévisions des dirigeants pour 2020, dont les analystes attendent un rebond des bénéfices, qui ont globalement stagné en 2019 sur fond de ralentissement de la croissance mondiale et de conflit commercial Etats-Unis-Chine.

WALL STREET

Pas de séance hier.

ECO ET DEVISES

Europe :

- Taux de chômage britannique. (10h30)

- Indice allemand ZEW du sentiment économique. (11h00)

- Indice européen ZEW du sentiment économique. (11h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.560$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1095$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 64,58$.

VALEURS A SUIVRE

Air France-KLM aurait proposé d'acheter jusqu'à 49% du capital de la compagnie Malaysia Airlines, rapporte Reuters citant des sources proches du dossier. Des offres ont également été soumises par Japan Airlines - qui envisage une participation à hauteur de 25% - le groupe AirAsia et Malindo Air, la filiale de la compagnie indonésienne Lion Air en Malaisie, précise-t-on de même source.

Nicox disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 28 millions d'euros contre 17,4 ME au 30 septembre 2019 et 22,1 ME au 31 décembre 2018. La trésorerie et les équivalents de trésorerie au 31 décembre 2019 n'incluaient pas le dernier tirage de 8 millions effectué dans le cadre de l'accord d'emprunt obligataire avec Kreos Capital.

Carrefour a annoncé l'acquisition de la start-up Potager City, leader de la livraison par abonnement en ligne de paniers de fruits et légumes extra-frais et de saison, issus des circuits courts.

Bigben a réalisé 85,4 millions d'euros de chiffre d'affaires au troisième trimestre de son exercice 2019-2020, en croissance de 6,3% sur un an. Dans la continuité des trimestres précédents, l'activité Gaming affiche une progression soutenue de ses ventes à 37,7 ME (+19,2%). Le chiffre d'affaires Audio ressort à 16,9 ME, en hausse de 19,5%, portée par le lancement réussi de la gamme d'enceintes diffuseurs d'huiles essentielles bio AromaSound. L'activité Mobile pâtit en revanche d'un marché particulièrement atone dans l'attente d'un calendrier de déploiement en France des nouvelles licences 5G et affiche au 3ème trimestre un chiffre d'affaires de 30,8 ME, en diminution de 10,8%. Sur 9 mois, le chiffre d'affaires s'élève à 212,4 ME (+14%) dont 99,8 ME dans le Gaming (+24%). Bigben confirme ses objectifs annuels avec un chiffre d'affaires compris entre 270 et 290 ME et une marge opérationnelle courante de 11%.

CHIFFRE D'AFFAIRES-RÉSULTATS

GenSight, La Française de l'Energie, Oncodesign, Roctool, Europlasma

ANALYSTES

Oddo BHF débute le suivi à l'achat des valeurs du luxe dont Kering avec un cours cible de 654 euros, LVMH (471 euros) et Hermès International (776 euros).

Jefferies conserve le dossier Volkswagen avec un cours cible ajusté en hausse de 155 à 175 euros.

EN BREF

Rubis officialise l'entrée d'I Squared Capital' dans Rubis Terminal.

Genomic Vision : la technologie de la société sera testée par le NIST.

OL Group : Karl Toko Ekambi renforce l'effectif.

Abivax : feu vert de la FDA pour des essais cliniques avec ABX464 dans le traitement de la RCH.

Xilam s'offre Cube Creative.

Noxxon Pharma : nouvelle augmentation de capital à 0,51 euro.