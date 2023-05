Préouverture Paris : le calme avant la Fed

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 est attendu assez proche de sa clôture de vendredi, les investisseurs faisant le choix de la prudence avant le rendez-vous de la Fed qui débute ce mardi. Ils s'attendent à ce qu'elle annonce demain mercredi à l'issue de sa réunion monétaire une augmentation de ses taux d'un quart de point. Ils seront surtout attentifs à d'éventuelle commentaire sur la trajectoire future de sa politique monétaire alors qu'un statu quo de la banque.

La BCE devrait également relever ses taux jeudi, pour une septième fois consécutive, mais la probabilité d'une augmentation de 50 points de base n'est pas à exclure, comme l'a rappelé récemment Isabel Schnabel, membre du directoire.

La publication des indicateurs PMI du secteur manufacturier en Europe pourrait aussi faire évoluer la tendance du jour...

WALL STREET

Wall Street a débuté le mois de mai au ralenti, en léger retrait : Le S&P 500 recule de 0,04% à 4.167 pts, le Dow Jones perd 0,14% à 34.051 pts. Le Nasdaq est également en retrait de 0,11% à 12.212 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice Markit PMI manufacturier français final. (09h50)

Etats-Unis :

- Commandes industrielles. (16h00)

- Commandes de biens durables finales. (16h00)

- Rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes. (16h00)

Europe :

- Ventes allemandes de détail. (08h00)

- Indice Markit PMI manufacturier espagnol. (09h15)

- Indice Markit PMI manufacturier italien. (09h45)

- Indice Markit PMI manufacturier allemand final. (09h55)

- Indice Markit PMI manufacturier final en zone euro. (10h00)

- Indice PMI CIPS manufacturier final britannique. (10h30)

- Indice flash européen des prix à la consommation. (11h00)

- Indice préliminaire italien des prix à la consommation. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0990 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 79,09 $. L'once d'or se traite 1984 $.

VALEURS A SUIVRE

ArcelorMittal a annulé 25 millions de ses actions (environ 2,85% du capital) afin de maintenir le nombre d'actions propres détenues par la société "à des niveaux appropriés". Cette annulation tient compte des actions déjà achetées dans le cadre du rachat de 60.431.380 actions annoncé le 29 juillet 2022, et réalisé le 31 mars 2023.

AB Science annonce une perte opérationnelle consolidée au 31 décembre 2022 de 15,9 millions d'euros, contre une perte de 13,8 millions d'euros au 31 décembre 2021, soit une hausse du déficit opérationnel de 2,1 millions d'euros (15,4%). La Trésorerie était de 7,3 millions d'euros au 31 décembre 2022, à laquelle s'ajoute l'apport en numéraire de 11,5 millions d'euros dans le cadre de l'augmentation de capital conclue en avril 2023, 7,1 millions d'euros au titre du crédit impôt recherche pour les années 2020 et 2021 et 6 millions d'euros pour la deuxième tranche du financement avec la Banque Européenne d'Investissement tirée en janvier 2023.

Vilmorin & Cie : la cotation reprend ce matin. Le conseil d'administration qui s'est réuni les 17 et 27 avril, a pris connaissance du projet d'offre publique d'achat simplifiée de son actionnaire de référence, Limagrain, visant les 28,78% du capital de la société qu'il ne détient pas au prix de 62,60 euros par action Vilmorin & Cie, et son intention de mettre en oeuvre une procédure de retrait obligatoire dans l'hypothèse où il détiendrait au moins 90% du capital et des droits de vote de la Société à l'issue de l'Offre.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

KKO International, Theraclion, Gour Medical, Foncière Volta, Ikonisys, Encres Dubuit, Néovacs, Crosswood, Lucibel, TXCOM, Alpha Mos, Coil, Uniti, DBT, Gold by Gold, Metadvertise, Artea, DLSI, Mastrad

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies est toujours à l'achat sur Rémy Cointreau, mais avec un objectif ajusté de 200 à 190 euros.

Deutsche Bank repasse de 'conserver' à 'vendre' sur Sanofi en ciblant un cours de 90 euros.

INFOS MARCHE

NHOA : Prochaine levée de fonds de 250 ME soutenue par TCC

Vinci : le prix d'émission des actions nouvelles réservées aux salariés est fixé à 98,11 euros

Osmozis annonce le succès de son augmentation de capital

EN BREF

Riber : nouvelle commande de système MBE en Asie