Préouverture Paris : le CAC40 vise les 4.800 points!

Préouverture Paris : le CAC40 vise les 4.800 points!









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) —

Le CAC40 qui a repris les hostilités en vive hausse dès le début du mois de juin, devrait poursuivre sur sa lancée ce matin, attendu en progression à l'ouverture. Les 4.800 points ne devraient plus être très loin!

Les investisseurs continuant de privilégier les signes de reprise de l'économie qui pointent à mesure que l'épidémie de Covid-19 se termine, avec 375.000 morts à travers le monde. Les facteurs de risque s'accumulent cependant, à commencer par la montée des tensions commerciales et géopolitiques avec la Chine, et les troubles sociaux aux Etats-Unis, qui pourraient compromettre la reprise économique s'ils prenaient encore plus d'ampleur.

En France, le Ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, annonce ce matin que la récession en France est désormais attendue autour de -11% cette année! Cela constitue une révision significative à la baisse du scénario de récession en France.

WALL STREET

A la clôture, l'indice Dow Jones a progressé de 0,36% à 25.475 points, tandis que l'indice large S&P 500 a gagné 0,38% à 3.055 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, avance de 0,66% à 9.552 pts. La semaine dernière, les trois indices américains avaient progressé respectivement de 3,7% pour le DJIA, 3% pour le S&P 500 et de 1,7% pour le Nasdaq.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice PMI manufacturier final français. (09h50)

Europe :

- PMI manufacturier espagnol. (09h15)

- PMI manufacturier final italien. (09h45)

- Indice PMI manufacturier final allemand. (09h55)

- Indice PMI manufacturier final européen. (10h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.735$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1125$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 38,60$.

VALEURS A SUIVRE

Carrefour a conclu un accord avec Dairy Farm pour acquérir Wellcome Taiwan, consolidant ainsi sa position de principal distributeur alimentaire multi-format sur ce marché. Carrefour prévoit de convertir les magasins Wellcome sous enseigne Market au cours des 12 mois suivant la réalisation de l'opération, puis de convertir les magasins Jasons sous une enseigne Carrefour premium. Les magasins convertis bénéficieront de la politique commerciale et des conditions d'achat de Carrefour. Le Groupe prévoit ainsi d'améliorer la densité commerciale et d'optimiser la structure de coûts.

TF1 : le football français aura sa nouvelle Maison : la chaîne "TELEFOOT". Le Groupe MEDIAPRO, nouvel acteur clé du football français, et TF1 annoncent ainsi la signature d'un accord inédit. Ce partenariat de quatre ans, renouvelable, repose sur trois piliers fondamentaux : Une licence de marque, un partenariat éditorial et de production, un partenariat de talents.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Exel Industries.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan remonte légèrement son cours cible de 43 à 44 CHF sur LafargeHolcim et repasse de neutre à 'surpondérer' sur Saint-Gobain en ciblant un cours de 35 euros.

Berenberg est toujours à l'achat sur Iliad avec un cours cible ajusté en hausse de 160 à 185 euros.

INFOS MARCHES

Technicolor : accord des prêteurs afin d'entrer en conciliation.

EN BREF

Iliad : crée une co-entreprise dans la zone Antilles-Guyane.

Pernod Ricard entend faire revivre la convivialité dans les bars.