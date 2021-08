Préouverture Paris : le CAC40 veut continuer son rebond

Préouverture Paris : le CAC40 veut continuer son rebond









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Si le rebond s'est avéré maigre vendredi (+0,31%) au lendemain d'une déconfiture sur les marchés (-2,43%), l'indice parisien est disposé pour le poursuivre ce matin. Il est attendu à la hausse à 9 heures.

On a assisté jeudi à la 2ème plus forte baisse du marché parisien depuis le 1er janvier, après celle du 19 juillet (-2,54%), avec ce sentiment que le marché était rattrapé par la crainte de l'annonce par la Fed de son début de ralentissement des mesures accommodantes... Après le 19 juillet, l'indice parisien avait aligné 5 séances consécutives de hausse, rattrapant et même dépassant le terrain perdu lors de cette séance. Même scénario en vue?

Une chose est sûre, cela dépendra du symposium de Jackson Hole qui se tient en fin de semaine, du 26 au 28 août et qui pourrait permettre à Jerome Powell, patron de la Fed, de se montrer un peu plus explicite, mais c'est surtout la réunion de la Fed des 21 et 22 septembre qui devrait se révéler déterminante. Dans l'immédiat, la salve de publication d'indices PMI va rythmer la matinée, ainsi que l'après-midi...

WALL STREET

La cote américaine s'est reprise vendredi, le DJIA gagne +0,65% à 35.120 pts et le S&P 500 prend +0,81% à 4.441 pts. Le Nasdaq est davantage en forme avec +1,19% de hausse, retrouvant les 14.714 pts.

En l'absence d'indicateurs économiques de référence, la question du 'timing' du futur allègement du soutien monétaire de la Fed ('tapering') est bien ancrée dans les salles de marchés. Après la publication les Minutes du FOMC, mercredi soir, les intervenants regardent déjà du côté du symposium économique des banquiers centraux à Jackson Hole (Wyoming), prévu du 26 au 28 août. Il pourrait délivrer quelques informations... Jerome Powell devrait en effet s'exprimer sur la solidité de la reprise et l'évolution du soutien aux marchés. La prochaine réunion de la Fed est, quant à elle, seulement programmée les 21 et 22 septembre.

ECO ET DEVISES

Japon :

Indice flash PMI manufacturier 'conforme' à 52,4.

France :

- Indice PMI flash manufacturier en France. (09h15)

- Indice PMI flash des services en France. (09h15)

Etats-Unis :

- Indice flash PMI américain des services. (15h45)

- Indice flash PMI manufacturier américain. (15h45)

- Reventes de logements existants. (16h00)

Europe :

- Indice PMI flash manufacturier allemand. (09h30)

- Indice PMI flash allemand des services. (09h30)

- Indice PMI flash européen des services. (10h00)

- Indice PMI flash manufacturier européen. (10h00)

- Indice PMI flash manufacturier britannique. (10h30)

- Indice PMI flash britannique des services. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,1715$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 66,41$. L'once d'or se traite 1.785$.

VALEURS A SUIVRE

Valneva a commencé la soumission progressive du dossier de demande d'autorisation initiale de son candidat vaccin contre la Covid-19, VLA2001, auprès de l'agence de santé britannique MHRA. VLA2001 est actuellement le seul candidat vaccin à virus entier, inactivé et adjuvanté contre la Covid-19 en essais cliniques en Europe. VLA2001 est actuellement testé au Royaume-Uni dans le cadre d'un essai pivot de Phase 3, 'Cov-Compare' (VLA2001-301), dont les premiers résultats sont attendus au début du quatrième trimestre 2021. Sous réserve de données positives de l'étude Cov-Compare et de l'opinion de la MHRA sur le dossier soumis, Valneva estime qu'une autorisation initiale pourrait lui être accordée d'ici la fin de l'année. En septembre 2020, Valneva a annoncé une collaboration avec le gouvernement britannique donnant la possibilité à celui-ci d'acheter jusqu'à 190 millions de doses jusqu'en 2025. Le gouvernement britannique a, à ce jour, commandé 100 millions de doses à livrer en 2021 et 2022.

Bigben Interactive est entré en négociation exclusive avec le Groupe HF Company en vue du rachat de sa filiale Metronic, leader européen du traitement de l'image spécialisée dans l'univers connecté de l'audio-vidéo. Le groupe viendrait rejoindre le Pôle Audio Telco de Bigben. Cette nouvelle opération stratégique permettrait à Bigben de renforcer son Pôle Audio Telco avec pour ambition d'exploiter de nouveaux marchés et territoires.

HF Company a initié un processus de cession de son pôle Home digital Life constitué de Metronic (France) et de ses filiales italienne et espagnole dont le chiffre d'affaires a représenté 24 millions d'euros en 2020 sur les 29,1 ME réalisés au cours de cet exercice, et 1,9 ME d'Ebitda en 2020. Installé en France à Tours, en Espagne à Barcelone et en Italie à Milan, Metronic compte environ 90 collaborateurs.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

-

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs de 'neutre' à 'vendre' sur la FDJ.

INFOS MARCHES

Néovacs : un dernier tirage de 2 ME met un terme au programme d'OCEANE-BSA.

EN BREF

Vivendi : rendez-vous pour le Capital Markets Day d'UMG, le 25 août.