Préouverture Paris : le CAC40 vers une ouverture positive

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a tenu les 5.800 points hier en clôture malgré le reflux qui l'a touché en fin de séance. Ce matin, il va tenter de repartir de l'avant et de revenir autour des 5.830 points, son niveau d'hier matin.

Mais lles marchés naviguent toujours à vue en cette fin d'année, sans perspectives sur les négociations sinoaméricaines. Ils seraient soulagés si Washington renonçait à taxer quelque 156 milliards de dollars de produits chinois supplémentaires dès le 15 décembre, une question qui n'est toujours pas tranchée. Les chinois eux sont clairs : ils conditionnent tout accord, même partiel, à une diminution des droits de douane.

Les chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis censés montrer une nouvelle amélioration du marché du travail vont animer la cote cet après-midi. Ils permettront une nouvelle fois d'évaluer l'impact du conflit commercial avec la Chine sur l'économie américaine.

WALL STREET

Hier, la Bourse américaine a fluctué entre le rouge et le vert , jeudi avant de terminer en légère progression, les investisseurs s'interrogeant sur l'évolution des négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis.

A la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 0,1% à 27.677 points, tandis que l'indice large S&P 500 a pris 0,15% à 3.117 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a grappillé 0,05%, à 8.570 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Réserves officielles de change, novembre. (08h45)

- Balance des paiements, octobre. (08h45)

- Commerce extérieur en valeur, octobre. (08h45)

Etats-Unis :

- Rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi. (14h30)

- Indice du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

- Stocks et ventes de grossistes. (16h00)

- Crédit à la consommation. (21h00)

Europe :

- Production industrielle allemande. (08h00)

- Ventes de détail en Italie. (10h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.475$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1105$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 63,32$.

VALEURS A SUIVRE

SMCP : Confronté à une forte détérioration du marché à Hong Kong, SMCP revoit son objectif de marge d'Ebitda ajusté pour 2019, tout en confirmant ses perspectives de croissance du chiffre d'affaires annuel. SMCP anticipe désormais pour 2019 une marge d'Ebitda ajusté comprise entre 15,5% et 16%. Elle était de 16,1% à la fin du premier semestre. Initialement, le groupe attendait, en 2019, le même niveau qu'en 2018.

Deinove : Le Conseil d'administration a pris acte de la décision d'Emmanuel Petiot de démissionner de son mandat de directeur général de Deinove et a décidé, en concertation avec lui, que ses fonctions prendront fin le 31 décembre 2019.

Engie acquiert Renvico auprès de Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA), via Macquarie European Infrastructure Fund 4, et de KKR avec ses co-investisseurs. L'énergéticien français renforce ainsi sa croissance dans l'éolien en Italie et en France, puisque Renvico exploite 329 MW éoliens installés, dont 142 MW en Italie et 187 MW dans l'Hexagone. La société développe également un portefeuille de 300 MW de projets.

Vinci Energies a annoncé l'acquisition de la société allemande Converse Energy Projects auprès de Schneider Electric. Converse est spécialisée dans la conception et la réalisation de projets clés en main pour les installations de distribution électrique pour l'industrie en Allemagne. Cette activité représente un chiffre d'affaires annuel d'environ 140 millions d'euros, avec 300 collaborateurs intervenant sur 22 sites répartis sur l'ensemble du pays.

Tarkett : lance un avertissement et s'attend désormais à un EBITDA ajusté 2019 légèrement inférieur à celui de 2018, avec une marge en retrait par rapport à celle de l'année dernière. Le groupe attendait jusque là un EBITDA ajusté légèrement en hausse par rapport à celui de 2018 avec une marge globalement en ligne avec celle de l'année dernière.

Airbus a enregistré 940 commandes brutes entre janvier et novembre et 718 commandes nettes sur la période.

Euronext a fait état vendredi d'une baisse de 2,2% sur un an des volumes de transactions moyens sur ses marchés cash en novembre à 8,231 milliards d'euros.

CHIFFRE D'AFFAIRES-RESULTATS

Oeneo

ANALYSTES

RBC passe de 'sous-performer' à 'performance sectorielle' sur Faurecia avec un objectif rehaussé de 34 à 45 euros.

Jefferies dégrade TechnipFMC à 'conserver'.

EN BREF

SIPH : les actions seront radiées le 10 décembre.

Bastide muscle son financement bancaire.

2CRSi a finalisé l'acquisition de Boston Limited.

Nicox : accord sur ZERVIATE en Corée du Sud.