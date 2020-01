Préouverture Paris : le CAC40 va tenter un rebond dans le sillage de Wall Street

Préouverture Paris : le CAC40 va tenter un rebond dans le sillage de Wall Street









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La Bourse de Paris devrait bénéficier, à l'ouverture, du rebond de fin de séance de Wall Street, consécutif à la déclaration de l'OMS qui a exprimé sa confiance dans la capacité des autorités chinoises à enrayer l'épidémie du Coronavirus et a aussi indiqué son opposition à toute restriction sur les voyages ou les échanges commerciaux avec la Chine. Le CAC40 va par la même occasion tenter de se hisser de nouveau à 5.900 points.

Toutefois, la situation devient chaotique en Chine où les déplacements sont de plus en plus restreints. Nul doute désormais que le prix à payer sera fort pour l'économie chinoise. Les investisseurs misent sur un décalage et un report d'activité sur le deuxième trimestre... L'épidémie a fait officiellement 213 morts en Chine et s'est répandue dans 18 pays.

Heureusement pour les marchés, les GAFAM sont là ! Après Apple qui avait fortement séduit en début de semaine, Amazon a pulvérisé jeudi soir les attentes du marchés en annonçant des résultats et des ventes bien supérieurs aux prévisions des analystes pour le 4e trimestre 2019. Le titre en a largement bénéficié!

Dans ce contexte, le départ aujourd'hui du Royaume-Uni de l'UE apparaît comme anecdotique! Rien ne se passe concrètement, puisqu'il continuera à respecter les règles communes en attendant les négociations, mais il ne sera plus décisionnaire au sein de l'UE. En France, déception avec un PIB qui s'est contracté de façon inattendue, de 0,1% au quatrième trimestre, selon la première estimation publiée vendredi par l'Insee. Cette baisse du PIB est une surprise, les économistes tablant en moyenne sur une croissance de 0,2% pour le dernier trimestre de 2019.

WALL STREET

Après avoir passé l'essentiel de la séance en baisse, la Bourse américaine a inversé la tendance jeudi soir, après la décision de l'OMS de qualifier l'épidémie de coronavirus 2019-nCov d'"urgence de santé publique de portée internationale". Mercredi, le président de Fed Jerome Powell avait qualifié le virus de "risque" potentiel pour la croissance mondiale, à "surveiller attentivement", tandis que les entreprises commencent à mesurer son impact négatif sur leurs activités. Les bons résultats de sociétés telles que Microsoft (+2,8%) et Tesla (+10,3%), Coca-Cola (+3,2%) et Mondelez (+7,7%) ont été salués jeudi à Wall Street.

A la clôture, l'indice Dow Jones a progressé de 0,43% à 28.859 points, tandis que l'indice large S&P 500 a progressé de 0,31% à 3.283 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a gagné 0,26% à 9.298 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- PIB français préliminaire. (07h30)

- Dépenses de consommation des ménages. (08h45)

- Indice préliminaire des prix à la consommation en France. (08h45)

Etats-Unis :

- Revenus et dépenses des ménages. (14h30)

- Indice manufacturier PMI de Chicago. (15h45)

- Indice final du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan. (16h00)

Europe :

- PIB flash en Espagne. (09h00)

- Indice flash des prix à la consommation en Europe. (11h00)

- PIB flash européen. (11h00)

- PIB préliminaire italien. (12h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.578$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1015$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 59,10$.

VALEURS A SUIVRE

Kaufman & Broad Le résultat opérationnel courant s'établit à 128,8 millions d'euros, à comparer à 137,2 millions d'euros en 2018. Le taux de marge opérationnelle courante s'élève à 8,7 % contre 8,8 % en 2018. L'EBIT ajusté du groupe s'élève à 139,2 millions d'euros en 2019, en repli de 6,5% par rapport à 2018. La marge d'EBIT ajusté reste stable à 9,5% (9,6% en 2018). Le résultat net - part du groupe ressort à 76,3 millions d'euros contre 73,0 millions d'euros en 2018, en progression de 4,5%.

Manitou réalise un chiffre d'affaires de 494 millions d'euros, soit -6% par rapport au 4e trimestre 2018. Sur 12 mois, le chiffre d'affaires ressort à 2,094 MdsE, en croissance de +11% par comparaison à 2018 (1,884 MdE). L'évolution est de +10% en comparable, soit à périmètre et taux de change constants.

Chargeurs s'élève à 626,2 ME, en croissance de +9,2% par rapport à 2018. Au 4ème trimestre 2019, le chiffre d'affaires est en progression de + 1,1% par rapport à 2018, s'établissant à 153,7 ME, en raison notamment de la forte croissance de Chargeurs Museum Solutions, portée par l'intégration de Design PM.

Mersen a réalisé pour l'année 2019 un chiffre d'affaires consolidé de 950,2 millions d'euros, en croissance organique de 4,1%, en ligne avec les prévisions relevées en cours d'année. Mersen confirme sa prévision de marge opérationnelle courante 2019 : celle-ci devrait être en ligne avec l'objectif de 10,5% à 10,7% avant impact de l'application de la norme IFRS 16. Par ailleurs, le montant des investissements industriels du groupe devrait s'établir autour de 65 millions d'euros, tenant compte du décalage en 2020 de certains projets.

Wavestone a réalisé au troisième trimestre de son exercice 2019-2020 un chiffre d'affaires consolidé de 112,7 ME, en croissance de +10% par rapport sur un an. A taux de change et périmètre constants (hors Metis Consulting et WGroup), le chiffre d'affaires trimestriel progresse de +2%. A l'issue des neufs premiers mois de l'exercice, le cabinet affiche un chiffre d'affaires consolidé de 307,2 ME, en hausse de +8%, dont +1% à périmètre et change constants.

Maisons du Monde annonce aujourd'hui que ses données non auditées en termes de ventes, d'ouvertures nettes de magasins et de marge d'EBITDA estimée pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 sont attendues en ligne avec les objectifs précédemment publiés par le groupe. La croissance des ventes a été de +10,3% en 2019 par rapport à 2018, dont +3,6 % à périmètre comparable, et +8,8 % à périmètre constant excluant Modani. Maisons du Monde confirme que sa marge d'EBITDA estimée pour l'année 2019 devrait être conforme à son objectif soit environ 12,5% des ventes.

JCDecaux : Le chiffre d'affaires ajusté de pour l'année 2019 est en hausse de +7,5% à 3.890 ME comparé à 3.618 ME en 2018. En excluant l'impact positif lié à la variation des taux de change et l'effet positif des variations de périmètre, le chiffre d'affaires ajusté est en augmentation de +2%. Le chiffre d'affaires publicitaire organique ajusté, hors ventes, locations et contrats d'entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires, est en hausse de +2,1 % en 2019.

Elis publie ce jour son chiffre d'affaires annuel 2019. Le groupe annonce un chiffre d'affaires 2019 record, en hausse de +4,7% à 3,282 MdsE, ainsi qu'une "très bonne croissance organique" de +3,3%.

CHIFFRE D'AFFAIRES-RÉSULTATS

Theraclion, Genomic Vision, Artefact, Guillemot, Balyo, Theradiag, Bluelinea, Fiducial Real Estate, Signaux Girod, Cibox, Ateme, Mare Nostrum, LDLC, Ecoslops.

ANALYSTES

Barclays repasse à 'souspondérer' sur le dossier JCDecaux avec un cours cible ramené de 24,50 à 23,50 euros.

Barclays passe de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' sur M6 en ciblant 17 euros.

Barclays vise un cours ajusté de 60 euros sur Ubisoft.

AlphaValue accumule toujours Sodexo avec un objectif ramené à 107 euros.

EN BREF

Gaussin signe l'acquisition du solde des actions Metalliance.

Bluelinea va lever 5,5 ME par émission de BSA.