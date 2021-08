Préouverture Paris : le CAC40 va tenter les 6.700 points

Préouverture Paris : le CAC40 va tenter les 6.700 points









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 pourrait tenter de se hisser à 6.700 points ce matin. Il pointe timidement en hausse, mais cela pourrait suffire étant donné les quelques points le séparant seulement de ce niveau symbolique, à 6.687 points en clôture hier.

L'indice parisien va boucler aujourd'hui un mois d'août qui, à ce stade, s'affiche en hausse de 1,13%. Août pourrait être le 7ème mois consécutif de hausse pour le CAC40, qui a bouclé tous ses mois dans le vert depuis février.

Beaucoup de statistiques importantes sont attendues durant la semaine comme la publication de l'enquête ADP dans le secteur privée (mercredi) et celle du rapport mensuel du département du Travail (vendredi).

En Chine, l'indice PMI manufacturier officiel a reculé plus qu'attendu à 50,1 et celui des services est tombé à 47,3, traduisant une contraction de l'activité dans le secteur, ce qui n'était pas arrivé depuis le pic de la pandémie en février 2020.

WALL STREET

La cote américaine est demeurée solide ce lundi, après s'être bien comportée en fin de semaine dernière suite à l'intervention de Jerome Powell au symposium de Jackson Hole (+0,69% sur le DJIA et +1,23% sur le Nasdaq). Le Dow Jones reperd modestement 0,16% à 35.400 pts, tandis que le S&P 500 prend 0,43% à 4.529 pts, au plus haut avec le Nasdaq qui progresse encore de 0,9% à 15.266 pts. S&P et Nasdaq s'affichent ainsi sur leurs sommets historiques, rassurés concernant la politique monétaire. Le baril de brut WTI est ferme aussi sur le Nymex à 69,25$ (+2%), après un rallye de déjà plus de 10% la semaine dernière. L'indice dollar affiche peu d'évolution face à un panier de devises avec un euro à 1,18/$.

ECO ET DEVISES

France :

- Dépenses de consommation des ménages. (08h45)

- PIB préliminaire en France. (08h45)

Etats-Unis :

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB. (15h00)

- Indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix de l'immobilier. (15h00)

- Indice manufacturier PMI de Chicago. (15h45)

- Indice de confiance des consommateurs du Conference Board. (16h00)

Europe :

- Ventes de détail en Allemagne. (08h00)

- Chiffres de l'emploi en Allemagne. (09h55)

- Taux de chômage en Italie. (10h00)

- Indice flash européen des prix à la consommation. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1825$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 73,22$. L'once d'or se traite 1.810$.

VALEURS A SUIVRE

GenSight annonce aujourd'hui que le Journal of Neuro-Ophthalmology (JNO) a publié les résultats de RESTORE, l'étude de suivi à long terme de LUMEVOQ, qui montrent l'effet prolongé d'une injection unilatérale de LUMEVOQ trois ans après administration dans les essais cliniques RESCUE et REVERSE. L'amélioration continue de l'acuité visuelle a été observée dans les deux yeux des patients traités unilatéralement, confirmant l'effet controlatéral du traitement rapporté dans les essais RESCUE et REVERSE.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Freelance.com, Bastide Le Confort Médical

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies reste à l'achat sur BMW avec un cours cible ajusté à 125 euros.

Morgan Stanley repasse à 'sous-pondérer' sur Safran en ciblant 100 euros.

INFOS MARCHES

EssilorLuxottica lance un programme de rachat d'actions.

Pharmasimple programme d'OCA avec Alpha Blue Ocean.

EN BREF

Avenir Telecom et Kaspersky Lab signent un accord international.