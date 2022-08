Préouverture Paris : le CAC40 va tenter la passe de 5

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Les signes de ralentissement ont beau se multiplier, les indices continuent à aller de l'avant. De la Chine en passant par les Etats-Unis et l'Europe, les indicateurs de conjoncture pointent quasi tous vers un gros coup de mou de l'économie mondiale depuis quelques temps. Si les cours des matières premières s'en ressentent, à l'image du baril de pétrole qui reste bien ancré sous les 90 dollars (le WTI), les indices actions occidentaux ne semblent guère y prêter attention. Les investisseurs préfèrent regarder du côté des marchés obligataires, où les taux se détendent fortement depuis plusieurs semaines, dans l'espoir de politique monétaires moins restrictives des grandes Banques centrales malgré une inflation toujours haut perchée. A ce sujet, les minutes de la dernière réunion du FOMC de la Fed seront particulièrement suivies demain soir.

Si quelques statistiques macro sont encore au programme aujourd'hui, notamment l'indice ZEW allemand et la production industrielle américaine, l'actualité entreprises reste elle très légère en cette mi-août. Il n'y a même pas une note d'analyste à se mettre sous la dent...

A une demi-heure de l'ouverture, les futures pointent vers un hause d'environ 0,3% du CAC40, qui tentera d'aligner une cinquième séance consécutive de progression ce mardi.

Sur le marché des changes, le dollar est stable face à un panier de devises et face à l'euro (1,016$). Le bitcoin abandonne pour sa part 1,7% sur 24 heures à 24.000$ sur Coindesk.

Le baril de brut WTI pour livraison septembre redonne 0,8% à 88,7$ dans les échanges électroniques sur le Nymex. L'once d'or perd 0,1% à 1.780$.

WALL STREET

Le début de semaine a été hésitant pour la bourse de New York, avec des actions freinées en début de séance par de nouveaux signes de ralentissements de l'économie en Chine mais aussi aux Etats-Unis, avec l'effondrement au mois d'août de l'indice manufacturier 'Empire State'. La rechute des cours du brut a également pesé, avec un baril en repli de près de 4% à la clôture, mais les trois indices ont toutefois réussi à se hisser dans le vert, notamment soutenus par la baisse des rendements obligataires. A la clôture de Wall Street, le Dow Jones gagne 0,45% à 33.912 points et le S&P 500, plus large, avance de 0,40% à 4.297 points. Le Nasdaq termine sur un gain de 0,62% à 13.128 points.

ECO ET DEVISES

En Europe, les chiffres britanniques de l'emploi ont montré que le nombre de chômeurs avait progressé de 35.000 au deuxième trimestre à 1,29 million. Le taux de chômage est lui resté stable outre-Manche à 3,8%. Une évolution conforme aux attentes des économistes. Le salaire horaire moyen affiche une hausse de 5,1% sur un an, contre +4,5% de consensus. Hors bonus, l'augmentation atteint 4,7% contre 4,5% attendu. La balance commerciale européenne (11h00) ainsi que l'Indice allemand ZEW du sentiment économique (11h00) seront aussi dévoilés en matinée. Aux Etats-Unis, les mises en chantier de logements et permis de construire (14h30) et la production industrielle (15h15) seront à suivre.

VALEURS A SUIVRE

* Navya annonce un nouveau partenariat avec le Campus d'Inverness pour déployer un premier projet pilote de navette autonome en Écosse. Le véhicule autonome Navya est arrivé dans les Highlands et les essais en cours se poursuivront jusqu'en mars 2023. HITRANS, le partenaire régional de transport pour les Highlands et les îles, est le promoteur du projet. Il s'est engagé à encourager les déplacements multimodaux et à réduire l'utilisation de la voiture particulière. HITRANS a obtenu un financement européen - par le biais du projet Planning for Autonomous Vehicles (PAV), financé par le programme Interreg de la région de la mer du Nord - et travaille avec un certain nombre de partenaires pour mener à bien le projet. Il s'agit notamment de Stagecoach, qui exploitera le service, de Navya, qui a conçu, fabriqué et déployé le véhicule autonome, du Highland Council ainsi que du Campus d'Inverness.

* Crossject a reçu par le BSI (organisme notifié) les certificats ISO 13485 : 2016 pour ses sites de Dijon et Arc les Gray (certificats No MD 735691). La British Standards Institution est un organisme notifié agréé et reconnu notamment par la Commission européenne et la Food and Drug Administration (États-Unis). Le périmètre de la certification ISO 13485 couvre tout le cycle de vie du système d'injection sans aiguille ZENEO : "Design, development and manufacture of a sterile, single use needle-free autoinjector for drug delivery" pour le site de Dijon et "Manufacture of a single-use needle-free autoinjector for drug delivery" pour le site de Gray.

* Visiomed annonce la prolongation de période de souscription à son émission obligataire participative jusqu'au vendredi 19 août 2022 à 23h59. Le montant souscrit via la plateforme Equisafe Invest à date dépasse les 3,3 ME, "très supérieur à l'objectif initial de 2,5 ME de souscriptions", selon le groupe. Pour rappel les obligations ont une maturité de 2 ans, sont remboursables in fine au pair et portent un taux d'intérêt annuel de 10,5% payable à chaque anniversaire. Thomas Picquette, Directeur Général de Visiomed, déclare : "Nous sommes très fiers du large succès de cette première émission obligataire participative réalisée par une société cotée sur Euronext Growth à Paris. Afin de permettre la souscription de certains investisseurs identifiés nécessitant un délai bancaire complémentaire, nous avons décidé de prolonger la période de souscription de quelques jours, et ainsi d'honorer la confiance qui nous est témoignée".