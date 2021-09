Préouverture Paris : le CAC40 va tenter de repartir de l'avant

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Comme chaque année, la fermeture de Wall Street pour le "Labor day" devrait limiter les prises d'initiatives ainsi que les volumes aujourd'hui en Bourse de Paris... Elle devrait ouvrir en légère hausse d'après les indicateurs de préséance. Elle reste sur un important recul, vendredi (-1,08%) suite à la publication du chiffre des créations d'emplois bien plus faible que prévu en août aux Etats-Unis (235.000 contre 750.000 attendus), qui a confirmé une détérioration de la dynamique de reprise économique. Pire! Le rapport a aussi fait état d'une hausse plus forte que prévu des salaires, susceptible d'alimenter l'inflation et de compliquer la tâche de la Réserve fédérale au moment où ses responsables débattent de l'opportunité de réduire son soutien à l'économie.

En Europe, la BCE tiendra jeudi sa réunion de politique monétaire au cours de laquelle elle pourrait relever ses prévisions économiques et débattre de la réduction progressive de ses achats d'actifs mensuels dans le cadre de son programme d'urgence contre la pandémie, PEPP.

WALL STREET

La Bourse de New York a terminé la semaine sans grand changement, après la publication d'un rapport sur l'emploi plein de surprises, marqué par des créations d'emploi bien inférieures aux attentes en août. Ce coup de mou du marché de l'emploi, lié à la propagation du variant delta du Covid-19, pourrait inciter la Fed à patienter avant de réduire son soutien aux marchés. Le pétrole et le dollar ont reculé après ces chiffres, tandis que l'or a regagné plus de 1% et que les taux se sont tendus.

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé vendredi 0,21% à 35.369 points, tandis que l'indice large S&P 500 a fini quasi-stable (-0,03%) à 4.535 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a encore avancé de 0,21% à 15.363 pts, signant au passage un troisième record d'affilée. Sur l'ensemble de la semaine, le DJIA a reculé de 0,25%, tandis que le S&P 500 a gagné 0,6% et le Nasdaq s'est apprécié de 1,5%.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Labor Day américain.Wall Street sera fermé.)

Europe :

- Commandes industrielles allemandes. (08h00)

- Indice Sentix de confiance des investisseurs. (10h30)

- PMI britannique de la construction. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,1871$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 71,52$. L'once d'or se traite 1.827$.

VALEURS A SUIVRE

GenSight : l'Agence du médicament britannique Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) a accordé le statut de Promising Innovative Medicine (PIM) à sa thérapie génique LUMEVOQ pour le traitement de la perte de vision due à une Neuropathie Optique Héréditaire de Leber (NOHL) causée par une mutation G11778A confirmée dans le gène mitochondrial ND4.

EDF doit accélérer ses projets dans le nucléaire et les énergies renouvelables face au défi climatique, aux besoins de ses clients en énergie décarbonée et à la concurrence, a expliqué son PDG Jean-Bernard Lévy dans une interview au 'JDD', tout en plaidant une nouvelle fois pour une réforme "indispensable" de l'organisation du groupe. "Depuis 2015, nous avons construit avec l'État une stratégie pour EDF qui repose à la fois sur le nucléaire et sur les énergies renouvelables. Nous souhaitons l'accélération de certaines décisions", a déclaré le PDG d'EDF. Or, "le nucléaire fait partie des réponses à l'urgence climatique". "Une nouvelle vague de construction de réacteurs est indispensable en France (...). Au printemps, nous avons formulé nos propositions détaillées au gouvernement : lancer au plus tôt la construction de 6 EPR pour les mettre en service à partir de 2035, car les procédures et la construction prennent du temps. Là aussi, l'accélération est un mot-clé."

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Cogra, Entreparticuliers.com, MG International - Maytronics, Delfingen Industry

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

J.P. Morgan relève sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre" sur Scor et son objectif de cours à 31,1 euros contre 31 euros.

AlphaValue est vendeur sur Capgemini avec un cours cible ajusté à 167 euros.

INFOS MARCHES

Carmila : lance un programme de rachat d'actions pour 8 ME.

Néovacs : nouveau contrat de financement de 50 ME.

Renault : des fonds The Capital Group Companies pointent au-dessus des 5% de capital.

EN BREF

TotalEnergies : signe pour quatre "méga-projets" en Irak.

Hoffmann Green Cement brevet H-P2A en Europe.