Préouverture Paris : le CAC40 va tenter de progresser dans les premiers échanges

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Wall Street et sa clôture positive devrait contribuer à une ouverture légèrement dans le vert ce matin à Paris. Mais la tendance semble malgré tout fragile... Le CAC 40 affichait à jeudi soir un repli de plus de 4% sur la semaine et était en passe de signer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis la mi-juin.

James Bullard, le patron de la Fed de Saint-Louis, a estimé que l'économie US retrouverait son niveau de croissance antérieur dès la fin de cette année! De quoi aider les marchés à se reprendre un peu, même si la volatilité reste forte... En revanche, il n'y a pas eu de scoop du côté de Jerome Powell qui s'est exprimé de nouveau prudemment face à la situation économique et sanitaire complexe.

A ce sujet, les marchés s'en remettent à la réunion des ministres des finances du G7 qui devraient annoncer ce vendredi leur soutien à l'extension d'un programme d'allègement de la dette visant à aider les pays les plus pauvres à faire face à la pandémie de coronavirus. En outre, le soutien des ministres des finances du G7 à une prolongation du moratoire sur la dette jusqu'en juin 2021 contribuerait à faciliter la prise de décision par le G20. Les ministres des finances du G20 doivent en effet se réunir le 14 octobre, mais la décision sera probablement adoptée officiellement par les dirigeants du G20 lors de leur sommet de novembre.

WALL STREET

La cote américaine a tenté un timide rebond ce jeudi après un début de séance encore irrégulier, le DJIA a regagné 0,20% à 26.815 pts, le S&P 500 monte de 0,30% à 3.246 pts et le Nasdaq s'adjuge 0,37% à 10.672 pts. Le baril de brut WTI se stabilise sur les 40$ sur le Nymex, alors que le Brent de la mer du Nord pointe à 42$. Rappelons que la cote US avait décroché hier soir avec les 'technologiques', sur fond de crise sanitaire persistante, de fortes tensions politiques en vue de l'élection du 3 novembre et de doutes sur la reprise économique, en l'absence d'avancées concrètes au Congrès sur le soutien à l'activité...

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Commandes de biens durables. (14h30)

L'once de métal jaune s'échange à 1.867$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1671$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 41,94$.

VALEURS A SUIVRE

Suez a pris connaissance de la décision de l'Autorité des marchés financiers au terme de laquelle l'autorité considère que la communication de Veolia n'est pas constitutive d'une "pré offre" au titre du Règlement Général. Suez considère que la structure de l'opération hostile, en deux étapes, proposée par Veolia est contraire à la règlementation et va former un recours devant la Cour d'appel de Paris. "Une opération de changement de contrôle telle qu'annoncée et proposée par Veolia devrait être structurée sous forme d'une offre publique ouverte à tous les actionnaires".

Lagardère : Bernard Arnault a acquis une participation directe de plus de 5% dans le groupe Lagardère et a finalisé son entrée au capital de la holding personnelle d'Arnaud Lagardère, à hauteur de 27%, ont annoncé jeudi les deux familles.

Total se donne pour ambition de long terme de faire partie des cinq plus grands producteurs mondiaux d'énergies renouvelables face au déclin anticipé de la consommation de pétrole, déclare son PDG Patrick Pouyanné dans un entretien mis en ligne sur le site internet du Parisien.

Cegedim : Le chiffre d'affaires a reculé de 9,6 ME, soit 3,9%, pour s'établir à 236,2 ME au premier semestre 2020 contre 245,8 ME au premier semestre 2019. Le résultat opérationnel courant a reculé de 6,3 ME, soit 50,1%, pour s'établir à 6,3 ME au premier semestre 2020 contre 12,6 ME

u premier semestre 2019. Il représentait 2,7% du chiffre d'affaires au 30 juin 2020 contre 5,1% au 30 juin 2019. Le résultat net consolidé s'établit à -4,6 ME au premier semestre 2020 contre -10,2 ME au premier semestre 2019.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Ecoslops, Advicenne, Ordissimo, Abivax, Kerlink, Cibox, Gascogne, Arcure, Euromedis, Keyrus, Munic, Amoéba, Ateme, SQLI, Akwel, Roche Bobois

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Exane repasse à 'sous-performance' sur Getlink en ciblant un cours de 7,40 euros et à sous-performance sur ADP avec un objectif de 75 euros.

Genesta repasse à 'achat fort' sur Adthink en ciblant 1,30 euro.

INFOS MARCHES

Groupimo : dividende, actions gratuites, et regroupement d'actions en vue.

EN BREF

Genfit : première visite du premier patient pour ELATIVE.

GTT : contrat aux États-Unis dans le stockage de carburant.

Lexibook lance une nouvelle gamme d'ordinateurs éducatifs et bilingues.

Hybrigenics : une université californienne va étudier l'inécalcitol.

Miliboo signe un partenariat commercial avec Fnac et Darty pour son canapé connecté.

Ales Groupe : cession des actifs et des activités au profit du groupe Impala.