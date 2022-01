Préouverture Paris : le CAC40 va souffler après les nouveaux records

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 doit souffler ce matin à l'ouverture après avoir inscrit deux nouveaux records hier : en séance à 7.332,21 points et de clôture à 7.317,41 points. Il est attendu en légère baisse dans le sillage du net recul du Nasdaq à Wall Street et de la tendance indécise en Asie, en attendant une nouvelle série d'indicateurs.

La séance sera en effet animée par la publication des résultats définitifs des enquêtes auprès des directeurs (PMI) dans les services dans la matinée avant l'enquête ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis.

Côté sanitaire, les nouvelles informations rassurantes sur la dangerosité du variant Omicron du coronavirus soutient makgré tout la tendance, au détriment d'ailleurs des "valeurs Covid" comme constaté hier avec l'effondrement des fabricants de vaccins et de tests... Les investisseurs faisant le pari que la forte contagiosité du variant pourrait mettre un terme à l'épidémie par l'immunité collective.

WALL STREET

La séance de mardi s'est déroulée sous le signe de la rotation sectorielle mardi, les investisseurs privilégiant les valeurs cycliques (énergie, matériaux de base, industrielles...) sur fond de nouvelles plutôt rassurantes concernant le variant Omicron du coronavirus. A l'inverse, les technologiques ont souffert, considérées comme trop chères et vulnérables à la hausse des taux d'intérêts. Les bancaires ont profité des tensions actuelles sur les taux. Le pétrole a grimpé après la décision de l'Opep + de continuer à ouvrir ses vannes avec prudence, le baril de Brent terminant à 80$.

A la clôture, le Dow Jones a signé un nouveau record, gagnant 0,59% à 36.799 points, tandis que l'indice large S&P 500 a cédé 0,06% à 4.793 pts, non loin de son sommet de lundi. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a rechuté de 1,33% à 15.622 pts, après un bond de 1,2% lundi.

ECO ET DEVISES

France :

- Confiance des ménages (INSEE). (08h45)

- Indice PMI français final des services. (09h50)

Etats-Unis :

- Ventes automobiles de décembre (BEA).)

- Rapport d'ADP sur l'emploi privé américain. (14h15)

- PMI composite final américain. (15h45)

- Indice PMI final américain des services. (15h45)

Europe :

- Indice PMI des services en Espagne. (09h15)

- Indice PMI des services en Italie. (09h45)

- Indice PMI final des services en Allemagne. (09h55)

- indice Markit PMI composite de la zone euro. (10h00)

- indice Markit PMI final des services pour la zone euro. (10h00)

- Indice préliminaire italien des prix à la consommation. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1296$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 80,10$. L'once d'or se traite 1.801$.

VALEURS A SUIVRE

Groupe ADP : ADP International, une des filiales, a signé le 4 janvier 2022 un accord transactionnel avec la Société financière internationale (l'IFC), la principale institution de développement axée sur le secteur privé dans les pays émergents au sein du Groupe de la Banque Mondiale. Au titre de cet accord, elle n'est plus autorisée, pour une durée de 12 mois à compter de ce jour, à prendre part à des projets financés par le Groupe de la Banque Mondiale.

Amundi confirme l'intérêt stratégique et industriel de ce projet de rachat de Lyxor, et présente de nouvelles ambitions ainsi que l'organisation de deux expertises clé : la gestion passive et la gestion en actifs alternatifs liquides. Les synergies engendrées par cette intégration seront conformes à ce qui a été annoncé en avril 2021 :

- les synergies de coûts avant impôts devraient s'élever à 60 millions d'euros en année pleine dès 2024 ;

- les synergies de revenus devraient atteindre 30 ME en année pleine en 2025.

Publicis annonce l'acquisition de Tremend en Roumanie, une entreprise technologique spécialisée dans le développement de logiciels. Tremend est un acteur majeur de ce secteur en Europe Centrale et de l'Est et a connu une croissance rapide depuis sa création en 2005, avec plus de 60 millions d'utilisateurs finaux de ses logiciels développés pour ses clients.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

UBS est inchangée sur Pernod Ricard. L'objectif de cours demeure inchangé à 196 Euros. Credit Suisse a confirmé son opinion sur le titre et reste à neutre. L'objectif de cours est remonté de 200 à 215 Euros.

INFOS MARCHES

Crossject : la distribution de BSA débute le 5 janvier.

Paragon ID : deux nouveaux financements bancaires d'un montant total de 8,7 ME.

EN BREF

Believe prend une participation majoritaire dans Jo&Co.

Dolfines : pré-qualifiée par Saudi Aramco.

Séché Environnement se développe dans l'assainissement en Ile-de-France.

Orège : nouvelle commande de Scottish Water.

Alpha MOS : nouvelle version de l'oeil électronique IRIS Smart Vision.

Atos finalise l'acquisition de Cloudreach.

Balyo : partenariat avec Bolloré Logistics.