Préouverture Paris : le CAC40 va souffler









LA TENDANCE

(Boursier.com) — Attendu en légère baisse, le CAC va venir retrouver ses niveaux supports proches de 5.560 points et ne devrait donc perdre qu'une petite partie du terrain gagné hier (+1,14%). La toile de fond demeure favorable à la prise de risque avec des chiffres sanitaires en amélioration en Europe, la perspective du vaccin et d'un début de mandature Biden accommodant.

Joe Biden a justement exhorté mardi le Congrès américain à voter sans délai un nouveau plan d'aide "robuste", et a promis à ses compatriotes que "l'aide arrive" face aux ravages de la crise du coronavirus sur l'économie et la société américaine. Et un groupe de parlementaires républicains et démocrates des deux chambres du Congrès a présenté un plan de soutien de 908 milliards de dollars face à la crise du coronavirus...

A ce jour et à moins d'un mois du terme de 2020, le CAC40 a ramené son recul à -6,63%. Une performance alors qu'au pic de la crise mi-mars, il abandonnait près de 40%!

WALL STREET

Après des gains de 11% à 12% pour ses principaux indices en novembre, Wall Street a démarré le mois de décembre du bon pied, le Nasdaq et le S&P 500 terminant sur de nouveaux sommets, tandis que le Dow Jones frôle ses records de la semaine passée. L'espoir d'un nouveau plan de soutien budgétaire a été relancé par l'annonce d'un entretien mardi entre la présidente démocrate de la chambre, Nancy Pelosi, et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, et le dépôt d'un nouveau projet bipartisan émanant du Sénat.

A la clôture, le Dow Jones a gagné 0,63% à 29.823 points, après avoir atteint 30.083 pts au plus haut de la séance, au-dessus de son record de mardi dernier (30.046 pts). L'indice large S&P 500 a gagné 1,13% à 3.662 pts, un nouveau record, et le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a grimpé de 1,28% à 12.355 pts, un nouveau record là aussi.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Rapport d'ADP sur l'emploi privé américain. (14h15)

- Productivité non-agricole. (14h30)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

- Livre Beige économique de la Fed. (20h00)

Europe :

- Chiffres de l'emploi en Espagne. (09h00)

- Indice européen des prix à la production. (11h00)

- Taux de chômage européen. (11h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.811$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,2068$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 47,13$.

VALEURS A SUIVRE

Sogeclair est en négociation avancée et exclusive pour l'entrée de Dassault Systèmes au capital d'AV Simulation, filiale commune de Renault et d'Oktal (tête de la division Simulation de Sogeclair), dédiée à la simulation des solutions de mobilité automobile. L'augmentation de capital de près de 10 millions d'euros serait souscrite par Dassault Systèmes. A l'issue de cette augmentation, Oktal détiendrait 55,25%, Renault 29,75% et Dassault Systèmes 15% d'AV Simulation.

Wavestone : Le résultat opérationnel courant s'est élevé à 14,3 ME sur la période, contre 20,7 ME au 1er semestre 2019/20. Les mesures de réduction des coûts, visant à réduire la voilure du cabinet face à l'environnement économique difficile, ont d'ores et déjà permis de matérialiser près de 11 ME d'économies sur le semestre. Sur l'ensemble de l'exercice, le plan de performance permettra de dégager de l'ordre de 16,5 ME d'économies, au-delà des 15 ME visés initialement, hors effet des dispositifs d'activité partielle et sans mesure d'ajustement des effectifs. Le résultat net part du groupe est de 7 ME, en repli de -25%. La marge nette semestrielle s'élève à 3,7% contre 4,8% un an plus tôt. Au 30 septembre 2020, les fonds propres consolidés de Wavestone s'établissaient à 184,7 ME. Le cabinet indique que l'année 2021 se présente sous un jour moins favorable qu'espéré au début de l'automne. Les premiers mois de l'année pourraient connaître un certain ralentissement, du fait d'une attitude prudente des clients face à un regain d'incertitude économique.

Alstom et Bombardier ont annoncé que toutes les autorisations règlementaires nécessaires pour la réalisation de la vente de Bombardier Transport à Alstom ont été obtenues. Les deux groupes prévoient désormais une date de réalisation de l'acquisition le 29 janvier 2021.

Interparfums relève encore sa guidance annuelle. Le parfumeur, qui a vu le rebond observé au cours de l'été accéléré cet automne, particulièrement en octobre, vise désormais un chiffre d'affaires annuel de plus de 340 millions d'euros (contre 320 à 330 ME précédemment) et une marge opérationnelle allant de 7 à 8%. Philippe Santi, directeur général délégué, affirme : Nous parviendrons cette année, dans un contexte sans précédent, à maintenir un niveau de rentabilité tout à fait satisfaisant, et cela sans avoir compromis les conditions d'une reprise amorcée depuis quelques mois. Si celle-ci devait se confirmer, nous sommes convaincus de pouvoir renouer avec un rythme de croissance élevé et une profitabilité opérationnelle à 2 chiffres dès 2021".

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Avenir Telecom

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan repasse de 'surpondérer' à 'neutre' sur Total en ciblant un cours de 44 euros.

Genesta est toujours à 'achat fort' sur BigBen avec un cours cible ajusté en hausse à 25,30 euros.

AlphaValue accumule Sopra Steria avec un objectif de cours ramené à 146 euros.

INFOS MARCHES

Lumibird : mise en place d'un financement de 140 ME sur 7 ans.

Drone Volt : succès de l'augmentation de capital avec maintien du DPS.

CNP Assurances : large succès de l'émission obligataire de 500 ME.

EN BREF

Dontnod Entertainment : sortie de Twin Mirror.

Biosynex relève son objectif annuel de chiffre d'affaires.

Atos va sécuriser le parc éolien d'Iberdrola au large de Saint-Brieuc.

Imerys finalise l'acquisition du groupe turc Haznedar.

LNA Santé : acquisition définitive du groupe Clinique Développement.

GTT : commande de la part du chantier coréen Daewoo.