Préouverture Paris : le CAC40 va rester dans le rouge

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 est annoncé dans le rouge à 9 heures. Une petite baisse dans le sillage de celle enregistrée hier (-0,57%).

S'exprimant devant la National Association of Business Economics (NABE), le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que des hausses de taux plus importantes que d'habitude pourraient être mises en place par l'institution si nécessaire pour contrer une accélération durable de l'inflation.

Ces déclarations, prononcées lundi au moment de la clôture européenne, pourraient alimenter le climat d'incertitude lié à la conjoncture économique et à l'offensive de la Russie en Ukraine.

L'absence d'avancée dans les négociations de paix entre les deux pays et l'éventualité de nouvelles sanctions occidentales contre le secteur énergétique russe font craindre une envolée de l'inflation et un net ralentissement de la reprise économique.

Le pétrole est en hausse, avec un Brent au-dessus des 118$, alors les pays membres de l'Union européenne apparaissent divisés sur la mise en place de sanctions sur le pétrole russe.

WALL STREET

Après avoir signé sa meilleure semaine depuis fin 2020, la Bourse de New York s'est montrée prudente lundi, en réaction à des propos du président de la Fed Jerome Powell, qui se dit prêt à relever les taux plus vite que prévu si nécessaire. En outre, la guerre en Ukraine se poursuit de plus belle, les dernières négociations n'ayant pas abouti à un cessez-le-feu. Le pétrole a repris son ascension, le baril de Brent dépassant 115$ (+7%) dans la crainte d'un embargo de l'UE sur le pétrole russe. Le taux de l'emprunt US a 2 ans a dépassé 2,1%, au plus haut depuis près de 3 ans.

A la clôture, le Dow Jones a cédé 0,58% à 34.552 points, tandis que l'indice large S&P 500 a fléchi de 0,04% à 4.461 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a cédé 0,4% à 13.838 pts. La semaine dernière, les trois indices avaient grimpé respectivement de 5,5%, 6,2% et 8,2% pour le Nasdaq, signant leur meilleure semaine depuis fin novembre 2020.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice manufacturier de la Fed de Richmond. (15h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0961$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 118,66$. L'once d'or se traite 1.936$.

VALEURS A SUIVRE

Air Liquide présente ADVANCE, son nouveau plan stratégique à horizon 2025. "Celui-ci place le développement durable au coeur de sa stratégie et combine performance financière et extra-financière", explique le groupe. Air Liquide vise donc une croissance des ventes accélérée à un rythme de 5 à 6 % en moyenne par an. Une rentabilité des capitaux employés (ROCE) de plus de +10 % à compter de 2023. Et la réduction des émissions de CO2 en valeur absolue démarrant à horizon 2025. Air Liquide compte aussi améliorer sa marge opérationnelle de plus de +160 pbs sur 4 ans (2022-2025), en agissant sur plusieurs leviers : une politique de prix dynamique, des gains d'efficacité réguliers et une gestion active du portefeuille d'activités.

Spartoo annonce un volume d'affaires de 213,7 ME, en croissance de 10,3%. Le Chiffre d'affaires ressort en croissance de plus de 12,2%. L'EBITDA ajusté est de 5,5 ME, en ligne avec les objectifs annoncés. Les Investissement dans le stock de produits, majoritairement des permanents, sont de 49 millions d'euros (+28% vs 2020). La croissance de l'activité à l'international est +15% vs 2020 et la croissance des marques propriétaires de +24% vs 2020.

Orpea déplore la divulgation par le journal 'Le Monde' d'éléments du rapport établi par l'IGAS et l'IGF, alors que le délai qui lui a été octroyé pour produire ses observations n'a pas encore expiré. "La phase contradictoire n'étant pas achevée, les éléments publiés ne présagent en rien des conclusions définitives qui figureront dans le rapport de la mission conjointe d'inspection". Le pré-rapport d'enquête administrative, révélé par "Le Monde", "confirme les économies réalisées par le groupe grâce à l'argent public", conformément à ce qu'avait décrit le journaliste Victor Castanet dans son livre-enquête "Les Fossoyeurs". Il "confirme les économies réalisées par le groupe grâce à l'argent public". Orpea augmente ses bénéfices en embauchant moins de soignants que ce que lui permettent les dotations publiques allouées dans ce but.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

ABC Arbitrage, SMTPC, Streamwide, Upergy, Peugeot Invest

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Berenberg reste à l'achat sur Bénéteau avec un objectif cible ajusté de 18 à 19 euros.

INFOS MARCHES

-

EN BREF

Groupe Gorgé : projet de désengagement des portes pour le secteur du nucléaire.

Covivio loue 31 hôtels en France à B&B HOTELS.

SpineGuard : validation du brevet de l'application robotique aux Etats-Unis.

Pherecydes Pharma annonce la délivrance d'un nouveau brevet.

Ipsos : accord en Bolivie.

Alan Allman Associates acquisition de Jidoka.