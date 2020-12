Préouverture Paris : le CAC40 va repartir de l'avant !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après une semaine passée assez morose sur le marché parisien en léger recul, le CAC40 est attendu au rebond ce matin à l'ouverture. L'indice parisien doit repartir de l'avant selon les indicateurs de préséance.

Les investisseurs apprécient qu'aux Etats-Unis, la vaccination accélère : une centaine de millions d'Américains devraient ainsi être vaccinés contre le COVID-19 d'ici à la fin mars, alors que les premiers lots du vaccin développé par Pfizer et BioNtech seront disponibles dès aujourd'hui. Les choses accélèrent aussi en la matière en Grande Bretagne.

Sur la question du Brexit, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont finalement accepté de poursuivre leurs discussions sur leur relation commerciale post-Brexit jusqu'au 31 décembre, suscitant un énième espoir d'accord...

Concernant l'hexagone, le nouveau confinement en vigueur en France depuis le 30 octobre devrait entraîner une baisse du produit intérieur brut (PIB) de 11% en novembre et de 8% en décembre, estime la Banque de France dans son point mensuel sur la conjoncture économique.

WALL STREET

La Bourse de New York a terminé en demi-teinte vendredi, mettant fin à deux semaines de hausse d'affilée, ponctuées de records. Les marchés ont consolidé ces derniers jours face aux incertitudes sur l'adoption d'un nouveau plan de soutien budgétaire aux Etats-Unis, alors que l'épidémie de coronavirus continue de flamber outre-Atlantique. Les investisseurs s'inquiètent en outre du risque d'un Brexit dur. Sur le plan sanitaire, le comité consultatif de la FDA américaine a donné un avis favorable à la mise sur le marché en urgence du vaccin de Pfizer/BioNTech, un pas de plus vers la campagne de vaccination.

A la clôture, le Dow Jones a progressé de 0,16% à 30.046 points, retrouvant symboliquement le seuil des 30.000 pts, tandis que l'indice large S&P 500 a cédé 0,13% à 3.663 pts et que l'indice Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a reculé de 0,23% à 12.377 pts.

ECO ET DEVISES

Europe :

- Production industrielle européenne. (11h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.838$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,2141$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 50,58$.

VALEURS A SUIVRE

Eurofins Technologies annonce le lancement de deux produits importants pour soutenir la lutte contre le COVID-19 : un test rapide marqué CE-IVD pour la détection des antigènes du SRAS-CoV-2 en 15 minutes; et un test SRAS-CoV-2 RT-PCR qui a été validé avec succès pour les échantillons de gargarisme du pharynx, fournissant un test PCR de référence dans un format d'auto-échantillonnage facile à utiliser, particulièrement bénéfique pour les tests sur les enfants.

Vivendi : e parquet de Milan a terminé son enquête sur les soupçons de manipulation de marché concernant Vincent Bolloré et Arnaud de Puyfontaine dans la bataille opposant Vivendi et Mediaset et, selon le rapport consulté par Reuters, il déclare que le véritable objectif de l'accord sur la télévision payante du groupe italien était de permettre au groupe français de se constituer une participation dans Mediaset. Vivendi "réfute formellement avoir commis la moindre faute" et se dit stupéfait qu'un document confidentiel, destiné à la protection des personnes faisant l'objet de l'enquête, ait été rendu public dès sa notification à leurs avocats, et que son contenu ait également été déformé . Le groupe de médias français estime que le moment choisi pour cette fuite interfère avec les litiges judiciaires en cours entre les parties et ternit l'image des personnes concernées, auxquelles Vivendi continuera à apporter son plein soutien .

Saint-Gobain se renforce en Amérique latine auprès de son partenaire local le Groupe El Volcan, au Chili (dans le fibrociment, les mortiers, l'isolation et la plaque de plâtre), en Colombie (dans l'isolation et l'imperméabilisation), et au Brésil (dans la plaque de plâtre). Ils ont signé un accord qui porte sur leurs activités au Pérou (mortiers et plaques de plâtre) et en Argentine (plâtre et plaques de plâtre) qui représentent environ 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, 6 usines et 450 employés.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Adeunis.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan surpondère Rio Tinto avec un cours cible ajusté à 7.130 GBp.

Berenberg est à l'achat sur Rolls-Royce, mais avec un objectif de cours ajusté en baisse à 140 GBp.

INFOS MARCHES

Crédit Agricole Alpes Provence : distribution exceptionnelle de 34,5 ME.

EN BREF

Solutions 30 alerte l'AMF et porte plainte au pénal pour diffusion d'informations fausses et trompeuses.

Gaussin présente les premiers véhicules électriques "Made in Qatar".

CGG : Sercel sélectionné pour équiper une deuxième équipe sismique terrestre en Arabie Saoudite.

ADL Partner : Bertrand Laurioz désigné Président Directeur Général.

ABO-Group : acquisition annoncée.

Archos restructure sa dette à l'égard de la BEI.