Préouverture Paris : le CAC40 va rebondir

LA TENDANCE

(Boursier.com) — L 'heure du rebond a sonné pour le CAC40 attendu en hausse ce matin. Il ne reprendra qu'une partie du terrain perdu vendredi (-4,75%) mais cela devrait toutefois le mener autour des 6.800 points.

Les investisseurs sont dans l'expectative après le coup de bambou de vendredi et la prise en considération d'un nouveau variant de la Covid-19, potentiellement plus dangereux et susceptible de nécessiter de nouvelles mesures contraignantes pour les économies et remettant donc en cause tous les scénarios économiques.

Plusieurs pays d'Europe et d'Asie ont déjà renforcé leurs restrictions de déplacements alors que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré dimanche qu'on ne savait pas encore si ce variant provoquait des symptômes plus sévères que les autres souches. Christine Lagarde a déclaré dimanche à la presse italienne que la zone euro était mieux préparée pour faire face à l'impact économique d'une cinquième vague de contamination par le coronavirus ou du variant Omicron.

WALL STREET

Patatras ! Le Black Friday commercial s'est doublé cette année d'un vendredi noir pour les Bourses mondiales, après la révélation d'un nouveau variant du coronavirus, détecté en Afrique du Sud, qui pourrait être résistant aux vaccins actuels, et se propager rapidement. Même si ces informations restent à vérifier, les marchés d'actions ont brutalement corrigé, de même que le pétrole (-13% pour le baril WTI) et les valeurs cycliques, tandis que les "valeurs Covid" comme Moderna (+20,5%), Pfizer (+6,1%) et BioNTech (+14%) se sont envolées.

Au lendemain d'un jour férié, Wall Street a fermé à la mi-journée (19h heure française) dans le cadre des vacances de Thanksgiving. Le Dow Jones a chuté de 2,53% à 34.899 points, tandis que l'indice large S&P 500 a chuté de 2,27% à 4.594 pts et le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a abandonné 2,23% à 15.491 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Promesses de ventes de logements. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Dallas. (16h00)

Europe :

- Indice des prix à la consommation en Espagne. (09h00)

- PIB suédois. (09h30)

- Climat européen des affaires. (11h00)

- Indice européen de confiance des consommateurs. (11h00)

- Indice européen de confiance économique. (11h00)

- Indice allemand préliminaire des prix à la consommation. (14h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1268$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 75,70$. L'once d'or se traite 1.792$.

VALEURS A SUIVRE

Faurecia vise désormais une marge opérationnelle d'environ 5,5% des ventes (contre 6% à 6,2% des ventes dans la guidance précédente) et un cash-flow net supérieur à 300 millions d'euros (contre environ 500 millions d'euros dans la guidance précédente) et un ratio dette nette/EBITDA d'environ 1,6x en fin d'année (contre inférieur ou égal à 1,5x dans la guidance précédente). Faurecia annonce aussi ajuster sa guidance sur les ventes comprises entre 15 et 15,5 milliards d'euros avec la confirmation d'une forte surperformance organique des ventes de plus de +600 pb (contre "Ventes d'environ 15,5 milliards d'euros et forte surperformance organique des ventes de plus de +600 pb" dans la guidance précédente publiée le 23 septembre).

Elis annonce ce jour l'acquisition de 100% de Chrisal Skadedyrsservice A/S au Danemark. Chrisal est une société de Pest Control basée à Stenderup au Danemark. Le groupe emploie 15 employés et couvre l'intégralité du pays, avec une présence marquée dans la région du Jutland. Le chiffre d'affaires 2021 devrait être d'environ 3 millions d'euros avec une très bonne rentabilité.

Theradiag. Biosynex poursuit ses emplettes. Quelques jours après l'annonce du rachat de la branche d'activité santé humaine de la société ENALEES, le spécialiste des tests de diagnostic rapide en France annonce détenir près de 20% de Theradiag. Biosynex détient 2.468.932 actions, soit 18,82% du capital et 18,89% des droits de vote Theradiag.

Believe renforce sa position de leader sur le marché indien en forte croissance grâce à l'acquisition de Think Music, un leader dans le segment des bandes originales de films d'Inde du Sud. Depuis son arrivée sur le marché en 2013, Believe India est devenu l'un des acteurs majeurs du marché indien de la musique numérique par croissance organique et acquisitions, avec des bureaux dans 7 régions et 171 collaborateurs. Le Groupe propose désormais son offre complète de solutions, de TuneCore à l'offre Artist Services pour développer les artistes locaux indépendants sur l'un des marchés de la musique enregistrée à la croissance la plus rapide au monde, et qui devrait devenir l'un des dix premiers marchés mondiaux d'ici 2027.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies conserve Holcim avec une cible ajustée de 59,30 à 50,30 CHF et conserve aussi Saint-Gobain avec un objectif ajusté à 64,10 euros.

Morgan Stanley repasse de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' sur le dossier Amundi.

Citigroup est à l'achat de Stellantis.

INFOS MARCHES

Predilife annonce le lancement d'une augmentation de capital.

EN BREF

Bone Therapeutics et Link Health signent un accord non-contractuel.

Sartorius investit 100 ME en France à horizon 2025.

TotalEnergies met en service sa plus grande centrale solaire en France.