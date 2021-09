Préouverture Paris : le CAC40 va progresser après les clarifications de Powell

LA TENDANCE

(Boursier.com) — L 'examen est réussi! Jerome Powell a su parler aux marchés hier. Et ce matin, dans le sillage de Wall Street où les investisseurs ont donc digéré sans difficulté l'annonce d'un prochain resserrement monétaire de la Réserve fédérale, le CAC40 va progresser à l'ouverture.

Jerome Powell a indiqué mercredi soir que la Fed pourrait commencer à réduire le montant de ses achats d'actifs dès le mois de novembre, et que le processus de "tapering" pourrait être achevé "vers le milieu de l'année prochaine". En outre, les nouvelles projections de la banque centrale américaine montrent que le taux des "fed funds" serait de 0,3% à la fin 2022, ce qui impliquerait une hausse des taux, et qu'il monterait ensuite à 1% fin 2023, impliquant 3 autres relèvements d'un quart de point, puis atteindrait 1,8% en 2024. Là encore, le Marché semble apprécier la clarification plus que la mesure défavorable aux actions.

Par ailleurs, le patron de la Fed s'est exprimé sur les problèmes du géant chinois de l'immobilier Evergrande, qui menace de s'effondrer sous le poids d'une dette colossale. Ils ne préfigurent pas une crise systémique au niveau mondial, a t-il estimé. Le dossier n'est pas clos pour autant : après le soulagement apporté par l'annonce d'un accord sur le paiement des intérêts d'une obligation, les opérateurs attendent encore de savoir si le géant chinois de la promotion immobilière, lourdement endetté, pourra régler le paiement dû ce jeudi du coupon d'une autre obligation en dollar.

WALL STREET

Après deux séances difficiles, la Bourse de New York a rebondi mercredi d'environ 1%, après des annonces de la Fed qui correspondaient globalement aux attentes des investisseurs. La banque centrale américaine a ainsi confirmé qu'elle se préparait à réduire ses achats d'actifs, peut-être dès novembre, et pourrait aussi remonter ses taux directeurs un peu plus vite que prévu, en 2022 au lieu de 2023 attendu jusqu'ici. Les investisseurs ont par ailleurs été quelque peu rassurés au sujet d'Evergrande, le géant chinois de l'immobilier en difficulté financière.

A la clôture, l'indice Dow Jones a regagné 1% à 34.258 points après une chute d'environ 2% en deux séances, tandis que l'indice large S&P 500 a repris 0,95% à 4.395 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a gagné 1,02% à 14.896 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice PMI flash manufacturier américain. (15h45)

- Indice PMI flash américain des services. (15h45)

- Indice des indicateurs avancés du Conference Board. (16h00)

Europe :

- Prix à l'import en Allemagne. (08h00)

- Bulletin économique de la BCE. (10h00)

- Communiqué monétaire de la Banque d'Angleterre. (13h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1709$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 76,38$. L'once d'or se traite 1.762$.

VALEURS A SUIVRE

Nicox annonce les résultats de l'étude clinique de phase 2b Mississippi sur le NCX 4251 portant sur l'évaluation du NCX 4251, suspension ophtalmique de propionate de fluticasone à 0,1%, administrée une fois par jour, contre placebo, chez des patients présentant des épisodes aigus de blépharite. L'étude n'a pas atteint les critères d'évaluation principal et secondaires d'efficacité. Cependant, un signal d'efficacité potentielle du NCX 4251 a été observé.

Synergie : Le résultat opérationnel s'est établi à 55,4 ME compte tenu d'amortissements d'incorporels limités à 2,8 ME. La charge financière de 0,5 ME se compose d'un coût de l'endettement financier net de 1,2 ME et d'un gain de change de 0,7 ME (effet de l'évolution de la parité euro/livre sterling). Après prise en compte d'une charge d'impôt de 19,5 ME (dont CVAE 3,7 ME), le bénéfice net consolidé s'établit à 35,4 ME (dont part du Groupe 32,7 ME) contre 10 ME en 2020, surperformant nettement le résultat de 2019 (27,2 ME).

Alten : Le résultat opérationnel d'activité s'élève à 137,1 millions d'euros, soit 9,8% du CA. La forte reprise d'activité sur le second trimestre et la maîtrise des coûts ont permis de retrouver plus rapidement qu'anticipé le niveau de marge. Le résultat opérationnel s'élève à 124,2 ME (soit 8,9% du CA). Il comprend 7,5 ME de paiements en actions (non cash) et 5,4 ME de coûts non récurrents, principalement constitués d'honoraires d'acquisition, de coûts de restructuration et de compléments de prix sur acquisitions. Après prise en compte du résultat financier, de la charge d'impôt pour, le résultat net part du Groupe s'établit à 89,3 ME.

Guerbet, le chiffre d'affaires du 1er semestre est de 363,1 ME, soit une croissance organique de +9,6% avec un second trimestre en forte accélération... La discipline budgétaire permet au groupe de générer un EBITDA de 62,3 ME contre 53,3 ME au 30 juin 2020. Le taux d'EBITDA / chiffre d'affaires s'élève à 17,1% contre 14,7% en 2020 et 15,4% en 2019. Fort de cette bonne performance, le résultat opérationnel au 30 juin 2021 s'établit à 34,8 ME contre 25,4 ME à période comparable en 2020. Il représente 9,6% du chiffre d'affaires du 1er semestre du contre 7% au 30 juin 2020. Le Résultat net du 1er semestre s'élève à 23,4 ME contre 8,2 ME au 30 juin 2020.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Transgene, TheraVet, Affluent Medical,Cenergy, Robertet, Nextedia, Reworld, Crossject, Witbe, Touax, Cerinnov, Visiativ, BIO-UV, Infotel, Clasquin, Groupe Open, Voltalia, Hopscotch

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Exane BNP Paribas est à 'surperformance' sur Covivio en ciblant un cours de 90 euros.

GreenSome Finance est toujours à l'achat sur Reworld avec un cours cible qui grimpe à plus de 10 euros.

INFOS MARCHES

ArcelorMittal annule 50 millions d'actions.

EN BREF

SES Imagotag : Coca Cola choisit Vusion Ads.

GTT obtient une commande de Hyundai Samho Heavy Industries.

Ramsay Santé s'offre la société danoise WeCare.