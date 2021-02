Préouverture Paris : le CAC40 va poursuivre, au-dessus des 5.600 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Une clôture au-dessus des 5.600 points : hier le CAC40 a repris le chemin de la hausse et devrait le poursuivre ce matin puisqu'il est attendu dans le vert à l'ouverture.

Les marchés pourraient bien réagir cet après-midi à la publication du rapport mensuel du département du Travail aux Etats-Unis, qui devrait confirmer la reprise des créations de postes après les destructions de décembre. Hier, on apprenait que les nouvelles demandes d'allocations chômage ont diminué plus qu'attendu aux Etats-Unis la semaine dernière, à 779.000 après 812.000 la semaine précédente. De bon augure dans la perspective de la reprise économique de la première puissance mondiale.

Une reprise qui doit trouver du soutien du côté du fameux plan de relance de 1 900 milliards de dollars de Biden, lequel n'a toujours pas les soutiens nécessaires à un accord. Mais on semble s'en approcher.

A suivre à Paris, les titres BNP Paribas, Sanofi, Vinci qui ont publié ce matin! Des chiffres globalement résilients pour une année 2020 si compliquée.

WALL STREET

Le S&P 500 et le Nasdaq ont fini jeudi à des niveaux record à Wall Street, soutenus par des chiffres hebdomadaires de l'emploi US meilleurs que prévu, et alors que les résultats d'entreprises ressortent globalement meilleurs qu'attendu. L'épidémie de Covid continue de refluer aux Etats-Unis, tandis que le plan de relance de Joe Biden se profile à l'horizon. La secrétaire au Trésor Janet Yellen réunissait jeudi les autorités boursières au sujet de la fièvre spéculative de la semaine passée. Le pétrole a poursuivi son ascension, tandis que l'or, au contraire, a chuté sous les 1.800$ l'once, victime de l'optimisme sur la reprise économique.

A la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 1,08% à 31.055 points, non loin de son record de 31.188 pts du 25 janvier, alors que l'indice large S&P 500 a avancé de 1,09% à 3.871 pts, un nouveau record. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, qui avait fait une pause mercredi, a grimpé de 1,23% à 13.777 pts, là aussi un nouveau plus haut historique.

ECO ET DEVISES

France :

- Chiffres préliminaires de l'emploi privé en France. (08h45)

- Balance commerciale en France. (08h45)

Etats-Unis :

- Rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi. (14h30)

- Balance commerciale américaine. (14h30)

Europe :

- Commandes industrielles allemandes. (08h00)

- Ventes de détail en Italie. (10h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.799$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1967$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 59,17$.

VALEURS A SUIVRE

Sanofi : le BNPA des activités est de 5,86 euros, en hausse de 3,9% à données publiées et de 9,2% à TCC, un résultat supérieur aux objectifs de croissance annoncés de 7% à 8%. Le Conseil d'administration du 4 février a proposé un dividende de 3,20 euros. Sanofi anticipe un BNPA des activités pour 2021 en croissance "high single digit" à TCC, sauf événements majeurs défavorables imprévus. L'effet des changes sur le BNPA des activités 2021 est estimé à environ -4,5% à -5,5% en appliquant les taux de change moyens de janvier 2021.

Alstom : Le désaccord avec la SNCF et la RATP au sujet du méga-contrat de rames du RER B attribué à Bombardier, s'est nettement accentué jeudi. Le groupe ferroviaire français a ainsi annoncé le retrait pur et simple de l'offre de Bombardier, qui avait été sélectionnée par la RATP et la SNCF pour fournir les nouvelles rames de la ligne B du RER.

Vinci : Le Résultat net consolidé part du Groupe s'établit à 1,2 milliard d'euros contre 3,3 milliards d'euros en 2019, soit un résultat net par action de 2,20 euros (5,82 euros en 2019). Les résultats consolidés pour 2021 ne peuvent être, aujourd'hui, valablement quantifiés explique la société. En tout état de cause, ils ne pourront pas retrouver, dès 2021, leur niveau de 2019 ajoute-t-elle.

Vallourec annonce l'ouverture ce jour d'une procédure de sauvegarde par le Tribunal de commerce de Nanterre, assortie d'une période d'observation fixée à 6 mois maximum. L'ouverture de cette procédure a notamment pour objectif de permettre la mise en oeuvre de l'accord de principe trouvé par Vallourec avec ses principaux créanciers.

Pherecydes Pharma : débuts boursiers aujourd'hui avec un cours référence de 6 Euros. L 'offre de titres de Pherecydes Pharma a été sursouscrite 4 fois avec une demande globale de 28,1 ME. La société réalise dont une augmentation de capital d'environ 8 ME, après exercice intégral de la clause d'extension.

NRJ Group : le chiffre d'affaires consolidé hors échanges s'établit à 100,2 ME au 4ème trimestre 2020, en baisse de 6,5% par rapport au 4ème trimestre 2019. Sur les 12 mois de l'exercice 2020, le chiffre d'affaires consolidé hors échanges du Groupe s'élève à 324,8 ME, en diminution de 15,9% par rapport à la même période de 2019.

BNP Paribas : Le résultat net part du Groupe s'élève à 7,067 MdsE, en baisse de 13,5% par rapport à 2019. Hors éléments exceptionnels, il s'établit à 6,803 MdsE, en baisse de 19,2%. Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires de verser un dividende de 1,11 euro par action en mai 2021, payable en numéraire, soit une distribution de 21% du résultat 2020, maximum résultant de la recommandation de la Banque Centrale Européenne du 15 décembre 20206. La restitution complémentaire de 29% du résultat 2020 est envisagée après fin septembre 2021 sous forme de rachat d'actions ou de distribution de réserves dès l'abrogation de la recommandation de restriction de la Banque Centrale Européenne prévue d'ici fin septembre 2021 'en l'absence d'évolutions nettement défavorables'.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Savencia, Selectirente, LNA Santé, Alatmir, Abionyx Pharma, HF Company, Pharmagest, METabolic Explorer, Hexaom, Cofidur

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies conserve Dassault Systèmes avec un cours ajusté en hausse de 155 à 175 euros.

Exane BNP Paribas repasse de 'sous-performance' à 'neutre' sur Klépierre en ciblant les 20 euros.

GreenSome Finance est toujours à l'achat sur Pharmagest avec un objectif de cours de 132,60 euros.

SG repasse d'acheter à 'conserver' sur Icade en ciblant 60 euros.

INFOS MARCHES

Amoeba : onzième tranche d'OCA.

Iliad émet avec succès un emprunt obligataire de 1.300 ME.

Pharnext : augmentation de capital de 11 ME.

Europcar : augmentation de capital d'environ 50 ME.

BREF

SMTPC : Cécile Cambier, DG, démissionne.

Spie : acquiert Energotest en Pologne.

Devernois : en redressement judiciaire avec période d'observation de 6 mois.