Préouverture Paris : le CAC40 va monter malgré la victoire probable des Démocrates en Géorgie

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le verdict des élections sénatoriales approche en Géorgie qui focalise l'attention des investisseurs. A l'heure actuelle, les deux candidats Démocrates sont en tête alors qu'il ne reste plus que quelques bulletins à dépouiller. Ce scénario d'un coup double pourrait signifier les coudées franches pour le nouveau président Biden.

Même si les marchés voyaient d'un mauvais oeil cette "vague bleue" au Congrès, synonyme de hausses d'impôts, certains soulignent qu'un Congrès démocrate serait susceptible d'adopter un nouveau plan de relance massif face au Covid-19, ce qui favoriserait la reprise économique et donc la Bourse. Les impôts relevés pour les entreprises pourraient aussi ne pas être la première des priorités de Biden.

En attendant le résultat électoral définitif, le CAC40 est attendu en hausse. A suivre : les valeurs pétrolières après l'envolée des cours du pétrole mardi en réaction à l'annonce d'un accord de l'Opep+ pour prolonger ses restrictions de production. On en oublierait presque la pandémie et la vitesse de déploiement des vaccins! Ils resteront en toile de fond pendant plusieurs semaines!

WALL STREET

La Bourse de New York a retrouvé mardi le chemin de la hausse, après une baisse lundi pour la première séance de 2021. Les investisseurs surveillent les deux élections sénatoriales en Géorgie, ce mardi, qui détermineront la couleur politique du Sénat. Le pétrole a bondi de 5% après un accord de l'Opep+ pour ne pas relever sa production dès le 1er février, compte-tenu des incertitudes liées à la résurgence de l'épidémie de coronavirus.

A la clôture, l'indice Dow Jones a repris 0,55% à 30.391 points (après -1,25% lundi), tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 0,71% à 3.726 pts (-1,5% lundi), et que l'indice Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a regagné 0,95% à 12.818 pts (-1,47% lundi).

ECO ET DEVISES

France :

- PMI français final des services. (09h50)

Etats-Unis :

- Rapport d'ADP sur l'emploi privé américain. (14h15)

- Indice PMI américain final des services. (15h45)

- Commandes industrielles. (16h00)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

- Minutes du FOMC (Fed). (20h00)

Europe :

- Indice préliminaire des prix à la consommation en Allemagne. (06h00)

- Chiffres de l'emploi en Espagne. (09h00)

- PMI espagnol des services. (09h15)

- PMI italien des services. (09h45)

- PMI allemand final des services. (09h55)

- PMI européen final des services. (10h00)

- PMI britannique final des services. (10h30)

- Indice européen des prix à la production. (11h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.944$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,2322$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 54$.

VALEURS A SUIVRE

Carmat prévoit de se concentrer sur l'Allemagne et la France, qui représentent ensemble 55% du marché des dispositifs d'assistance circulatoire mécanique (MCS) dans l'Union européenne : le coeur artificiel sera lancé commercialement en Allemagne au deuxième trimestre 2021 ; le marché français sera dans un premier temps adressé à travers l'étude EFICAS. De plus, la Société pourrait saisir des opportunités commerciales dans d'autres pays reconnaissant le marquage CE. Carmat confirme que ses ressources disponibles lui permettent de financer ses activités jusqu'au 3ème trimestre 2021. L'entreprise étudie différentes options pour financer son développement futur.

X-FAB a réalisé au quatrième trimestre 2020 un chiffre d'affaires d'environ 136 millions de dollars (chiffre préliminaire), en hausse de 20% sur un an et largement au-dessus de la fourchette prévisionnelle de USD 120-127 millions. X-FAB précise qu'au cours du trimestre, de plus en plus de clients ont demandé que leurs dates de livraison soient anticipées, ce qui s'est traduit par un chiffre d'affaires trimestriel plus élevé que prévu.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies entame son suivi de Sensorion avec une recommandation à "achat" et un objectif de cours de 2,30 euros.

Jefferies conserve Kering avec un cours cible ajusté à 650 euros et est à l'achat sur LVMH avec un cours cible relevé à 590 euros.

INFOS MARCHES

Alstom : vif intérêt pour l'émission obligataire de 750 ME.

Voltalia : place 200 ME d'obligations vertes senior.

Rubis lance un programme de rachat d'actions.

EN BREF

Inventiva annonce le design de sa Phase III avec lanifibranor dans la NASH.

Pixium Vision se rapproche de Second Sight Medical Products.

STEF et Nagel finalisent leur accord en Italie et en Belgique.

UV Germi : Germi R 75 détruit le coronavirus dans l'air.

La Française de l'Energie : extension de sa concession du bassin minier des Hauts de France.

Nicox : lancement au Mexique.