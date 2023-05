Préouverture Paris : le CAC40 va encore baisser, la Chine inquiète

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Dans le sillage des places asiatiques, le CAC40 va à nouveau perdre du terrain en début de séance. Le rouge est en effet de mise ce matin en Asie alors que l'activité manufacturière en Chine a ralenti plus rapidement que prévu en mai en raison d'un affaiblissement de la demande. Selon les données officielles, l'indice PMI manufacturier s'est établi à 48,8 contre 49,2 le mois précédent, sous le seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. Des données publiées séparément par le Bureau national des statistique indiquent que l'activité dans le secteur des services a progressé à un rythme moins rapide en mai, alors que la reprise, portée par la consommation, a perdu de son élan. L'indice PMI officiel des services est ainsi ressorti à 54,5 en mai contre 56,4 en avril. Pas de quoi rassurer sur la reprise du géant asiatique malgré la levée des restrictions sanitaires.

L'actualité reste par ailleurs dominée par l'évolution des débats autour du plafond de la dette. Les membres du Congrès vont devoir se prononcer dans la journée sur le compromis trouvé dimanche entre démocrates et républicains. Les opérateurs guetteront également la parution du Livre beige de la Fed, qui sert de base de travail au comité de politique monétaire, dont la prochaine réunion est prévue le 14 juin. Il devrait fournir de nouveaux éléments sur l'évolution de la conjoncture et l'inflation alors que le rapport officiel mensuel sur l'emploi américain est attendu vendredi.

En Europe, après la bonne nouvelle venue d'Espagne concernant l'évolution des prix à la consommation, les données sur l'inflation en Allemagne et en France seront dévoilées dans la journée avant la publication jeudi de celles de l'ensemble de la zone euro.

WALL STREET

Wall Street a terminé en ordre dispersé hier soir sur fond d'inquiétudes sur le plafond de la dette américaine. Le S&P 500 a fini à l'équilibre à 4.205 pts. Le Dow Jones a rendu 0,15% à 32.042 pts tandis que le Nasdaq s'est apprécié de 0,32% à 13.017 pts, après un plus haut du jour à 13.154 points. Nvidia a fait les gros titres après avoir brièvement dépassé le seuil des 1.000 milliards de dollars de capitalisation, une première pour un fabricant de semi-conducteurs.

ECO ET DEVISES

France :

- Dépenses de consommation des ménages (08h45)

- Indice français préliminaire des prix à la consommation (08h45)

- PIB final français du premier trimestre (08h45)

- Indice français des prix à la production (08h45)

Etats-Unis :

- Indice manufacturier PMI de Chicago (15h45)

- Rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0699$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 73,4$. L'once d'or se traite 1.963$.

VALEURS A SUIVRE

* TotalEnergies s'associe avec Tree Energy Solutions (TES) pour étudier et développer aux États-Unis une unité de production à échelle industrielle d'e-gaz (ou " e-NG "), un gaz naturel de synthèse produit à partir d'hydrogène renouvelable et de CO2. D'une capacité de production de 100.000 à 200.000 tonnes par an, ce projet sera détenu à parts égales par les deux partenaires et opéré par TotalEnergies. Ce partenariat combine le savoir-faire de TES en matière d'e-NG et l'expertise de TotalEnergies dans la production d'électricité renouvelable, la conduite de grands projets et la liquéfaction du gaz.

* Maisons du Monde annonce des évolutions au sein de son Conseil d'administration, qui seront soumises au vote des actionnaires lors de l'Assemblée générale mixte du 29 juin prochain. Le Conseil d'administration réuni le 30 mai a ainsi décidé, sur recommandation du Comité des nominations et des rémunérations, de coopter Françoise Gri comme administratrice indépendante en remplacement de Thierry Falque-Pierrotin à la suite de la démission de son mandat d'administrateur et de Président du Conseil d'administration. La Société proposera aux actionnaires de ratifier cette cooptation lors de l'Assemblée générale et de renouveler le mandat de Françoise Gri jusqu'à l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos du 31 décembre 2026.

* Bigben Interactive affiche sur l'exercice 2022-23 un chiffre d'affaires de 283,5 millions d'euros en croissance de +2,8% par rapport à l'exercice précédent. Sur la période Nacon réalise un chiffre d'affaires de 156 ME stable par rapport à l'exercice précédent. Bigben - AudioVidéo/Telco affiche un chiffre d'affaires de 127,5 ME en progression de 6,4%. Le Conseil d'Administration de Bigben Interactive a décidé de soumettre au vote de l'Assemblée générale annuelle du 21 juillet 2023 une distribution en nature sous forme d'actions Nacon à concurrence de 1 action Nacon pour 5 actions Bigben Interactive détenues, représentant à ce jour environ 4,25% du capital de Nacon. Compte tenu d'une croissance qui devrait être soutenue pour Nacon Gaming et d'une activité Bigben Audio-Vidéo/Telco qui devrait afficher une bonne résistance, le Groupe réaffirme sa confiance. Il anticipe une croissance forte de son activité sur l'ensemble de l'exercice.

* Entech, spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, a annoncé un chiffre d'affaires annuel de 34,3 ME, en croissance de +65% par rapport à l'exercice précédent. Dans un contexte de structuration de l'entreprise pour absorber la croissance avec des projets de taille plus importante, l'EBITDA du deuxième semestre n'est cependant attendu qu'à l'équilibre.

* Stellantis et Vulcan Energy Resources Limited ont signé un accord de principe engageant pour la première phase d'un projet de développement géothermique, pour décarboner le mix énergétique du site industriel de Mulhouse, où sont fabriqués la DS 7, les Peugeot 308 et e-308, 508 et la nouvelle 408. Selon les estimations actuelles, ce projet pourrait contribuer à combler une part significative des besoins énergétiques annuels du site dès 2026.

* Valneva a annoncé que des membres de son équipe dirigeante allaient participer à la Jefferies Healthcare Conference (du 7 au 9 juin à New York), à la Goldman Sachs Annual Global Healthcare Conference (du 12 au 15 juin à Dana Point, Californie) et à la Stifel European Healthcare Conference (du 28 au 30 juin à Bordeaux, France). Valneva délivrera des présentations et participera à des rendez-vous avec des investisseurs institutionnels durant lesquels elle prévoit de faire un point sur son candidat vaccin en développement avancé contre le chikungunya (VLA1553), qui fait actuellement l'objet d'un examen prioritaire par la Food and Drug Administration (FDA) et qui pourrait devenir le premier vaccin approuvé au monde contre le chikungunya dans le courant de l'année. Une demande d'autorisation de mise sur le marché a également été déposée auprès de Santé Canada en début de semaine. Valneva prévoit aussi durant ces conférences de faire un point sur son candidat vaccin de Phase 3 contre la maladie de Lyme (VLA15) et ses vaccins commerciaux.