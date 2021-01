Préouverture Paris : le CAC40 va demeurer timide

Préouverture Paris : le CAC40 va demeurer timide









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 est espéré en petite progression à l'ouverture ce matin. Sans grande conviction, à l'image des séances précédentes. Les investisseurs attendent toujours la validation finale du fameux plan de relance de Biden chiffré à 1.900 milliards de dollars.

Plusieurs responsables de l'administration Biden ont exhorté dimanche les sénateurs américains à l'adopter pour faire face aux conséquences sanitaires et économiques de l'épidémie de coronavirus. Une épidémie toujours inquiétante, alors que certains variants semblent ne pas répondre totalement aux différents vaccins.

A suivre en fin de mâtinée, l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne, seule statistique importante du jour susceptible d'animer les marchés! Un petit répit avant une semaine qui s'annonce riche, avec des publication de résultats qui vont s'intensifier tant en Europe qu'aux Etats-Unis.

WALL STREET

Fermeture des frontières face au Covid-19, craintes de blocages au Sénat US sur le plan Biden de 1.900 milliards de dollars, annonces décevantes d'IBM et d'Intel, valorisations boursières élevées... La liste des facteurs de risque augmente à Wall Street, engendrant la prudence vendredi, même si les marchés s'affichent en hausse sur l'ensemble de la semaine. Le pétrole a cédé du terrain, tandis que le dollar a repris des couleurs.

A la clôture, le Dow Jones a cédé 0,57% à 30.996 points, alors que l'indice large S&P 500 a reculé de 0,30% à 3.841 pts, mais que l'indice Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, est parvenu à finir en hausse de 0,09% à 13.543 pts, signant ainsi un nouveau record absolu.

ECO ET DEVISES

Europe :

- Indice Ifo allemand du climat des affaires. (10h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.851$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,2175$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 55,49$.

VALEURS A SUIVRE

Suez a dépassé ses objectifs au second semestre 2020, grâce notamment à ses baisses de coûts, et a indiqué qu'il se situait ainsi dans la trajectoire de son plan stratégique pour 2021 et 2022. Suez a précisé avoir enregistré au second semestre une baisse organique de son chiffre d'affaires d'environ 1%, contre un objectif de -4% à -2%. Suez a dans le même temps vu son résultat d'exploitation (Ebit) s'établir entre 670 et 680 millions d'euros environ, contre un objectif de 600 à 650 millions, tandis que son bénéfice avant impôts, charges financières, dépréciations et amortissements (Ebitda) a atteint environ 1,6 milliard. La dette nette devrait s'établir à environ 9 750 MdsE en forte baisse par rapport au 31 décembre 2019 et au 30 septembre 2020, grâce à une génération de trésorerie structurellement améliorée. Les résultats audités pour l'exercice 2020 seront présentés le 25 février.

Orange crée Orange Concessions en s'associant avec des investisseurs de long terme. Ainsi, Orange a conclu un accord exclusif avec La Banque des Territoires (Caisse des Dépôts), CNP Assurances (CNP) et EDF Invest pour la vente de 50% du capital et le co-contrôle d'Orange Concessions. Avec 23 réseaux d'initiatives publiques (RIP) représentant plus de 4,5 millions de prises FTTH construites ou à construire, Orange Concessions sera le 1er opérateur en France des réseaux de fibre optique jusqu'à l'abonné (FTTH) déployés et opérés pour le compte des collectivités territoriales. Cette transaction valorise Orange Concessions à 2,675 milliards d'euros, "ce qui témoigne de la valeur et de la pertinence des choix d'investissements d'Orange dans la fibre optique", estime l'opérateur français. Orange disposera d'une option d'achat à terme lui permettant de prendre le contrôle et de consolider Orange Concessions.

Vivendi grimpe au capital de Prisa. Trois jours après avoir acquis 7,6% du capital de la société espagnole de médias, le groupe contrôlé par Bolloré indique détenir 9,9% du tour de table. "La prise de participation dans Prisa s'inscrit dans la stratégie de Vivendi de se renforcer en tant que groupe mondial de contenus, de médias et de communication, et d'élargir son accès aux marchés de langue espagnole en Europe, en Amérique latine et aux Etats-Unis", explique Vivendi.

Société Générale : La mise en vente de Lyxor, la filiale de gestion d'actifs (ETF) attise les convoitises. Alors que le français Amundi, filiale du Crédit agricole et partenaire historique de la SocGen, semblait favori ces dernières semaines, au moins deux poids-lourds internationaux ont confirmé leur intérêt pour la société de gestion d'actifs. Selon des sources concordantes citées vendredi par le site web des 'Echos', au moins trois candidats auraient été sélectionnés pour un deuxième tour d'enchères, à savoir Amundi, l'américain State Street Global Advisors (SSGA), et l'allemand DWS, filiale cotée de Deutsche Bank. Société Générale attendrait de cette vente autour de 1 milliard d'euros, mais les candidats seraient prêts, dans une première approche du moins, à offrir environ 600 millions d'euros, selon ces mêmes sources.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Société des Bains de Mer

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES

HSBC porte son objectif sur Saint-Gobain de 37 à 76 euros.

Barclays revalorise Saint-Gobain de 46 à 59 euros.

Kepler Cheuvreux dégrade Imerys à 'conserver'.

Citigroup relève sa cible sur Groupe ADP de 88 à 97 euros.

INFOS MARCHES

Tessi : des fonds Moneta AM se sont renforcés.

Micropole : des fonds Dorval AM se sont allégés.

Tera : émission obligataire de 4 ME.

Hopium placement privé de 5 ME à 8,55 euros l'action.

EN BREF

Seb prend une participation minoritaire dans Chefclub.

OSE Immunotherapeutics : 1,3 ME de BPI.

Altamir prend le contrôle de la holding de contrôle de THOM.