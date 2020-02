Préouverture Paris : le CAC40 va défendre ses 6.000 points!

(Boursier.com) — LA TENDANCE

L'enjeu du jour en Bourse de Paris sera de sauvegarder les 6.000 points sur le CAC40. L'indice parisien qui a repris près de 4% la semaine passée, se retrouve à 100 points de son plus haut de janvier, datant de plus de 12 ans. Les investisseurs semblent désormais marquer une pause et s'interrogent. Et l'ouverture est, à ce stade, attendue assez proche de l'équilibre à Paris.

La séquence du coronavirus n'est sans doute pas terminée : après l'affolement initial, puis la conviction que le risque avait été surévalué, les opérateurs de marché tentent désormais de calculer le réel impact économique et suivent l'état des usines en Chine, mises à l'arrêt et dont les réouvertures sont poussives. Les autorités ont néanmoins levé certaines des restrictions à l'activité des entreprises et aux déplacements dans le pays. L'épidémie et ses retombées éclipsent ainsi les chiffres supérieurs aux attentes du marché du travail aux Etats-Unis publiés vendredi avec 225.000 emplois créés en janvier, soit 65.000 de plus que prévu par le consensus Reuters.

Côté valeurs à Paris, alors que les premières publications ont été plutôt convaincantes pour le CAC40, on surveillera aujourd'hui Michelin qui doit publier après clôture.

WALL STREET

La Bourse américaine a terminé la semaine en baisse, vendredi, la crainte du coronavirus revenant hanter les esprits, après 4 séances de hausse consécutives et des records jeudi pour les trois principaux indices américains. La publication de chiffres de l'emploi meilleurs que prévu en janvier aux Etats-Unis n'a pas suffi prolonger la hausse des marchés d'actions.

A la clôture, l'indice Dow Jones a reculé vendredi de 0,94% à 29.102 points, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 0,54% à 3.327 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a reculé de 0,54% à 9.520 pts. Les indices avaient tous trois terminé jeudi soir sur de nouveaux sommets historiques.

Sur la semaine, les 3 indices américains affichent toutefois de solides gains, de 3% pour le Dow Jones, 3,1% pour le S&P 500 et 4% pour le Nasdaq, après avoir perdu environ 2% la semaine précédente dans la crainte du virus 2019-nCoV.

ECO ET DEVISES

Europe :

- Production industrielle italienne. (10h00)

- Indice Sentix de confiance des investisseurs. (10h30)

L'once de métal jaune s'échange à 1.572$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,0945$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 54,55$.

VALEURS A SUIVRE

Renault a annoncé vendredi qu'il allait suspendre la production de son usine coréenne de Busan pendant quatre jours en février, en raison des problèmes d'approvisionnement de composants venus de Chine, où le coronavirus perturbe la chaîne d'approvisionnement. La production de l'usine Renault Samsung Motors (RSM), la plus grosse usine du constructeur français en Asie, sera ainsi suspendue à compter du mardi 11 février. "En raison de la proximité géographique, l'usine de Busan est le site le plus exposé aux ruptures d'approvisionnement de Chine", a expliqué une porte-parole à l'agence 'Reuters'.

Axa a conclu un accord afin de céder ses activités en Pologne, République Tchèque et Slovaquie à Uniqa Insurance Group AG (UNIQA). Selon cet accord, Axa céderait 100% de ses activités vie et épargne, dommages et retraite en Europe centrale et orientale. La transaction se ferait sur un montant total en numéraire de 1,002 milliard d'euros, représentant un multiple cours sur bénéfices implicite de 12,4x en 2019E.

Michelin sera sur le pont aujourd'hui avec la présentation de ses résultats 2019 après la clôture. Le consensus Bloomberg anticipe un résultat net ajusté de 1,8 milliard d'euros pour des revenus de 23,9 MdsE. Le bénéfice opérationnel est attendu à 3 MdsE.

