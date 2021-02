Préouverture Paris : le CAC40 va débuter février dans le vert, le climat demeure lourd

Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 est attendu au rebond ce matin après son dérapage de plus de 2% vendredi. L'indice parisien a terminé le mois de janvier sur un recul de -2,74%. Jamais de bon augure pour l'année boursière qui suit...

La nervosité demeure forte sur les marchés, ravivant la volatilité et alimentée par l'affrontement entre fonds spéculatifs vendeurs à découvert et petits porteurs coalisés sur sur certains réseaux sociaux. S'il a fait rage à Wall Street la semaine dernière, à Paris, il n'aura, indirectement concerné que quelques titres (Unibail, Klépierre, Nokia). Aujourd'hui, les petits porteurs activistes semblent porter leurs efforts sur l'Argent, selon des appels sur les réseaux sociaux. Un répit pour les actions...?

Les marchés vont aussi surveiller la situation politique aux Etats-Unis où Joe Biden pourrait finalement se trouver contraint de réviser en baisse le montant du nouveau plan de soutien. Les 1.900 milliards de dollars sont trop élevés selon des sénateurs Républicains dont les voix sont indispensables à l'adoption du plan.

A suivre dans la matinée les indices PMI manufacturiers définitifs pour le mois de janvier. Les premières estimations avaient déjà montré que les restrictions sanitaires avaient pesé sur l'activité le mois dernier.

WALL STREET

La Bourse de New York a conclu vendredi sa pire semaine depuis la fin octobre, dans la crainte d'un ralentissement économique lié à une campagne de vaccination plus lente que prévu aux Etats-Unis et en Europe. En outre, la vague de spéculation qui s'est emparée d'un groupe de valeurs "shortées" commence à faire craindre une déstabilisation plus générale des marchés, où des bulles se sont formées ces derniers mois sur certains segments. L'action Johnson & Johnson a perdu 3,5% après des résultats préliminaires jugés mitigés pour la Phase 3 de son essai de vaccin contre le Covid-19. A l'inverse, Novavax a flambé de près de 65% après avoir estimé à plus de 89% l'efficacité de son candidat vaccin.

A la clôture, le Dow Jones a abandonné 2,03% à 29.982 points, alors que l'indice large S&P 500 a lâché 1,9% à 3.714 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a chuté de 2% à 13.070 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice PMI manufacturier final en France. (09h50)

Etats-Unis :

- PMI manufacturier final américain. (15h45)

- ISM manufacturier américain. (16h00)

- Dépenses de construction. (16h00)

Europe :

- PMI manufacturier final espagnol. (09h15)

- PMI manufacturier final italien. (09h45)

- Indice PMI manufacturier final allemand. (09h55)

- Indice PMI manufacturier final européen. (10h00)

- Taux de chômage en Italie. (10h00)

- Indice PMI manufacturier final britannique. (10h30)

- Taux de chômage européen. (11h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.864$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,2128$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 55,40$.

VALEURS A SUIVRE

Renault / Peugeot : Le marché automobile français commence 2021 comme il avait fini l'année précédente, en repli... Selon les données du Comité des constructeurs français d'automobiles, les immatriculations de voitures neuves ont ainsi reculé de 5,85% en janvier à 126.381 unités, en baisse pour le sixième mois consécutif. Le Groupe Renault s'est distingué avec des ventes en hausse de 2,05% contre un repli de 16,84% pour PSA.

Alten : L'activité décroit de 11,1% en 2020 à 2.331 ME avec -20% en France et -4,4% à l'International. A périmètre et change constants, l'activité décroit de 12,9% dont -19,5% en France et -7,9% hors de France. Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires s'établit à 567,4 ME, en baisse de 17,5% dont -25,2% en France et -11,9% à l'International.

Klepierre "En raison des restrictions imposées en France hier sur les centres commerciaux de plus de 20.000 m(2) (représentant environ 88% du portefeuille français en valeur, part totale) et dans nos centres commerciaux, depuis la mi-décembre, en Italie, au Danemark, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Portugal, en République Tchèque, à Barcelone et Oviedo en Espagne, ainsi qu'à Oslo en Norvège, les magasins non-essentiels ne sont pas autorisés à ouvrir" rappelle le groupe. Ainsi, au 1er février 2021, environ 70% des centres de Klépierre (en valeur, part totale) sont soumis à ces mesures.

Valneva SE, société spécialisée dans les vaccins contre les maladies infectieuses générant d'importants besoins médicaux, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement britannique avait exercé son option pour la fourniture de 40 millions de doses de son candidat vaccin inactivé, adjuvanté contre la COVID-19 en 2022. L'exercice de cette option porte le volume total de vaccins commandés à Valneva par le gouvernement britannique à 100 millions de doses.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Ivalis, Caisse régionale Sud Rhône Alpes, Ecoslops, Immersion, Theradiag, Poulaillon, Cafom, Acheter-Louer.fr, NSE, Bassac, Lucibel, Ateme.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Berenberg repasse d''achat' à 'conserver' sur TechnipFMC avec un cours cible ajusté de 9 à 10,50 euros.

INFOS MARCHES

Spie : le FCPE des salariés pointe à 5,51% du capital.

Videlio : OPAS en vue à 2,6 euros l'action.

BREF

MND Group : système de contrôle des risques avalancheux en Géorgie.

Alstom boucle l'acquisition de Bombardier Transport.