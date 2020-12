Préouverture Paris : le CAC40 va de nouveau tendre vers les 5.600 points

Préouverture Paris : le CAC40 va de nouveau tendre vers les 5.600 points









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La hausse va reprendre pour le CAC40. Les indicateurs de préséance annoncent un marché parisien tiré vers le haut par des indices américains signant à nouveau des records : au-dessus des 30.000 points pour le Dow Jones et des 12.000 points pour le Nasdaq.

Pfizer et BioNTech ont franchi mardi une étape dans la course à l'autorisation en urgence de leur vaccin contre le COVID-19 aux Etats-Unis avec la publication par l'agence américaine du médicament de données d'efficacité et de sécurité répondant à ses attentes. Alors que le Royaume-Uni a été le premier pays occidental à démarrer, ce mardi, sa campagne de vaccination contre le coronavirus, avec le vaccin de Pfizer et de BioNTech, les autorités sanitaires des Etats-Unis devraient à leur tour donner leur feu vert à ce vaccin dès jeudi. L'Agence américaine des médicaments, la FDA, réunira ainsi son comité consultatif jeudi pour donner ou non une autorisation de mise sur le marché en urgence du vaccin des deux laboratoires. Les premières injections pourraient alors commencer quelques jours plus tard aux Etats-Unis.

Bonne nouvelle aussi du côté du soutien budgétaire aux Etats-Unis puisque l'administration Trump a proposé mardi un plan de relance de 916 milliards de dollars (756 milliards d'euros) pour compenser l'impact de la crise sanitaire sur l'économie américaine.

WALL STREET

Après un début de séance hésitant, Wall Street a fini en hausse mardi, les indices Nasdaq et S&P 500 inscrivant de nouveaux sommets historiques. Les espoirs liés à la vaccination contre le coronavirus l'ont emporté sur les chiffres inquiétants de l'épidémie aux Etats-Unis. Malgré des réticences au Congrès, les marchés continuent de tabler sur un nouveau plan de soutien aux Etats-Unis. En attendant, les investisseurs apprécient l'annonce par le Japon d'un plan de relance de 700 milliards de dollars, et espèrent que la BCE annoncera jeudi un renforcement et une prolongation de ses programmes de rachats d'actifs pour affronter la crise du Covid-19.

A la clôture, le Dow Jones a progressé de 0,35% à 30.173 points (proche de son record de vendredi à 30.218 pts), tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 0,28% à 3.702 pts, un nouveau record, et que l'indice Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a gagné 0,50% à 12.582 pts, signant son 4e record consécutif !

ECO ET DEVISES

France :

- Prix à la consommation. (08h45)

Etats-Unis :

- Rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes. (16h00)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

Europe :

- Balance commerciale allemande. (08h00)

- Taux de chômage en Italie. (10h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.859$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,2135$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 48,87$.

VALEURS A SUIVRE

Guerbet annonce l'approbation d'une extension d'indication au Royaume-Uni, où Lipiodol Ultra-Fluid est le seul produit de contraste liposoluble indiqué pour l'hystérosalpingographie (HSG) chez les femmes effectuant un bilan d'infertilité. De récentes études cliniques démontrant que l'HSG réalisée avec Lipiodol UltraFluid améliore les taux de grossesse sont désormais reconnues par l'Autorité Réglementaire des Produits de Santé britannique (MHRA, Medicines and Healthcare products Regulatory Authority). Cette reconnaissance par la MHRA vient étayer les bénéfices de Lipiodol UltraFluid dans le cadre de la prise en charge de l'infertilité.

DBT : Le S1 2020 met en lumière l'impact de la crise sanitaire sur la production, les activités de maintenance et les livraisons de biens. Le chiffre d'affaires est passé de 5,3 ME à 1,2 ME. Le résultat d'exploitation sur la période inclut une provision sur un client douteux à hauteur de 1 ME, d'honoraires et de frais en lien avec les opérations financières pour 0,6 ME d'euros et 0,4 ME intégrant des charges non récurrentes. Le résultat net sur la période est de -3,6 ME. Retraité des éléments exceptionnels, le résultat net du 1er semestre 2020 s'élève à -1,6 ME.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Qwamplify.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Morgan Stanley surpondère BioMérieux en ciblant un cours de 140 euros.

Citigroup est neutre sur Eurofins en ciblant un cours de 66 euros.

Berenberg dégrade Total à 'conserver' avec un objectif de 41 euros.

JP Morgan revalorise STMicro de 32 à 36,75 euros ('neutre').

JP Morgan relève son objectif à 165 euros sur Soitec et vise désormais un cours de 36,75 euros sur STM.

GreenSome Finance repasse à achat sur Pharmagest avec une cible de 139,40 euros.

INFOS MARCHES

Sanofi deux premières lignes de crédit renouvelables indexées sur des indicateurs de développement durable.

Theradiag obtient un financement non dilutif de 1,9 ME.

Altarea place une émission obligataire de 300 ME.

Europlasma : 13ème tranche d'OCABSA.

EN BREF

Dassault Aviation dévoile son Falcon 6X.

Blockchain Group lance sa plateforme de tokenisation.

Albioma : fin du charbon sur le site hstorique de Bois-Rouge.

Korian : lance un programme de recherche ambitieux pour 2021.

Séché Environnement : Guillaume Cadiou a quitté le Conseil d'administration.