Préouverture Paris : le CAC40 va de nouveau se lancer à l'assaut des 6.500 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Lentement mais surement, le CAC40 poursuit sa progression. Hier la barre psychologique des 6.500 points a été levée avec un plus haut touché en séance à 6.521,57 points. Les légères prises de bénéfices ont par la suite renvoyé l'indice parisien clôturer sous les 6.500 points. Mais ce plus haut permet de revenir plus de 20 ans en arrière en... septembre 2000! Le mois du record historique du CAC40. Ce qui permet donc de reparler de ce niveau record de 6.944,77 points. Toutefois il est bon de rappeler que 20 ans de distribution de dividendes se sont écoulés depuis! Et que ces derniers étant détachés des titres, il faut se tourner vers le CAC 40 Net Total Return qui en tient compte pour constater que la valeur de l'indice dividendes incorporés avoisine les 14.000 points.

Le CAC40 "traditionnel" est ce matin attendu assez stable voire en légère hausse. A une encablure des 6.500 points, il pourrait donc bien tenter de dépasser de nouveau ce niveau symbolique assez rapidement.

HIER A WALL STREET

Au lendemain d'un jour férié pour Memorial Day, Wall Street est resté volatil mardi, les investisseurs continuant de s'inquiéter d'un dérapage de l'inflation, qui pourrait amener la Fed a resserrer sa politique monétaire plus tôt que prévu. La publication, mardi, d'une forte hausse de l'activité manufacturière en mai aux Etats-Unis s'est accompagnée de pénuries qui annoncent des hausses de prix. Le constructeur automobile Tesla a ainsi annoncé mardi des hausses de prix liées à des problèmes de chaîne d'approvisionnement. En outre, le pétrole a bondi à un plus haut niveau depuis deux ans et demi, le brut WTI frôlant les 68$ le baril.

A la clôture de ce premier jour de juin, l'indice Dow Jones a avancé de 0,13% à 34.575 points, tandis que l'indice large S&P 500 a cédé 0,05% à 4.202 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a fléchi de 0,09% à 13.736 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Balance budgétaire en France. (08h45)

Etats-Unis :

- Livre Beige économique de la Fed. (20h00)

Europe :

- Chiffres de l'emploi en Espagne. (09h00)

- Indice européen des prix à la production. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,2216 ce matin. Le baril de Brent se négocie 70,58$. L'once d'or se traite 1.898$.

VALEURS A SUIVRE

Stellantis, né de la fusion entre PSA et FCA, pourrait finalement choisir de construire sa troisième gigafactory de batteries en Europe dans la péninsule italienne rapporte l'agence Reuters. Le dossier n'en serait qu'au stade des discussions préliminaires avec les autorités italiennes qui prévoient globalement de consacrer près de 24 milliards d'euros à la transition vers des technologies de mobilité plus propres et durables. Une enveloppe d'un milliard d'euros est prévue pour l'amélioration des industries italiennes de batteries et de production d'électricité éolienne et solaire.

Wavestone : le chiffre d'affaires consolidé annuel s'est établi à 417,6 ME. Porté par l'amélioration progressive de l'activité au 2nd semestre, le chiffre d'affaires s'est inscrit en repli annuel limité de -1%. Le résultat opérationnel courant s'est élevé à 53,3 ME en 2020/21, en repli de -4% par rapport à l'exercice 2019/20. La marge opérationnelle courante est ainsi ressortie à 12,8% sur l'exercice, contre 13,2% en 2019/20. L'objectif d'une marge opérationnelle courante annuelle à deux chiffres est donc largement atteint. Après prise en compte des provisions et dépréciations, des autres charges non courantes, le résultat opérationnel s'est établi à 43,3 ME en 2020/21, en recul de -19% par rapport à 2019/20. Le résultat net part du groupe est de 25,4 ME, soit un repli de 19%, identique à celui du résultat opérationnel. La marge nette s'est établie à 6,1% en 2020/21 contre 7,4% un an plus tôt.

Bouygues a cédé avec succès 11 millions d'actions Alstom, représentant 2,96% du capital social d'Alstom, au prix de 45,35 euros par action (soit un montant total de 499 millions d'euros) dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres. Le cours de cession représente une légère décote par rapport au cours de clôture d'Alstom de mardi soir, soit 46,17 euros. A l'issue de ce placement, Bouygues conservera 0,16% du capital social du groupe ferroviaire.

Saint-Gobain annonce avoir finalisé la cession de la société Lapeyre à Mutares, société cotée à la bourse de Francfort. Cette opération vise à concentrer les ressources du groupe sur ses activités stratégiques...

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Musée Grévin, Nacon, Graines Voltz.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Bernstein repasse de 'surperformance' à 'performance de marché' sur Vivendi avec un cours cible de 30,60 euros.

AlphaValue 'accumule' Airbus en ciblant un cours de 118 euros.

SG repasse à l'achat sur GTT avec un cours cible de 85 euros.

INFOS MARCHES

Introductions : feu vert pour Omer-Decugis !

Idsud : l'offre d'échange en actions FDJ devrait s'ouvrir le 5 juillet.

Ipsen lance un programme de rachat d'actions et un plan d'actionnariat salarié.

EN BREF

CGG : Sercel lance GPR300 solution pour l'Offshore peu profond.

Nanobiotix : nouveau directeur financier.

Winfarm veut s'offrir le Néerlandais BTN de Haas.

Mersen allonge la maturité moyenne de sa dette.

Lectra finalise l'acquisition de Gerber Technology.

Korian a confirmé l'acquisition d'Ita Salud Mental.